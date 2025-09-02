Kraft Heinz se divide en dos empresas

La Compañía Kraft Heinz anunció que su Consejo de Administración aprobó por unanimidad un plan para dividirse en dos empresas independientes y de capital abierto a través de una escisión libre de impuestos. La separación está diseñada para maximizar las capacidades y marcas de Kraft Heinz mientras se reduce la complejidad, permitiendo que ambas nuevas empresas desplieguen recursos de manera más efectiva hacia sus distintas prioridades estratégicas. Este enfoque permitirá un desempeño más sólido, al tiempo que se mantiene la escala para competir y ganar en el entorno actual.

Las dos empresas resultantes, cuyos nombres se determinarán en una fecha posterior, serán:

“Global Taste Elevation Co.” – Un líder global en Sabor y comidas no perecederas, con aproximadamente $15.4 mil millones en ventas netas en 2024 y aproximadamente $4.0 mil millones en EBITDA ajustado en 2024. Esta empresa incluirá una lista de marcas icónicas y joyas locales, con tres marcas de mil millones de dólares: Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, y aproximadamente el 75% de las ventas netas provenientes de salsas, aderezos y condimentos. Aproximadamente el 20% de las ventas netas de 2024 provienen de Mercados Emergentes y aproximadamente el 20% de consumo fuera del hogar (“Away From Home”). Se espera que esta empresa esté bien posicionada para impulsar un crecimiento líder en la industria a través de categorías y geografías atractivas, aprovechando un modelo de comercialización probado y el Sistema de Crecimiento de Marca para lograr escala y desempeño.

“North American Grocery Co.” – Una cartera a escala de productos básicos de América del Norte con aproximadamente $10.4 mil millones en ventas netas en 2024 y aproximadamente $2.3 mil millones en EBITDA ajustado en 2024 (1). Esta empresa, que será dirigida por Carlos Abrams-Rivera, incluirá una cartera de marcas queridas, incluidas tres marcas de mil millones de dólares: Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Aproximadamente el 75% de las ventas netas provienen de marcas que son #1 o #2 en sus respectivas categorías. Se espera que esta empresa genere un flujo de caja libre confiable a través de la eficiencia operativa en categorías de crecimiento estable y mediante la búsqueda de oportunidades de crecimiento para sus marcas en categorías existentes, adyacencias y consumo fuera del hogar (“Away From Home”).

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual hace que sea difícil asignar capital de manera efectiva, priorizar iniciativas e impulsar la escala en nuestras áreas más prometedoras”, dijo Miguel Patricio, Presidente Ejecutivo del Consejo de Kraft Heinz. “Al separarnos en dos empresas, podemos asignar el nivel adecuado de atención y recursos para liberar el potencial de cada marca y así impulsar un mejor desempeño y la creación de valor a largo plazo para los accionistas. Espero trabajar de cerca con Carlos y el equipo de Kraft Heinz en los próximos meses para preparar a la organización para la separación”.

Razonamiento estratégico

La separación proporcionará a ambas empresas un mayor enfoque estratégico y operativo, permitiéndoles:

Dedicar el nivel adecuado de atención y recursos a todas las áreas del negocio, permitiendo que cada cartera de marcas alcance su máximo potencial.

a todas las áreas del negocio, permitiendo que cada cartera de marcas alcance su máximo potencial. Reducir la complejidad operativa , impulsando mayores eficiencias y márgenes líderes en la industria.

, impulsando mayores eficiencias y márgenes líderes en la industria. Personalizar la asignación de capital en función de la ambición estratégica de cada empresa, acelerando el rendimiento y manteniendo la flexibilidad financiera.

Se espera que las empresas tengan un amplio flujo de caja disponible para invertir en crecimiento orgánico, devolver capital a los accionistas y considerar transacciones estratégicas. En conjunto, se espera que se mantenga el nivel de dividendo actual. La gerencia está apuntando a estructuras de capital que mantengan calificaciones de grado de inversión para ambas empresas.

Carlos Abrams-Rivera, CEO de Kraft Heinz, dijo: “Esta medida desatará el poder de nuestras marcas y liberará el potencial de nuestro negocio. Este siguiente paso en nuestra transformación solo es posible gracias al compromiso de nuestros 36,000 talentosos empleados que ofrecen calidad y valor a los consumidores todos los días. Continuaremos operando como ‘un solo Kraft Heinz’ durante todo el proceso de separación”.

Revisión estratégica

En mayo de 2025, Kraft Heinz anunció que el Consejo de Administración y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de la Compañía habían estado evaluando posibles transacciones estratégicas para liberar valor para los accionistas. La revisión estratégica fue impulsada por la creencia fundamental de la Compañía de que un mayor enfoque se traducirá en un mejor desempeño y se guió por cinco principios:

Ofrecer una creación de valor sostenible a largo plazo

Preservar la disciplina financiera que es parte del ADN de la Compañía

Mantener una escala relevante minimizando la complejidad y las des-sinergias

Maximizar el valor de la cartera de marcas icónicas de la Compañía

Mantener atractivos retornos de capital mientras se conserva la flexibilidad del balance

Después de una evaluación exhaustiva de las posibles transacciones estratégicas, Kraft Heinz ha determinado que la separación en dos empresas independientes, “Global Taste Elevation Co.” y “North American Grocery Co.”, ofrece la oportunidad más convincente para liberar valor a largo plazo para todos los accionistas de Kraft Heinz.

“La decisión unánime del Consejo de separarse en dos empresas independientes se tomó después de una cuidadosa consideración y una evaluación integral de nuestras opciones. Creemos firmemente que un mayor enfoque se traducirá en un mejor desempeño y creación de valor para los accionistas”, dijo Jack Pope, director líder del Consejo de Kraft Heinz.

Liderazgo y sedes

Carlos Abrams-Rivera continuará sirviendo como CEO de Kraft Heinz y se convertirá en CEO de “North American Grocery Co.” una vez que se complete la separación. El Consejo ha estado trabajando con una firma de búsqueda de ejecutivos global de renombre nacional para identificar posibles candidatos a CEO para “Global Taste Elevation Co.”. Kraft Heinz no tiene planes de cambiar la ubicación de sus sedes actuales.

Nombramiento de Presidente Ejecutivo y formación del Comité de Separación

En relación con la revisión estratégica y la decisión unánime del Consejo de separar Kraft Heinz en dos empresas independientes y de capital abierto, Miguel Patricio, el actual Presidente del Consejo, se convertirá en Presidente Ejecutivo. El Sr. Patricio trabajará en estrecha colaboración con el Sr. Abrams-Rivera para preparar a la organización para la separación. El Sr. Patricio ha servido como Presidente del Consejo desde mayo de 2022 y fue CEO de la Compañía desde junio de 2019 hasta diciembre de 2023.

El Consejo también ha formado un Comité de Separación, liderado por John Cahill, para supervisar la ejecución de la separación propuesta. El Sr. Cahill ha servido como Vicepresidente del Consejo desde julio de 2015, y previamente se desempeñó como Presidente y Director Ejecutivo de Kraft Foods Group, Inc. (“Kraft”) de 2014 a 2015 y Presidente Ejecutivo de Kraft de 2012 a 2014.

Jack Pope, director líder del Consejo, dijo: “Creemos que estos cambios nos posicionarán de la mejor manera para ejecutar nuestro plan de separarnos en dos empresas independientes y de capital abierto. Antes de la finalización de la separación, nuestro enfoque seguirá siendo acelerar el crecimiento rentable y ofrecer valor a los accionistas”.

Detalles de la transacción, plazos y futuras actualizaciones

La separación propuesta está destinada a ser libre de impuestos para Kraft Heinz y sus accionistas. La Compañía anticipa hasta $300 millones en des-sinergias, con oportunidades claras para mitigar una porción sustancial de estas en el corto plazo.

Kraft Heinz actualmente espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026. La transacción se completará una vez que se cumplan las condiciones habituales, incluyendo la aprobación final del Consejo de Administración de Kraft Heinz, la recepción de una opinión fiscal con respecto a la naturaleza libre de impuestos de la separación y la efectividad de los archivos apropiados con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission).

La estructura de capital y otros asuntos para cada negocio, como la composición del consejo, el nombre de la empresa y la asignación de marcas, se anunciarán en una fecha posterior.