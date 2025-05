¿Cómo es mejor hidratarse?

En el mercado existen distintas soluciones para tratar la deshidratación por diferentes causas como vómito, diarrea, sudoración, trabajo intenso u otras. Sin embargo, es de suma importancia hidratarse con sueros orales, que contengan entre 60 y 90 miliequivalentes de Sodio por litro pues es uno de los principales electrolitos que debemos reponer en los casos de deshidratación. Al escoger el suero oral se debe leer el contenido de este mineral en la etiqueta ya que de esto depende la efectividad del producto, los más efectivos son los sueros orales isotónicos, que contienen 90 miliequivalentes de Sodio, también es importante resaltar que la fórmula debe de tener un carbohidrato, pues estos sirven como cotransportadores del Sodio en el intestino y esto hace que el suero sea realmente efectivo (las bebidas hidratantes “zero” no son muy efectivas para tratar la deshidratación).

La diferencia entre bebidas hidratantes y los sueros orales radica en la concentración de electrolitos, las bebidas hidratantes tienen hasta 30 miliequivalentes de Sodio por litro.

Se recomienda consumir una bebida hidratante únicamente para reponer fluidos y electrolitos si la deshidratación es leve (por ejemplo, luego de hacer ejercicio), sin embargo, estos productos son menos efectivos para tratar deshidrataciones moderadas por enfermedades gastrointestinales, trabajo intenso, entre otros.

Las personas que padecen de Diabetes tienden a deshidratarse con mayor facilidad ya que su cuerpo intenta eliminar la glucosa a través de la orina, lo que se denomina poliuria, por lo que con frecuencia pierden no solo agua sino también electrolitos.

Para estas personas, hidratarse con agua no es suficiente y es ahí donde cobra más importancia el consumo de sueros orales formulados científicamente para ellos. Se recomienda evitar otras bebidas como jugos endulzados, bebidas deportivas o

carbonatadas ya que pueden alterar el índice glucémico en sangre y no solucionan la deshidratación.

Síntomas de la deshidratación:

Boca, piel y ojos secos

Mareos o confusión

Fatiga

Sed excesiva

Dolor de cabeza

Hidratación profesional:

Mantenga en su establecimiento siempre sueros orales con fórmulas científicas de rehidratación para ofrecer estas opciones más adecuadas para combatir la deshidratación.

En cualquier caso, es importante buscar hidratación profesional, garantizando así el bienestar del consumidor que busca sentirse mejor de forma rápida y segura.