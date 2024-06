¿Está Family Dollar en venta?

Dollar Tree ha anunciado que la compañía inició una revisión formal de las alternativas estratégicas del segmento de negocio Family Dollar de la compañía, que podría incluir, entre otros, una potencial venta, división u otra disposición del negocio.

“Dollar Tree ha emprendido un viaje de varios años para ayudar a la empresa a alcanzar todo su potencial”, declaró Rick Dreiling, presidente y director general de Dollar Tree, Inc. “El año pasado anunciamos una revisión exhaustiva de la cartera de Family Dollar, que incluía el cierre previsto de aproximadamente 970 tiendas Family Dollar de bajo rendimiento para centrarnos en inversiones mejoradas en las tiendas Family Dollar restantes que presentan oportunidades favorables de crecimiento y transformación a largo plazo, con retornos de capital más atractivos. Ya estamos empezando a ver los progresos de esta estrategia en la marca Family Dollar. Al mismo tiempo, continuamos con el crecimiento agresivo de la marca Dollar Tree a través de iniciativas atractivas como nuestras ofertas multiprecio ampliadas, importantes aperturas de nuevas tiendas planificadas en todo Estados Unidos y transacciones de crecimiento como nuestra reciente oferta exitosa para adquirir hasta 170 tiendas de 99 Cents Only. Las necesidades únicas de cada marca en este momento -transformación en Family Dollar y aceleración del crecimiento en Dollar Tree- nos han llevado a tomar la decisión de llevar a cabo una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas para el negocio de Family Dollar. Nuestro objetivo es posicionar ambas marcas, Dollar Tree y Family Dollar, para progresar más y más rápido, y determinar si la atención exclusiva de un equipo dedicado beneficiará a ambas, al tiempo que creará valor para los accionistas de Dollar Tree y otras partes interesadas.”

Dollar Tree no ha establecido un plazo o calendario definitivo para la finalización del proceso de revisión de alternativas estratégicas, y no puede haber ninguna garantía de que este proceso dará lugar a cualquier transacción o resultado particular. La Compañía no tiene intención de hacer más comentarios a menos que y hasta que el Consejo haya aprobado un curso de acción específico o la Compañía haya determinado de otro modo que la divulgación adicional es apropiada o necesaria.

Dollar Tree ha contratado a J.P. Morgan Securities LLC como su asesor financiero y a Davis Polk & Wardwell LLP como su asesor legal para ayudar en esta revisión.

Reportes de Dollar Tree

Dollar Tree operaba 16,397 tiendas en 48 estados y cinco provincias canadienses al 4 de mayo de 2024. Las tiendas operan bajo las marcas Dollar Tree, Family Dollar y Dollar Tree Canada.

Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2023, la Compañía anunció que había iniciado una revisión exhaustiva de optimización de la cartera de tiendas que implicó la identificación de tiendas para cierre, reubicación, o re-bannering basado en una evaluación de las condiciones actuales del mercado y el rendimiento individual de la tienda, entre otros factores. Como resultado de esta revisión, la Compañía anunció que planeaba cerrar aproximadamente 600 tiendas Family Dollar en la primera mitad del año fiscal 2024. Además, aproximadamente 370 tiendas Family Dollar y 30 tiendas Dollar Tree se cerrarían en los próximos años al final del plazo de arrendamiento actual de cada tienda.

A finales del primer trimestre del ejercicio 2024, la Compañía había cerrado aproximadamente 550 tiendas como parte de la optimización de la cartera y espera cerrar otras 150 tiendas a finales del ejercicio 2024.