Dos Whole Foods Market Daily Shop abrirán en Nueva York

Whole Foods Market abrirá dos ubicaciones más en la ciudad de Nueva York de su concepto de tienda de formato más pequeño, Whole Foods Market Daily Shop. La primera ubicación, una tienda de 930 metros cuadrados ubicada en 409 East 14th Street en el desarrollo StuyTown de East Village, abrirá a las 8:00 a.m. el 14 de mayo. La segunda ubicación, una tienda de 790 metros cuadrados ubicada en 301 West 50th Street en Hell’s Kitchen, abrirá a las 8:00 a.m. el 4 de junio.

Ambas ubicaciones de Whole Foods Market Daily Shop están diseñadas para llevar los ingredientes más frescos y de alta calidad a los clientes con una conveniencia que se adapta a sus rápidos estilos de vida urbanos. Además, la ubicación de StuyTown incluirá un local de Juice & Java, que ofrecerá café, té, jugos, batidos, sándwiches y diversos postres.

Las características y la variedad de productos de las nuevas tiendas Whole Foods Market Daily Shop incluyen:

Más de 400 productos locales, de más de 100 proveedores con sede en el noreste, incluidos los favoritos de Nueva York Mimi Cheng’s, Uncle Waithley’s, Family Farmstead Dairy, The White Moustache, Annie’s Ginger Elixir, Dam Good English Muffins y Mill Hollow Maple Syrup.

Los favoritos de Whole Foods Market, que incluyen una amplia selección de productos frescos de temporada, carne y mariscos, opciones de alimentos preparados que incluyen sándwiches, comidas pre-empacadas y sushi de Genji Sushi, panes, alcohol y suplementos, así como una gama cuidadosamente seleccionada de especialidades locales y nuestra propia marca 365 by Whole Foods Market.

Las opciones de alimentos preparados de la marca Whole Foods Market Kitchen incluyen pollo rostizado caliente, pizzas para hornear de pepperoni, vegetales deluxe y tres quesos, y ensaladas de picnic favoritas de verano, como ensalada de tortellini al estilo griego, orzo con espinacas y feta, ensalada de col rizada y coles de Bruselas, ensalada de atún con arándanos y la ensalada de pollo inspirada en Sonoma, favorita de los clientes.

Nuevos productos de panadería de temporada de la marca Whole Foods Market Kitchens, que incluyen tarta crumble de fresa, cereza y pistacho, galletas de mantequilla marrón con chocolate blanco y pistacho y hojaldres de guayaba. Las marcas de panadería locales incluyen Junior’s, Balthazar, Pain D’Avignon y By the Way Bakery.

Amplia selección de quesos artesanales que incluye artículos importados de Francia, Italia, España, Reino Unido, Países Bajos, Grecia y Suiza, y una gran variedad de quesos estadounidenses de marcas como Cowgirl Creamery, Nettle Meadow Farms y Firefly Farms.

En la mañana de la apertura en ambas ubicaciones, los clientes disfrutarán de café y bocadillos de desayuno de cortesía, y los primeros 300 clientes en la fila también recibirán una bolsa de mano de edición limitada.

Además, en la apertura de StuyTown, Whole Foods Market presentará al proveedor con sede en Harlem, Uncle Waithley’s, con un préstamo a bajo interés a través del Programa de Préstamos para Productores Locales (LPLP) de la tienda de comestibles, para ayudar a hacer crecer sus operaciones y respaldar la expansión a más ubicaciones de Whole Foods Market. A través de LPLP, Whole Foods Market presta dinero a productores locales o emergentes a pequeña escala para ayudarlos a hacer crecer sus negocios. Hasta la fecha, el minorista ha otorgado más de 408 préstamos, lo que representa aproximadamente $34 millones en capital para los beneficiarios.

Como parte de su compromiso continuo de apoyar a las comunidades locales, Whole Foods Market está contribuyendo con productos en especie para apoyar el trabajo de The Bowery Mission y New York Common Pantry. Whole Foods Market también donará a las organizaciones locales Nazareth Housing y Hell’s Kitchen Farm Project.