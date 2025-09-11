Ventas de comestibles en línea en agosto 2025 alcanzan récord de $11,200 millones

Las ventas de comestibles en línea en agosto 2025 alcanzaron un récord histórico de $11.2 mil millones, lo que representa un aumento cercano al 14% interanual, según la última encuesta Brick Meets Click Grocery Shopper Survey, patrocinada por Mercatus. Este crecimiento refleja la fuerte demanda por opciones de entrega flexibles y carritos digitales más grandes, mientras los compradores combinan canales para abastecer sus hogares.

Entrega lidera el crecimiento; Ship-to-Home acelera

La entrega impulsó gran parte del incremento. Las ventas crecieron un 30% frente al año anterior gracias a la expansión de su base de usuarios activos mensuales (UAM) y a un aumento significativo en el valor promedio de pedido (VPP). El método Ship-to-Home también aceleró, con un alza del 19% interanual, respaldada por mayores UAMs, frecuencia de pedidos y VPP.

En contraste, la recogida (Pickup) retrocedió. Sus ventas mensuales cayeron un 4% respecto a agosto 2024, afectadas por una menor frecuencia de pedidos y un gasto que no siguió el ritmo de la inflación. Aun así, los tres métodos de ventas de comestibles en línea en agosto 2025 registraron incrementos en VPP, lo que confirma que los compradores siguen dispuestos a llenar carritos más grandes en línea.

Por qué las ventas de comestibles en línea en agosto 2025 marcaron récord

La base total de UAMs de comestibles en línea creció un 1% en agosto, impulsada por la reactivación de clientes inactivos y mayores tasas de penetración en los grupos de 18 a 29 y de 45 a 60 años.

La entrega alcanzó un máximo histórico, con un aumento del 11% en su base de UAMs, especialmente entre los segmentos de 18 a 44 años. Pickup creció levemente, mientras que Ship-to-Home mostró avances sólidos.

Hogares combinan métodos y aumentan el cross-shopping

Cada vez menos compradores se limitan a un solo método. En las ventas de comestibles en línea en agosto 2025 más hogares usaron dos o tres modalidades en agosto frente al año anterior. Esta flexibilidad responde a cómo planifican la compra semanal, cubren faltantes y aprovechan promociones.

El cross-shopping también se intensificó. Más usuarios de supermercados y tiendas de descuento realizaron pedidos en línea con minoristas masivos. Walmart alcanzó un récord en participación de compradores cruzados, consolidando su posición en el mercado digital.

Frecuencia de pedidos sube por 12º mes consecutivo

El volumen promedio por UAM aumentó 5.8% interanual, llegando a 2.70 pedidos en agosto. Es el duodécimo mes seguido con incrementos frente al año anterior. Esta tendencia, junto con PVV más altos en entrega, recogida y Ship-to-Home, confirma que la compra en línea pasa de ser ocasional a convertirse en hábito.

La entrega lideró en crecimiento de canasta, con un PVV 10% mayor que en 2024. Este aumento se asocia con acceso a surtidos más amplios, disponibilidad de horarios y funciones como sustituciones automáticas y reordenamientos inteligentes.

Intención de recompra mejora con clientes frecuentes

Agosto marcó el décimo mes consecutivo con mayor intención de recompra frente al año anterior. Los clientes más consolidados (cuatro o más pedidos en tres meses) impulsaron esta mejora en las ventas de comestibles en línea en agosto 2025.

Los segmentos nuevos o menos frecuentes cayeron levemente, lo que indica una oportunidad para que los minoristas fortalezcan la retención.

Qué significa para los minoristas

“Mientras el mercado de comestibles en línea en EE. UU. sigue expandiéndose a un ritmo excepcional, una señal clave para los operadores es el crecimiento del shopping multimétodo y multicanal, incluido el cross-shopping con minoristas masivos como Walmart”, afirmó David Bishop, socio de Brick Meets Click. “Para competir, los supermercados regionales deben enfocarse en retener a los clientes nuevos y menos frecuentes, ofreciendo experiencias digitales integradas que refuercen la lealtad y reduzcan las razones para comprar con rivales”.

Esto implica optimizar la entrega, revitalizar la recogida y ampliar Ship-to-Home para productos básicos, además de usar personalización, promociones dirigidas y herramientas que reduzcan fricciones.

Metodología

Para el reporte de ventas de comestibles en línea en agosto 2025, Brick Meets Click realizó la encuesta del 29 al 31 de agosto de 2025 con 1,513 adultos responsables de compras en el hogar.

El estudio, patrocinado por Mercatus, mide penetración, frecuencia, VPP y preferencias de entrega para comprender la evolución del mercado de comestibles en línea.