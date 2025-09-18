PFG y US Foods analizan una posible fusión

Performance Food Group Company anunció que ha celebrado un acuerdo de “equipo limpio” con US Foods Holding Corp., que permite a las compañías compartir información para evaluar las consideraciones regulatorias y las sinergias relacionadas con una posible fusión de negocios.

En las últimas semanas, los miembros de la Junta Directiva y del equipo directivo de PFG se han reunido con varios de los principales accionistas de PFG para conocer sus perspectivas, y la Compañía se compromete a continuar ese diálogo. La Compañía también conversó con US Foods sobre la forma en que las dos empresas podrían explorar de manera más efectiva una posible fusión de negocios, salvaguardando al mismo tiempo la información confidencial. Después de estas conversaciones, la Junta Directiva de PFG, junto con sus asesores financieros y legales independientes, concluyó que había bases suficientes para comenzar a compartir información. Por lo tanto, las empresas están iniciando un proceso de equipo limpio que consiste en un grupo de abogados, economistas y consultores independientes que realizarán un análisis utilizando información confidencial más detallada.

No se puede asegurar que este intercambio de información resulte en una propuesta de transacción, ni se puede garantizar su resultado o plazos. PFG aseguró vía un comunicado de prensa que no tiene la intención de hacer comentarios adicionales sobre este asunto a menos y hasta que se firme un acuerdo definitivo o PFG y US Foods terminen las conversaciones.

Asesores

JP Morgan y BofA Securities se desempeñan como asesores financieros, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeña como asesor legal de la Compañía.

Acerca de Performance Food Group Company

Performance Food Group es un líder de la industria y una de las empresas de distribución de alimentos y servicios de alimentos más grandes de Norteamérica, con más de 150 ubicaciones. Fundada y con sede en Richmond, Virginia, PFG y nuestra familia de compañías comercializan y entregan alimentos de calidad y productos relacionados a más de 300,000 establecimientos, incluyendo restaurantes independientes y de cadena, empresas, escuelas e instalaciones de atención médica, distribuidores de servicio de café de oficina y máquinas expendedoras, así como grandes tiendas minoristas, teatros y tiendas de conveniencia. El éxito de PFG como una empresa de la lista Fortune 100 se logra a través de nuestros aproximadamente 43,000 asociados dedicados, comprometidos a construir relaciones sólidas con nuestros valiosos clientes, proveedores y comunidades a las que servimos.