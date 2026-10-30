Salsa Huichol destapa su futuro

Desde 1949, Salsa Huichol ha construido su historia escuchando a sus consumidores. Esa costumbre, más que una frase de mercadotecnia, explica por qué una pequeña receta familiar de Tepic, Nayarit, se convirtió en una marca que hoy exporta a mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Una fórmula que empezó con 40 pesos

Todo comenzó cuando Roberto López Flores invirtió esa modesta cantidad en una receta de salsa que su madre preparaba. Con un molino de mano y unas cuantas botellas usadas, empezó a vender salsa picante en el mercado local de Tepic. La demanda creció, y con ella la empresa.

Más de siete décadas después, la compañía produce más de 100 mil botellas diarias y mantiene la meta de cumplir 100 años o más compartiendo el legado de la receta original. Ese crecimiento, sin embargo, no ha sido un accidente. Cada paso, desde la ampliación de sabores hasta la llegada a nuevos países, ha respondido a lo que el consumidor pide.

Roberto López Flores, fundador de Salsa Huichol.

Escuchar antes de innovar

Con el tiempo, la marca pasó de un solo sabor tradicional a un portafolio de cinco variedades: tradicional, negra, habanera, con limón y de botanas. La Salsa Negra, en particular, se ha convertido en la principal impulsora del negocio en Estados Unidos por ser la menos picante, un ajuste directo a los paladares del mercado estadounidense.

Esa misma lógica, adaptarse sin perder identidad, llevó a la empresa a lanzar multipacks pensados para minoristas y consumidores que buscan variedad y ahorro en una sola compra, con descuentos de entre 10 y 15 por ciento frente a la compra individual.

Detrás de cada decisión hay una premisa constante: simplificar la experiencia del consumidor con la salsa, sin sacrificar la receta que la hizo popular.

Su fama va más allá de los anaqueles

Este reconocimiento por parte de los consumidores se ha multiplicado, llegando a importantes medios de comunicación en EE. UU., como la plataforma digital Yahoo!Shopping y el programa de televisión “México de Mis Amores”, que se transmite en diversos canales y plataformas digitales en varios estados de la Unión Americana.

A mediados de octubre Yahoo!Shopping publicó el artículo “Preguntamos a varios chefs cuáles son las mejores salsas picantes de 2026. Estas son las únicas 10 que vale la pena comprar”. Consultaron a 15 chefs reconocidos y la Salsa Huichol Habanera se coronó subcampeona en la categoría de salsas para mariscos.

El chef Antonio Carballo, jefe de cocina de Le Malt Hospitality, destacó las virtudes de la Salsa Huichol. Le dijo a Yahoo!Shopping que “en Puerto Vallarta la disfrutamos como acompañamiento de mariscos, especialmente de ostras crudas en su concha, y la llamamos ‘la mignonette mexicana’ (la salsa mignonette es una vinagreta clásica de origen francés)”.

Por su parte, David Herrera, director y productor del programa de televisión “México de Mis Amores”, que lleva casi tres décadas promoviendo la cultura mexicana en EE. UU. también reconoció las raíces nayaritas de la Salsa Huichol. Herrera dedicó un segmento de su programa a la región de Nayarit, destacando la Salsa Huichol como el complemento ideal para acompañar los platos típicos de esa región mexicana.

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Un nuevo capítulo para el anaquel de exportación

Ahora, la marca da un paso adicional en esa misma dirección. De acuerdo con la compañía, durante el último trimestre de 2026 se llevará a cabo un rediseño de la tapa de las botellas, enfocado específicamente en el mercado de exportación a Estados Unidos.

El cambio busca responder a las expectativas del consumidor hispano y del comprador en general en los anaqueles estadounidenses, donde la experiencia de uso, desde la apertura hasta el cierre del producto, influye directamente en la decisión de recompra.

Para una marca que basa su crecimiento en escuchar al consumidor, la tapa no es un detalle menor: es otra oportunidad de hacerle la vida más sencilla a quien la usa en casa.

Buena noticia para los supermercados

Para las cadenas de supermercados que ya tienen la Salsa Huichol en sus anaqueles, o que evalúan incorporarla, este anuncio llega como una señal de continuidad e inversión. La marca no solo defiende su presencia en el mercado mexicano-estadounidense; busca fortalecerla con mejoras tangibles en el producto.

Con 75 años de trayectoria y una identidad ligada a Nayarit, Salsa Huichol se prepara para el último cuarto de 2026 con un mensaje claro para la industria: la tradición y la innovación pueden convivir en la misma botella.