Millennials y Gen Z dan fuerza al mercado de alimentos orgánicos

Los Millennials y la Generación Z están impulsando el crecimiento del mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos, según una encuesta de la Asociación de Comercio Orgánico (OTA, por sus siglas en inglés). Ambos grupos priorizan los beneficios de salud al elegir productos orgánicos, incluso si tienen que pagar más.

El mercado de alimentos orgánicos en EE.UU. ya alcanza los $70 mil millones. Aunque se considera un sector maduro, sigue expandiéndose gracias al interés creciente de las nuevas generaciones, incluidas madres y padres jóvenes.

La etiqueta USDA Organic lidera la confianza del consumidor

La encuesta “Percepción del consumidor sobre el USDA Organic y otras etiquetas”, realizada junto con Euromonitor International en octubre de 2024, entrevistó a más de 2,500 consumidores. Los resultados muestran que la etiqueta USDA Organic goza del mayor nivel de confianza entre todas las generaciones.

“Los consumidores valoran la etiqueta orgánica más que cualquier otra certificación alimentaria”, indicó Tom Chapman, codirector ejecutivo de OTA. “Y los jóvenes la adoptan con más entusiasmo”.

El principal motivo de compra para estos consumidores son los beneficios para la salud. Asociaciones como «libre de pesticidas tóxicos» o «sin antibióticos» están ligadas directamente con la etiqueta orgánica.

Los jóvenes pagan más por salud

Casi el 90% de la Generación Z (entre 13 y 28 años) ya compra productos orgánicos regularmente o está en proceso de adoptar el hábito. Esta generación no ve el precio como una barrera.

“El crecimiento del mercado de alimentos orgánicos está en manos de los jóvenes”, señaló Matthew Dillon, codirector ejecutivo de OTA. “El reto es educar mejor al consumidor sobre lo que la etiqueta orgánica realmente garantiza”.

Los reclamos «libre de» influyen en el mercado de alimentos orgánicos

La encuesta revela que los reclamos más influyentes al momento de comprar son los que indican ausencia de ingredientes perjudiciales: sin hormonas añadidas, sin antibióticos, sin OGM. Aun así, muchos no saben que la certificación orgánica ya incluye todos estos estándares.

Esta falta de información representa una gran oportunidad para mejorar la comunicación del valor del etiquetado orgánico.

Artículo Relacionado: Cómo se benefician las tiendas por el rápido aumento de ventas de productos naturales/orgánicos Lea el Artículo

La salud supera al medio ambiente

Aunque el cultivo orgánico beneficia al medio ambiente, los consumidores jóvenes se guían más por los beneficios personales. La salud propia pesa más en la decisión de compra que la sostenibilidad.

Sin embargo, OTA observa un cambio lento: con el tiempo, Gen Z podría comenzar a integrar más consideraciones sociales y ambientales.

La etiqueta orgánica domina en alimentos frescos

Más de dos tercios de los Millennials y Gen Z buscan activamente la etiqueta USDA Organic, sobre todo en frutas, verduras, carne, huevos, lácteos y alimentos para bebés.

Entre quienes compraron papilla para bebés, un impresionante 93% eligió productos orgánicos. En el caso del pan, 27% de los consumidores prefirió una versión orgánica.

A pesar del creciente uso del término «regenerativo» en la industria alimentaria, la mayoría de los encuestados no comprende su significado. Solo el 10% pagaría más por un producto con esta etiqueta, frente al 90% que reconoce la etiqueta USDA Organic.

Educación y claridad: claves para crecer

“Tenemos una oportunidad clara de educar al consumidor sobre el valor total del orgánico”, dijo Dillon. “Las nuevas generaciones leen etiquetas con cuidado, pero no siempre entienden que orgánico cubre lo que buscan”.

Con un público joven motivado por la salud y la transparencia, el mercado de alimentos orgánicos puede cimentar su crecimiento para las próximas décadas.