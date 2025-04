The Fresh Market abre nuevas tiendas en Florida y Connecticut

The Fresh Market continuó su racha de nuevas tiendas el miércoles 23 de abril, dando la bienvenida a los clientes en Jensen Beach, Florida, y Wethersfield, Connecticut. Las dos nuevas aperturas marcan las ubicaciones 170 y 171 del minorista de comestibles premium, respectivamente.

Los clientes en ambas ubicaciones experimentaron la tradicional celebración de apertura de The Fresh Market, completa con obsequios, muestras y la apertura de una rueda de queso parmesano de más de 36 kilos. The Fresh Market también continuó su compromiso con la comunidad local donando $2,000 tanto al Treasure Coast Food Bank como al Connecticut Foodshare.

“Estamos increíblemente emocionados y orgullosos de llevar nuestra marca distintiva de servicio y hospitalidad a estas dos maravillosas comunidades”, dijo el CEO de The Fresh Market, Brian Johnson. “Estamos seguros de que nuestros nuevos clientes disfrutarán de todo lo que The Fresh Market tiene para ofrecer mientras nos esforzamos por hacer que su alimentación diaria sea extraordinaria”.

Los nuevos clientes en Jensen Beach y Wethersfield pueden esperar descubrir una amplia gama de productos de calidad que incluyen: carne y mariscos de la más alta calidad, productos frescos, comidas listas para cocinar, calentar y comer, una selección curada de hallazgos locales, artículos especiales globales, ofertas excepcionales de marca propia y más.

The Fresh Market está preparado para continuar su trayectoria de crecimiento cuando abra otra nueva tienda en Mount Pleasant, Carolina del Sur, la próxima semana. Para el 30 de abril, habrá abierto 12 nuevas tiendas en seis meses.

Acerca de The Fresh Market, Inc.

Calificada por USA Today como una de las Mejores Empresas de Servicio al Cliente de Estados Unidos en 2025, votada como la número 1 en tres categorías por los premios USA Today’s 10Best Readers’ Choice Awards de 2024 (“Mejor Panadería de Supermercado”, “Mejor Delicatessen de Supermercado” y “Mejores Comidas Preparadas de Supermercado”) y reconocida durante tres años consecutivos como el “Mejor Supermercado de Estados Unidos”, así como una de las 5 marcas minoristas de comestibles más confiables para alimentos especiales y naturales/orgánicos en los BrandSpark Most Trusted Awards de 2022, The Fresh Market ayuda a los clientes a descubrir lo mejor con soluciones de comidas que ahorran tiempo, ingredientes únicos y comida deliciosa para cualquier ocasión. Desde productos frescos y carne y mariscos excepcionales hasta productos horneados exclusivos y miles de opciones orgánicas, el supermercado especializado ofrece algo para complacer a todos los paladares. The Fresh Market opera actualmente más de 170 supermercados en 22 estados de EE. UU. y una tienda de licores y vinos, inspirando a los clientes a descubrir nuevos sabores y cocinar con confianza.