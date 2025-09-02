Winn-Dixie celebra 100 años

Winn-Dixie celebra su centenario con precios nostálgicos, celebraciones especiales y un compromiso renovado con la lucha contra el hambre. Durante 100 años, el supermercado ha sido más que solo una tienda; ha sido un pilar fundamental en las comunidades del sureste, sirviendo a generaciones a través de eventos históricos, desastres naturales y momentos cotidianos. Este hito rinde homenaje a las personas y los lugares que lo hicieron posible.

Anthony Hucker, presidente y CEO de Southeastern Grocers, la empresa matriz de Winn-Dixie, dijo: “Cumplir 100 años es un hito extraordinario que pertenece a todos los que han sido parte de la trayectoria de Winn-Dixie: nuestros asociados, nuestros clientes y las comunidades que consideramos nuestro hogar. Durante generaciones, hemos sido una parte confiable de cenas familiares, reuniones de fiestas y los momentos cotidianos que más importan. Esa confianza es nuestra mayor medida de éxito. Mientras celebramos nuestro centenario, honramos nuestro legado duradero de servir a nuestros vecinos con calidad y valor y miramos hacia el futuro con un compromiso renovado de empoderar a las personas para que alimenten y enriquezcan a nuestras comunidades mientras llevamos a Winn-Dixie al próximo siglo”.

Del 3 al 30 de septiembre, Winn-Dixie está recordando las décadas con precios especiales de “época” en varios artículos cada semana para ofrecer a los clientes ahorros exclusivos de hasta $100 en productos básicos, incluyendo la icónica Chek Cola, productos de marca propia y marcas nacionales populares. Los precios de época estarán disponibles a través de cupones digitales en la galardonada aplicación Winn-Dixie Rewards y en línea.

El viernes 5 de septiembre, de 4 a 6 p.m., Winn-Dixie está extendiendo la alfombra roja para sus clientes leales con una fiesta de cumpleaños comunitaria gratuita en seis tiendas Winn-Dixie selectas en todo el sureste. Cada celebración contará con música en vivo, pastel de cumpleaños, regalos, muestras de productos y diversión familiar. Los primeros 100 clientes que lleguen a cada ubicación a las 4 p.m. recibirán una tarjeta de regalo misteriosa de Winn-Dixie con un valor entre $19.25 y $100, con $19.25 sirviendo como un guiño nostálgico al año de fundación de Winn-Dixie. Además, en su ciudad natal de Jacksonville, los aficionados a las carreras también podrán tomarse fotos con una réplica del legendario auto #60 de Winn-Dixie de Mark Martin. Las celebraciones gratuitas se llevarán a cabo en las siguientes tiendas:

611 E. Main St., Apopka, FL 32703

10505 NW 41st St., Doral, FL 33178

10915-122 Baymeadows Road, Jacksonville, FL 32256

9864 Stringfellow Road, St. James City, FL 33956

13508 N. Florida Ave., Tampa, FL 33612

2104 Williams Blvd., Kenner, LA 70062

Fiel a su legado centenario de servicio comunitario, Winn-Dixie también está celebrando su aniversario con una donación de $200,000 para combatir el hambre. La contribución incluye $100,000 para Feeding America® para apoyar programas de ayuda contra el hambre y $100,000 en donaciones de productos para ayudar a alimentar a las comunidades locales en todo el sureste. La donación refuerza la dedicación de larga data de Winn-Dixie a las comunidades a las que sirve, manteniendo una tradición de retribución que ha definido al supermercado desde su fundación en 1925. A través de asociaciones con bancos de alimentos locales, esfuerzos de ayuda en desastres y programas de donaciones comunitarias, Winn-Dixie ha demostrado que ser un buen vecino es más que solo proporcionar productos de calidad; también significa invertir en el bienestar de las comunidades que han apoyado al supermercado durante 100 años.

A medida que Winn-Dixie entra en su segundo siglo, sigue enfocado en sus principios fundacionales de calidad, valor y conexión comunitaria, mientras adopta la innovación para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Desde las compras tradicionales en la tienda hasta las opciones modernas de entrega en línea, el supermercado continúa ofreciendo nuevas opciones frescas para servir mejor a las familias en todo el sureste.