Barrows refuerza su liderazgo en tecnología de medios minoristas con nuevo CTO

Barrows Connected Store nombró a Tim Bagwell como su nuevo director de Tecnología (CTO). La compañía busca impulsar la tecnología de medios minoristas basada en inteligencia artificial para supermercados y empresas de alimentos.

La compañía, con sede en Tampa y dedicada a plataformas digitales de medios en tienda, confirmó el ascenso el 30 de julio de 2026. Bagwell deja su puesto como director de Producto y Datos. Ahora liderará la estrategia tecnológica global de la empresa. Según un comunicado, su labor abarcará ingeniería, arquitectura de plataformas, inteligencia artificial, datos e innovación de producto.

El movimiento llega en un momento en el que supermercados y empresas de alimentos aceleran la transformación de sus tiendas físicas en canales de medios medibles y publicitarios. Esta tendencia sitúa a la tecnología de medios minoristas en el centro de los planes de crecimiento de la industria.

Una plataforma pensada para los pasillos del supermercado

Bagwell aporta casi dos décadas de experiencia en medios minoristas, tecnología publicitaria y comercio digital, señaló Barrows Connected Store. Antes de unirse a la compañía, trabajó en Triad Retail Media.

Desde su llegada, ha liderado el desarrollo de ConnectOS, la plataforma propia de la empresa. Ese sistema convierte estantes, exhibidores y áreas de pago en canales de medios digitales. Lo logra mediante la activación de contenido en tiempo real y el análisis de datos, según la compañía.

Ahora, como CTO, Bagwell asume un mandato más amplio. Entre sus prioridades están expandir las herramientas de medios minoristas impulsadas por IA, hacer crecer la plataforma ConnectOS. También perfeccionará las capacidades de medición de datos y escalará las operaciones de ingeniería a nivel mundial.

“Tim ha sido fundamental para redefinir lo que es posible en los medios minoristas dentro de la tienda”, afirmó James Hay, director ejecutivo de Barrows Connected Store, en el comunicado. Hay reconoció el papel de Bagwell en la transformación de las tiendas físicas. Destacó cómo las ha convertido en entornos de medios inteligentes y medibles para minoristas, marcas y consumidores.

Dos líderes más ascienden en la organización

El anuncio del nuevo CTO no llegó solo. Además, Barrows Connected Store amplió las funciones de dos ejecutivos con extensa trayectoria en la empresa.

James Stokes asume el cargo de director global de Ingeniería. Supervisará la arquitectura de plataformas, la infraestructura y las integraciones. Por su parte, Jonathan “Jono” Kellerman ocupa el puesto de director global de Producto. Él será responsable de la estrategia de producto para ConnectOS, pantallas digitales, hardware, software y herramientas de medición.

Ambos ejecutivos se encuentran entre los primeros empleados de Barrows Connected Store. Además, ayudaron a construir la plataforma original de ConnectOS desde la fundación de la compañía en 2018, según el comunicado.

“Tim, James y Jono ayudaron a construir la base tecnológica que impulsa nuestro negocio hoy”, dijo Hay. Agregó que la nueva estructura de liderazgo permite a la compañía innovar más rápido y escalar globalmente.

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Por qué importa para los supermercados

Esta reorganización llega mientras la tecnología de medios minoristas en tienda atrae cada vez más inversión en los sectores de supermercados y de alimentos. Los minoristas buscan cada vez más convertir el espacio en estantes, la señalización digital y las pantallas de pago en nuevas fuentes de ingresos publicitarios, siguiendo estrategias que los gigantes del comercio electrónico han utilizado durante años.

Estimaciones del sector sugieren que el mercado de comercio conectado podría crecer de forma considerable hacia el final de la década, aunque las cifras exactas varían según la fuente y deberían verificarse con estudios de mercado primarios antes de citarlas como datos definitivos.

Para las cadenas de supermercados que evalúan socios tecnológicos, la estabilidad del liderazgo pesa casi tanto como las características del producto. La decisión de Barrows Connected Store de promover desde dentro, en lugar de reclutar talento externo, refleja confianza en su equipo actual y continuidad en su hoja de ruta de producto.

Los nombramientos también se suman a un patrón más amplio en la compañía. Barrows Connected Store ha realizado una serie de movimientos de liderazgo senior este año mientras expande su presencia en los sectores de supermercados, tiendas de conveniencia y comercio especializado, según anuncios recientes de la empresa.

El nuevo cargo de Bagwell lo coloca al frente de la siguiente etapa de ConnectOS, que probablemente estará marcada por la personalización impulsada por IA y una integración más estrecha entre la publicidad en tienda y la digital.