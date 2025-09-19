El impacto de las mujeres hispanas en la economía de EE. UU.

Luz Amparo Ricardo Gómez contribuyó en la investigación de este artículo.

El Mes de la Herencia Hispana, que se conmemora en Estados Unidos, reconoce el impacto que las colectividades hispanas han ejercido en la sociedad y la economía. En esta nación existen más de 4.8 millones de empresas de origen hispano, que contribuyen con cerca de $800,000 millones anuales en ingresos para la economía estadounidense. De ese total, el 42% (dos millones de empresas) han sido creadas por mujeres hispanas.

Sofía Vergara, Rea Silva, Ana Flores, María Palacio, Jessica Alba, Patty Rodríguez y Shakira son apenas siete de dos millones de mujeres hispanas emprendedoras que generan ingresos de $175,000 millones a la economía de Estados Unidos.

Además, generan oportunidades de empleo a nivel local para sus comunidades, mejorando la inclusión y la transformación en los modelos de liderazgo para las generaciones emergentes.

Uno de los motivos que han impulsado a las mujeres hispanas en la actividad empresarial es su deseo de generar oportunidades para ellas mismas y sus comunidades. Muchas ven el emprendimiento como una forma de superar obstáculos a nivel personal.

El aporte socioeconómico de las empresarias hispanas incluye desde la participación en la fuerza laboral y el emprendimiento hasta el crecimiento económico de la nación que les brindó una oportunidad.

La mayoría de las empresas fundadas por mujeres hispanas se encuentran en áreas como estética, moda, cuidado infantil, medios de comunicación, bienes de consumo, agricultura, servicios al consumidor y finanzas, entre otros sectores.

En términos generales, una pequeña empresa de origen hispano en EE. UU. cuenta con ocho empleados, en comparación con los 12 trabajadores de empresas que no son de origen latino.

De acuerdo con una investigación de Stanford de 2023, la mayoría de las compañías latinas son de tamaño reducido, dado que más del 90% contratan menos de 20 personas.

Exitosas mujeres hispanas empresarias

Sofía Vergara. Una de las actrices colombianas mejor pagadas en EE. UU. es una inversionista activa. Creó la marca de cosméticos “Toty” y otra compañía que otorga un porcentaje de sus ganancias a mujeres emprendedoras de escasos recursos.

Rea Silva. De ascendencia mexicana, creó la esponja «Beautyblender», que revolucionó la aplicación de maquillaje, fomentando la inclusión y diversidad en el ámbito de la belleza.

Ana Flores. Oriunda de El Salvador, es la fundadora de «Todos Creemos» (“WeAllGrow”), medio de comunicación de recursos y oportunidades destinado a mujeres hispanas en diversas industrias.

María Palacio. De origen colombiano, cofundó “Progeny Coffee”, empresa enfocada en prácticas de comercio directo que fortalecen las comunidades de café.

Jessica Alba. De ascendencia mexicoamericana, fundó “The Honest Company”, empresa que se dedica a productos de higiene, limpieza y cuidado para bebés.

Patty Rodríguez y Arian Stein. Establecieron “Lil’ Libros”, compañía dedicada a la producción de libros infantiles bilingües que enaltecen la cultura latina y fomentan la alfabetización.

Shakira. Presentó recientemente su línea «isima», enfocada en el cuidado capilar. La artista colombiana describe su marca como un tributo a sus orígenes latinos y la fortaleza de las mujeres hispanas.