Minoristas piden al Congreso prohibir tarifas de SNAP EBT

Una amplia coalición de organizaciones de la industria alimentaria, incluyendo la National Grocers Association, The Food Industry Association y la National Association of Convenience Stores, pidió al Congreso aprobar la Ley de Transacciones de Beneficios sin Tarifas (EBT Act). La propuesta busca impedir que los estados y sus contratistas impongan tarifas de SNAP EBT a los minoristas.

Los líderes del sector advierten que estos costos afectarían a los comercios y a las familias de bajos ingresos que dependen del programa.

Los firmantes exigen que la medida se incorpore al proyecto de Ley Agrícola que se aprobará este año.

Más de 1,000 minoristas respaldan la Ley EBT

Más de 1,000 empresas, asociaciones estatales y grupos nacionales firmaron una carta apoyando la Ley EBT. En conjunto, representan a decenas de miles de tiendas autorizadas a aceptar SNAP y que atienden a millones de participantes.

Los minoristas ya asumen gastos importantes para participar en SNAP, como equipos, software, capacitación de empleados y costos de procesamiento. Agregar tarifas de SNAP EBT desde el lado del estado duplicaría esa carga, señalan.

“Los minoristas invierten recursos significativos para participar en SNAP y no deben enfrentar tarifas adicionales de procesamiento”, afirmó Christine Pollack, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de FMI — The Food Industry Association.

Supermercados independientes buscan certeza permanente

Los supermercados independientes, muchos de ellos negocios familiares, advierten que la incertidumbre sobre tarifas amenaza su capacidad de alimentar comunidades vulnerables.

“Durante años, los minoristas independientes han operado bajo garantías temporales de que no enfrentarían tarifas en transacciones SNAP”, señaló Stephanie Johnson, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de la National Grocers Association.

“Ahora es el momento de una solución permanente”, añadió. “Los tenderos comunitarios están orgullosos de servir a sus vecinos con alimentos frescos y saludables, y con la Ley EBT podrán seguir haciéndolo sin el riesgo de tarifas onerosas”.

Las tarifas de SNAP EBT significan precios más altos en los comestibles

Los minoristas también advierten que permitir tarifas de SNAP EBT podría aumentar los precios de los alimentos para las familias que dependen del programa.

“Las tarifas de procesamiento en transacciones EBT han estado prohibidas durante mucho tiempo, y revertir esa protección daría ganancias extraordinarias a procesadores de pagos mientras eleva el costo de los alimentos”, dijo Margaret Mannion, directora de relaciones gubernamentales de la National Association of Convenience Stores.

“Congreso debe actuar rápidamente para aprobar la Ley EBT y brindar a los minoristas la certeza que necesitan para seguir atendiendo a familias SNAP”, agregó.

Apoyo bipartidista en el Congreso

El proyecto H.R. 4158 fue presentado en la Cámara de Representantes por Shontel Brown, demócrata de Ohio, y Tony Wied, republicano de Wisconsin, ambos miembros del Comité de Agricultura.

Con patrocinio bipartidista, los defensores aseguran que la Ley EBT tiene impulso suficiente para incorporarse a la Ley Agrícola o a otro vehículo legislativo este año.

Si se aprueba, prohibiría de manera permanente las tarifas de SNAP EBT, asegurando protecciones consideradas esenciales para la viabilidad del programa.

Protegiendo a familias y tenderos locales

Los minoristas que aceptan SNAP atienden a millones de participantes cada día, especialmente en comunidades rurales o desatendidas. Mantener transacciones sin tarifas, argumentan, garantiza la estabilidad financiera de las tiendas y el acceso de las familias a alimentos asequibles y saludables.

Mientras avanzan las negociaciones de la Ley Agrícola, el debate sobre las tarifas de SNAP EBT definirá cómo los minoristas podrán seguir sirviendo a sus comunidades y cómo se estirarán los presupuestos familiares.