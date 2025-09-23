Save A Lot reabre 27 tiendas en el Medio Oeste

Save A Lot, una de las cadenas de supermercados de descuento más grandes de los EE. UU., recientemente celebró la reapertura de 27 de sus tiendas en Indiana, Ohio y Pensilvania. Las tiendas habían sido renombradas incorrectamente en 2024, y ahora regresan a sus operaciones habituales.

Con el objetivo de restablecer sus altos estándares operativos y financieros, las tiendas vuelven a ofrecer a los clientes locales un valor excepcional en una variedad de alimentos frescos, asequibles y saludables, además de más de 50 marcas propias galardonadas y de alta calidad.

Durante julio y agosto, las tiendas organizaron eventos de gran reapertura con sorteos especiales y precios de oferta en productos populares. Para demostrar su compromiso con la comunidad, Save A Lot donó $15,500 dólares a organizaciones benéficas de la región.

“Estamos encantados de reintroducir Save A Lot en estos mercados y apoyar a la comunidad”, dijo Bill Mayo, CEO de Save A Lot. “Save A Lot se compromete a proporcionar alimentos de alta calidad y un valor excepcional a nuestros clientes”.

Save A Lot cree que todos los vecindarios deben tener acceso a opciones de alimentos frescos y de alta calidad. Sus tiendas se enfocan en ofrecer precios bajos todos los días en marcas propias de excelente sabor y calidad, así como en productos de marcas nacionales, carne fresca inspeccionada por el USDA, frutas y verduras frescas de granja y otros productos no alimentarios.

Artículo Relacionado: Surge Save A Lot y Más, un nuevo formato de tienda hispana Leer artículo

Tiendas Save A Lot que reabrieron:

Ohio Akron 3333 Manchester Rd, Akron, OH 44319 1400 S Arlington St, Akron, OH 44306 25 W Miller Ave, Akron, OH 44301 530 E Tallmadge Ave, Akron, OH 44310 1375 Copley Rd, Akron, OH 44320 544 Canton Rd, Akron, OH 44312 205 N Wooster Rd, Barberton, OH 44203 204 High St, Wadsworth, OH 44281 8005 State St, Garrettsville, OH Columbus 3434 Cleveland Ave, Columbus, OH 43224 1254 Morse Rd, Columbus, OH 43229 4930 W Broad St, Columbus, OH 43228 Dayton 1026 Patterson Rd, Dayton, OH 45420 4233 N Main St, Dayton, OH 45405 2152 N Gettysburg Ave, Dayton, OH 45406 Toledo 2626 W Laskey Rd, Toledo, OH 43613 657 E Manhattan Blvd, Toledo, OH 43608 1703 Airport Hwy, Toledo, OH 43609 Galion 845 Portland Way N

Indiana Indianápolis 3739 E Washington St, Indianapolis, IN 46201 2930 E 38th St, Indianapolis, IN 46218 8101 Pendleton Pike, Indianapolis, IN 46226 Fort Wayne 840 Bluffton Rd, Fort Wayne, IN 46809 3310 E Paulding Rd, Fort Wayne, IN 46816 Peru 25 Broadway Plaza

Pennsylvania Erie 2026 Broad St, Erie, PA 16503 2209 W 12th St, Erie, PA 16505



Acerca de Save A Lot

Fundada en 1977, Save A Lot es la cadena de supermercados independiente más grande de Estados Unidos, con aproximadamente 700 tiendas en 30 estados. Fiel a su misión de ser una tienda de comestibles local, Save A Lot se esfuerza por ofrecer una calidad y un valor inigualables a las familias de la zona. Los clientes disfrutan de ahorros en comparación con las tiendas de comestibles tradicionales en marcas propias de gran sabor y alta calidad, productos de marcas nacionales, carne inspeccionada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), frutas y verduras frescas de la granja y otros artículos no alimentarios.