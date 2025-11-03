Crecimiento de GraceKennedy-La Fe en EE. UU. impulsa su liderazgo en alimentos multiculturales

El crecimiento de GraceKennedy-La Fe en EE. UU. continúa con una estrategia clara: combinar tradición, autenticidad e innovación para fortalecer su liderazgo en el mercado multicultural.

La empresa, con más de un siglo de historia, consolida su presencia en categorías clave como alimentos congelados, botanas y bebidas, impulsando un crecimiento sostenido en todos sus canales.

Innovación con raíces auténticas

El nuevo portafolio de GraceKennedy-La Fe destaca por su enfoque en productos que facilitan la vida del consumidor moderno sin sacrificar el sabor ni la herencia cultural. Entre sus incorporaciones más recientes se encuentran empanadas, churros, tequeños y soluciones congeladas listas para servir, diseñadas para ofrecer conveniencia y sabor auténtico en casa.

La compañía también amplió sus líneas de botanas y galletas en empaques prácticos, con el objetivo de llegar a nuevos canales y satisfacer a consumidores que valoran opciones rápidas y de calidad.

Respuesta a las nuevas tendencias

Cada lanzamiento de GraceKennedy-La Fe refleja una comprensión profunda de las tendencias que marcan el consumo en Estados Unidos. La conveniencia y la practicidad son esenciales para un público que vive con prisa; la variedad culinaria responde al interés por los sabores auténticos; la salud y el bienestar se abordan mediante ingredientes naturales y porciones equilibradas; y la inclusión multicultural reafirma el compromiso de la empresa con la diversidad gastronómica.

Los consumidores actuales buscan autenticidad y calidad, pero también confianza y practicidad en las marcas.

Artículo Relacionado: La Fe: Un pilar en el mercado de alimentos congelados hispanos Lea el Artículo

Modernizar sin perder la tradición

Uno de los grandes logros detrás del crecimiento de GraceKennedy-La Fe en EE. UU. ha sido modernizar los productos tradicionales sin alterar su esencia. Empaques más prácticos, porciones adaptadas a los estilos de vida modernos y opciones más saludables forman parte de esta evolución.

Las líneas de botanas listas para comer combinan tradición, conveniencia y bienestar, reflejando la identidad del consumidor hispano actual. Además, la empresa ha reforzado su sistema de retroalimentación, combinando la investigación de mercado, paneles sensoriales y el análisis de datos de ventas para anticipar tendencias y ajustar sus lanzamientos.

Conectando con consumidores hispanos y mainstream

La Fe mantiene una estrategia dual: fortalecer su vínculo con los consumidores hispanos —tanto tradicionales como de nuevas generaciones— y atraer al público anglo que busca sabores auténticos. Para lograrlo, adapta sabores universales con un toque hispano, amplía su presencia digital y refuerza su visibilidad en los puntos de venta nacionales.

Esta combinación permite que tanto La Fe como Grace sean reconocidas como marcas de calidad en todos los segmentos del mercado estadounidense.

Supermercados hispanos, pilares del crecimiento

Los supermercados hispanos desempeñan un papel esencial en el crecimiento de GraceKennedy-La Fe en EE. UU. Estos canales fortalecen los lazos con las comunidades multiculturales y mantienen la relevancia cultural de la marca.

A la vez, su presencia en grandes cadenas nacionales aporta visibilidad y volumen, posicionando a la compañía como proveedor confiable y competitivo en el sector de alimentos y bebidas.

Expansión geográfica y alianzas estratégicas

Con raíces en el noreste, el sureste y la región del Atlántico medio, GraceKennedy Foods USA se expande hacia Chicago, Texas y California, mercados donde la población multicultural impulsa la demanda.

Este crecimiento ha sido posible gracias a las alianzas con Walmart y Kroger, que fortalecen la distribución nacional. Estas asociaciones permiten responder con rapidez a la demanda y garantizar la disponibilidad de productos en todas las comunidades.

Crecimiento por categorías

Las categorías con mayor potencial de expansión incluyen alimentos congelados, botanas y bebidas, especialmente productos como yuca y plátanos congelados, vegetales, tequeños y churros.

La empresa también impulsa su portafolio de bebidas con jugos exóticos como maracuyá, guanábana y pera, reforzando su atractivo en el mercado multicultural.

Según datos de GraceKennedy Foods USA, la compañía registra crecimiento anual de dos dígitos y más de 20 lanzamientos multicategoría cada año, consolidando su posición en la industria.

Estrategia de canales y distribución

Equipo comercial de GraceKennedy Foods USA.

GraceKennedy Foods USA opera con una estructura mixta de distribución: DSD (entrega directa en tienda) desde sus centros en Nueva Jersey, Florida y Atlanta, además de alianzas con distribuidores regionales en el sur, el medio oeste y la costa oeste.

Este modelo integrado respalda la visión a largo plazo de crecimiento de GraceKennedy-La Fe en EE. UU.

Un legado que impulsa el futuro

Con más de 100 años de historia, GraceKennedy ha hecho de la diversidad el motor de su desarrollo. Su cultura corporativa abierta e inclusiva se refleja en un equipo multicultural y en su compromiso de representar la riqueza culinaria de sus consumidores.

Este enfoque humano y estratégico ha distinguido a GraceKennedy Foods USA de sus competidores.

Desarrollo multicultural como ventaja competitiva

El multiculturalismo no solo forma parte del ADN de la compañía, sino que también guía su estrategia de innovación. Cada producto está diseñado para conectar con diversos consumidores y ofrecer experiencias auténticas que trascienden fronteras y generaciones.

Con una red de distribución sólida, alianzas estratégicas y una visión centrada en la autenticidad, el crecimiento de GraceKennedy-La Fe en EE. UU. avanza hacia 2026 con el objetivo de expandirse, diversificarse y fortalecer su liderazgo en el mercado estadounidense.

Estrategia y liderazgo: la huella de Alberto Young en GraceKennedy Foods USA

Alberto Young, gerente general de ventas para el noreste de Estados Unidos en GraceKennedy Foods USA.

Desde sus inicios como gerente de ventas en Belice, Alberto Young aprendió que el éxito se construye con disciplina, propósito y pasión por el servicio. Hoy, como gerente general de ventas para el noreste de Estados Unidos en GraceKennedy Foods USA, lidera con la misma determinación que lo ha acompañado durante más de 20 años en el grupo.

“Siempre me han apasionado las ventas y la gestión comercial. Mi padre también fue un reconocido vendedor. De tal palo, tal astilla”, comenta con una sonrisa llena de orgullo y gratitud. Su historia refleja la de un profesional que supo transformar las oportunidades en carrera y el esfuerzo en resultados.

Una carrera marcada por el crecimiento

Su relación con GraceKennedy comenzó en 2001, cuando contactó a la empresa para distribuir algunos de sus productos en Belice. En 2004 se unió oficialmente al equipo, convencido de que la experiencia internacional sería clave para su desarrollo. Desde entonces ha ocupado cargos clave: gerente general y director de GraceKennedy Belice, director de desarrollo de negocios y responsable de la División de Alimentos en Atlanta.

En 2015, lideró la creación de la red de distribución en esa ciudad, un paso fundamental para la expansión de GraceKennedy Foods USA.

Formación, liderazgo y motivación

Graduado con honores como el mejor estudiante de su promoción en la Universidad de las Indias Occidentales, Young obtuvo una maestría en Administración de Empresas, lo que fortaleció su visión estratégica. “Mi equipo me inspira. Me motiva ayudarlos a alcanzar sus metas y a innovar constantemente”, afirma.

Construyendo el futuro del noreste

Entre sus prioridades se encuentran ampliar las marcas GraceKennedy y La Fe, optimizar los procesos de ventas y desarrollar nuevos canales de negocio. Su objetivo es claro: posicionar a la compañía como el principal distribuidor de alimentos multiétnicos en el noreste del país. Con visión y compromiso, Alberto Young encarna los valores de crecimiento, diversidad y excelencia que distinguen a GraceKennedy Foods USA.