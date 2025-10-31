Save Mart lanza agresivo programa de acceso a alimentos

The Save Mart Companies lanzó su nuevo programa de acceso a alimentos de Save Mart, una iniciativa de 12 puntos diseñada para mitigar el impacto de los altos precios de los alimentos en las familias de California y Nevada.

El plan incluye una donación equivalente de $120,000 a bancos de alimentos, comidas para las fiestas navideñas por menos de $6 por persona y servicios de entrega gratuitos para ayudar a los hogares a sobrellevar la inflación.

La nueva estrategia se enfoca en el acceso y la asequibilidad alimentaria, dos temas críticos ante los cambios en los programas de asistencia y el alza sostenida de precios.

“Cuando las familias nos dicen que deben elegir entre comprar comida o gasolina, entre carne o medicinas, no podemos responder que ‘así es la inflación’”, afirmó Jim Perkins, presidente de The Save Mart Companies. “Estamos ofreciendo soluciones reales que marcan la diferencia”.

Con 191 tiendas Save Mart, Lucky y FoodMaxx, la empresa con sede en Modesto refuerza su compromiso con el ahorro familiar y el apoyo comunitario mediante su programa de acceso a alimentos de Save Mart.

Comidas para temporada de fiestas y descuentos militares como pilares del ahorro

Save Mart inició un evento con 50% de descuento en carnes y productos frescos, al que seguirán más promociones durante la temporada. También lanzó una línea de marca propia llamada “100% Natural, Unbeatable Value”, con carne de res, ave y cerdo sin aditivos artificiales a precios accesibles.

Una cena completa de Acción de Gracias para diez personas costará menos de $6 por persona en Save Mart y Lucky y menos de $5 en FoodMaxx. El menú incluye pavo, puré de papas, vegetales, salsa de arándanos, gravy, panecillos y pastel, con opciones similares para Navidad.

En reconocimiento a los miembros del servicio militar, la cadena ofrecerá un 10% de descuento el Día de los Veteranos y todos los lunes de noviembre en Save Mart y Lucky, y un 5% de descuento en FoodMaxx.

Apoyo comunitario con bancos de alimentos

La campaña Friends Feeding Friends, parte del programa de acceso a alimentos de Save Mart, invita a los clientes a donar paquetes de despensa de $5 o $10 en las cajas registradoras para apoyar a los bancos de alimentos locales.

En alianza con Keurig Dr Pepper, Save Mart igualará las donaciones hasta por $120,000, garantizando que cada dólar recaudado permanezca en la comunidad.

“Cada donación se convierte en comidas reales”, aseguró Perkins. “Transformamos la generosidad de la comunidad en ayuda tangible para las familias”.

Descuentos digitales y acceso ampliado

El programa amplía las opciones digitales y de entrega. Save Mart ahora ofrece entrega gratuita en pedidos en línea superiores a $35 y ha extendido su alianza con Flashfood, ofreciendo descuentos de hasta 50% en productos próximos a su fecha de vencimiento.

Además, la empresa mejorará su programa de cupones digitales e incorporará la opción de “Compra ahora, paga después” en todas sus plataformas en línea para ofrecer mayor flexibilidad a los consumidores.

El compromiso del programa de acceso a alimentos de Save Mart

Durante noviembre y diciembre, Save Mart participará en eventos comunitarios, desfiles y colectas de alimentos, reafirmando su compromiso con las familias locales.

El programa de acceso a alimentos de Save Mart se consolida como una iniciativa que combina ahorro, solidaridad y un mensaje claro: ningún hogar debe renunciar a una mesa digna durante las fiestas.