Giunta’s adquiere King Kullen para frenar avance de cadenas de descuento

La guerra de los supermercados de Long Island acaba de sumar un nuevo protagonista, que tiene la ventaja de competir en casa. Giunta’s Meat Farms anunció la adquisición de la cadena de tiendas King Kullen, que incluye 24 supermercados y cuatro tiendas naturistas Wild by Nature en la región.

La fusión se produce en un momento en el que las cadenas de descuento presionan más que nunca a los supermercados tradicionales.

La adquisición de King Kullen por parte de Giunta’s Meat Farms une a dos operadores familiares con raíces profundas en Long Island. Ambas empresas destacan una historia compartida de servicio a la comunidad local durante generaciones, y sus directivos presentan el acuerdo como una continuidad de ese legado, no como una ruptura.

Qué incluye el acuerdo

Se espera que la adquisición se cierre en septiembre, sujeta a las condiciones habituales de cierre, según un comunicado conjunto emitido por ambas compañías. Hasta entonces, ambas cadenas de tiendas seguirán operando de forma independiente y sin cambios en su funcionamiento diario.

Ese periodo de transición importa tanto para los clientes como para los empleados. Una vez cerrado el acuerdo, se espera que el personal de King Kullen y Wild by Nature conserve sus puestos, indicaron las empresas. Los términos financieros no fueron revelados y Solomon Partners asesora a King Kullen en la transacción.

Joseph Giunta, copropietario de Giunta’s Meat Farms, describió la compra como algo que va más allá de lo comercial. “King Kullen es más que una cadena de supermercados”, dijo Giunta en el comunicado. “Es el primer supermercado de Estados Unidos y una parte importante de la historia de Long Island. Nos honra continuar ese legado mientras ofrecemos el sólido valor cotidiano que ha definido durante tanto tiempo la experiencia de Meat Farms”.

Ese título de “primer supermercado” no es solo una frase publicitaria: el Instituto Smithsoniano reconoce a King Kullen, fundada en 1930, como la primera cadena de supermercados del país.

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Un segundo intento por encontrar comprador

Esta no es la primera vez que King Kullen se sienta a negociar la venta de su empresa. En 2018, la cadena acordó un trato mucho más grande: una venta a Stop & Shop que habría incorporado 32 tiendas de King Kullen y cinco locales de Wild by Nature a esa cadena, propiedad de Ahold Delhaize.

Ese acuerdo nunca llegó a concretarse. El escrutinio regulatorio ralentizó el proceso, y la pandemia de COVID-19 trastocó el mercado. Para junio de 2020, Stop & Shop y King Kullen cancelaron conjuntamente la fusión, citando lo que describieron como cambios imprevistos en el mercado, impulsados en gran parte por la pandemia.

Así que la búsqueda de un rumbo estable continuó y, esta vez, King Kullen encontró la respuesta más cerca de casa. Tracey Cullen, presidenta y directora de operaciones de King Kullen, señaló que la compañía buscaba un socio que entendiera lo que hace única a la cadena.

“Al mirar hacia el futuro, era importante para nosotros identificar a una empresa local que entendiera lo que hace tan especial a King Kullen”, dijo Cullen en el comunicado. “Encontramos eso en Giunta’s Meat Farms, una empresa familiar. Ellos valoran nuestra historia y a nuestra gente. Confiamos en que son los guardianes correctos del legado de King Kullen, y esperamos trabajar juntos durante la transición”.

Frenar el avance de las cadenas de descuento

El momento elegido ayuda a explicar la urgencia de este acuerdo. El panorama de supermercados en Long Island se ha vuelto más competitivo en precios desde el último intento de venta de King Kullen, y las cadenas de descuento son una gran parte de la razón.

Lidl, la cadena alemana de descuento, entró al mercado de Long Island en 2018 mediante la adquisición de Best Market, una cadena con sede en Nueva York. Ese acuerdo le dio a Lidl 24 tiendas Best Market solo en Long Island, como parte de un paquete mayor de 27 locales que también incluía ubicaciones en la ciudad de Nueva York y en Nueva Jersey.

Lidl convirtió esas tiendas en su propia marca a partir de 2019, obteniendo una presencia inmediata y consolidada en un mercado en el que antes no operaba.

Esa expansión sumó presión real a un mercado ya competitivo que incluye a Stop & Shop, ShopRite y Aldi. Para una cadena regional como King Kullen, la escala y el respaldo financiero cada vez pesan más, y una fusión con un operador local que comparte sus valores le da a la empresa un camino más claro para competir sin perder su identidad.

Unir fuerzas con Giunta’s Meat Farms le da a King Kullen exactamente eso: más recursos y capacidad operativa, junto a un socio que ya conoce al cliente de Long Island. En lugar de ser absorbida por la estrategia de una cadena nacional, King Kullen consigue un comprador cuyo modelo de negocio se basa en un enfoque regional y familiar.

Qué sigue

Por ahora, los clientes no notarán ningún cambio. Ambas compañías afirman que las tiendas seguirán operando bajo sus marcas y prácticas actuales hasta que el acuerdo se cierre oficialmente en septiembre.

Lo que ocurra después, la marca de las tiendas, la estructura de liderazgo, los planes de integración a largo plazo, aún no se han detallado públicamente. Abasto Media continuará dando seguimiento a la adquisición de King Kullen por parte de Giunta’s Meat Farms a medida que surjan más detalles antes del cierre previsto para el otoño.