Inauguran el primer supermercado municipal en Atlanta

El primer supermercado municipal en Atlanta abrió sus puertas el lunes 8 de septiembre como resultado de una histórica colaboración público-privada, lo que supone un nuevo modelo para abordar la inseguridad alimentaria y revitalizar el centro de la ciudad.

Azalea Fresh Market recibió a más de 700 clientes el día de su inauguración, en el interior del histórico edificio Olympia, en el centro de la ciudad.

Una alianza público-privada para el acceso a alimentos

Funcionarios de la ciudad, Invest Atlanta, Savi Provisions y la Independent Grocers Alliance trabajaron juntos para hacer realidad el proyecto.

Los líderes calificaron la inauguración como un punto de inflexión en los esfuerzos por llevar alimentos frescos y asequibles a vecindarios desatendidos.

El alcalde Andre Dickens afirmó que este primer supermercado municipal demuestra el amplio compromiso de Atlanta con la salud y la prosperidad de las comunidades.

“Azalea Market, situado en el corazón del centro de la ciudad, es un hito importante para garantizar la salud y el bienestar de todos los barrios, y esto es solo el principio”, declaró Dickens.

Añadió: “Esta tienda de comestibles no es solo un lugar para comprar, sino un centro comunitario que apoyará los productos cultivados en Georgia y los estilos de vida más saludables”.

Por qué importa el primer supermercado municipal en Atlanta

Casi el 14 % de los residentes de la ciudad está afectado por la inseguridad alimentaria. La nueva tienda aborda esta carencia proporcionando acceso a alimentos nutritivos en una zona designada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como de bajos ingresos y con escaso acceso a tiendas de comestibles.

La Dra. Eloisa Klementich, presidenta y directora ejecutiva de Invest Atlanta, afirmó que el proyecto demuestra cómo las asociaciones pueden fortalecer tanto la salud como la economía mediante la creación de empleo dentro de la comunidad.

“Con una previsión de atender a más de 5,500 personas al mes, el impacto económico estimado supera los $6 millones anuales”, señaló Klementich.

Talento local da forma a Azalea Fresh Market

El diseño e identidad de Azalea Fresh Market surgieron de la colaboración con estudiantes y docentes de SCAD, la agencia Cohere y la Oficina de Asuntos Culturales del alcalde.

Más de 60 estudiantes de diez programas participaron en la creación del concepto, aportando creatividad al primer supermercado municipal en Atlanta.

Dentro de Azalea Fresh Market

El supermercado de dos niveles ofrece frutas, verduras, carnes, lácteos y productos básicos de despensa. También incluye comidas preparadas, sushi de High Roller Sushi de Atlanta y café de la empresa local Dope Coffee.

El fundador de Savi Provisions, Paul Nair, quien opera el mercado, dijo que la iniciativa representa un compromiso duradero.

“Esta iniciativa consolida nuestro papel como institución de Atlanta que colabora con la comunidad”, afirmó Nair. “Esperamos hacer crecer la marca Azalea Fresh Market y trabajar junto con las partes interesadas de toda la ciudad para que este concepto sea verdaderamente accesible y local”.

Supermercados independientes al frente

Por su parte, el director ejecutivo de Independent Grocers Alliance, John Ross, calificó el supermercado como un modelo para los minoristas de todo el país.

“Las grandes cadenas pueden pasar por alto estos barrios, pero con la orientación y los recursos adecuados, las tiendas independientes como Savi pueden intervenir para proporcionar acceso a alimentos frescos y asequibles y convertirse en verdaderos pilares de la comunidad”, afirmó Ross.

Las autoridades afirmaron que el primer supermercado municipal de Atlanta es más que una tienda: es un pilar para la renovación del centro de la ciudad.

El alcalde Dickens señaló que el proyecto es solo el comienzo de iniciativas más amplias de acceso a los comestibles.

“Con Azalea Market, hemos dado un paso importante hacia la salud de todos los barrios”, afirmó Dickens.