H-E-B celebra la inauguración de dos nuevas tiendas

Con la inauguración de dos nuevas tiendas H-E-B el mismo día, la cadena de supermercados sigue expandiendo su presencia en dos de los mercados más dinámicos de Texas. El 29 de octubre celebró la apertura de sus nuevas localidades en Jordan Ranch (Houston) y en Rockwall (Dallas-Fort Worth).

La tienda de Jordan Ranch, de 116,000 pies cuadrados, se ubica en 29711 Jordan Crossing Blvd. dentro del centro comercial Jordan Ranch Market. Por su parte, la tienda de Rockwall, con 131,000 pies cuadrados, se convierte en el décimo supermercado de la compañía en el norte de Texas.

H-E-B apuesta por innovación y sostenibilidad

“Es un honor abrir nuestras puertas en esta comunidad en crecimiento”, afirmó Juan Siso, líder de tienda y socio de H-E-B desde hace 17 años en la empresa. “Como la tienda de gran formato más al oeste en la región de Houston, tenemos la oportunidad de crecer junto con el área de Fort Bend y de atender a clientes de Waller y Harris.”

La inauguración de dos nuevas tiendas H-E-B introduce innovaciones enfocadas en la conveniencia y la frescura.

La tienda Jordan Ranch ofrece un puesto de mariscos para llevar, una farmacia con servicio vehicular, una zona H-E-B Curbside con 37 espacios y una gasolinera con autolavado. Además, ofrece un exclusivo puesto de fresas con ganache belga en la panadería, una novedad para los clientes locales.

El diseño arquitectónico, de estilo prairie moderno, refleja la identidad del vecindario e incorpora medidas sustentables, como la iluminación LED y sistemas de refrigeración con CO₂.

La tienda de Rockwall ofrece otras ventajas, como un restaurante True Texas BBQ con autoservicio, una farmacia H-E-B con servicio completo y autoservicio, y una zona de estacionamiento amplia para los servicios H-E-B Curbside y Home Delivery.

Compromiso comunitario en cada inauguración

Para celebrar la inauguración de dos nuevas tiendas H-E-B en Texas, la empresa realizó donaciones importantes.

H-E-B Jordan Ranch donó $20,000 a organizaciones sin ánimo de lucro locales. Tres fundaciones escolares —Katy ISD Education Foundation, Lamar CISD Educational Awards Foundation y Royal ISD Education Foundation— recibieron cada una $5,000. Texana Café, en Fulshear, también recibió $5,000 en tarjetas de regalo para apoyar las oportunidades de empleo de personas con discapacidad neurológica.

Del mismo modo, la tienda H-E-B Rockwall donó otros $20,000 a organizaciones sin ánimo de lucro locales. Dos donaciones de $10,000 cada una apoyaron a Patriot Paws, una organización sin ánimo de lucro que entrena y proporciona perros de servicio sin costo alguno a veteranos militares con discapacidad, y al Boys & Girls Club of Northeast Texas.

Estas acciones reflejan la filosofía del “Espíritu de Dar” de H-E-B, reafirmando su compromiso social en cada comunidad donde opera.

Rockwall amplía la huella de H-E-B en el norte de Texas

La nueva tienda en Rockwall, ubicada en 1600 E. Interstate 30, en la esquina con S. John King Blvd., emplea a 750 socios locales.

“Con nuestra nueva tienda en Rockwall, estamos emocionados de expandir nuestra presencia hacia el este del norte de Texas”, destacó Juan-Carlos Rück, vicepresidente ejecutivo de H-E-B para la región Noroeste de Alimentos y Farmacia.

Desde 2022, H-E-B ha abierto nueve tiendas H-E-B y dos Joe V’s Smart Shop en el Metroplex, fortaleciendo su presencia en la región.

H-E-B continúa su expansión con visión local

Como minorista multiformato, H-E-B opera Joe V’s Smart Shop, Central Market y Mi Tienda, además de su servicio de entrega Favor Delivery. Con la inauguración de dos nuevas tiendas H-E-B, la compañía reafirma su compromiso de ofrecer productos frescos, innovación y cercanía a las comunidades texanas.