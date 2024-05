Dollar Tree adquiere 170 tiendas 99 Cents Only Stores

Dollar Tree, Inc. ha anunciado que ha adquirido los derechos de designación de 170 tiendas 99 Cents Only Stores en Arizona, California, Nevada y Texas. La operación se completó en mayo con dos transacciones, ambas aprobadas por el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Como parte de las transacciones, la compañía también adquirió la propiedad intelectual de las tiendas 99 Cents Only en Norteamérica, así como mobiliario, instalaciones y equipos.

“A medida que continuamos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento acelerado para la marca Dollar Tree, esta fue una oportunidad atractiva para asegurar contratos de alquiler en mercados prioritarios donde vemos un fuerte potencial de crecimiento rentable”, dijo Michael Creedon, Jr, director de Operaciones de Dollar Tree. “La cartera complementa nuestra huella actual y nos proporcionará acceso a activos inmobiliarios de alta calidad en centros minoristas de primera calidad, lo que nos permitirá hacer crecer rápidamente la marca Dollar Tree en todo el oeste de Estados Unidos, llegando incluso a más clientes y comunidades.”

Dollar Tree espera dar la bienvenida a los clientes de 99 Cents Only Stores a partir del otoño de 2024.

Dollar Tree opera 16,774 tiendas en 48 estados y cinco provincias canadienses a partir del 3 de febrero de 2024, bajo las marcas Dollar Tree, Family Dollar y Dollar Tree Canada.

99 Cents Only Stores

En abril, 99 Cents Only Stores, con sede en California, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota y posteriormente inició un proceso para deshacerse de sus activos, incluido su inventario, los bienes inmuebles de su propiedad y los contratos de alquiler de las tiendas.

Entonces, 99 Cents Only Stores LLC anunció su decisión de poner fin a las operaciones de su cadena minorista de descuento y cerrar sus 371 tiendas.

Fundada hace 42 años, la cadena informó de que las dificultades financieras debidas a la pandemia de COVID-19, la persistente inflación y los cambios en la demanda de los consumidores, entre otros factores, les llevaron a poner fin al negocio.

Establecida en Los Ángeles, CA, 99 Cents Only Stores LLC operaba tiendas en California, Texas, Arizona y Nevada y tenía dos centros de distribución.