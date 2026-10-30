Chedraui USA pierde clientes hispanos, pero mejora su margen

Chedraui USA, la filial estadounidense de Grupo Comercial Chedraui, perdió tráfico en sus tiendas hispanas durante el tercer trimestre de 2026. Una política migratoria más estricta, los recortes al programa SNAP y el aumento del precio de la gasolina redujeron las visitas a El Super y Fiesta Mart.

Como resultado, las ventas mismas tiendas (VMT) de la división cayeron 2.0% en dólares, según el informe de resultados que la compañía publicó el 27 de octubre. Las ventas totales retrocedieron un 1.8% en la misma moneda. Aun así, el margen EBITDA de Chedraui USA subió 18 puntos base, hasta 7.5%, gracias a ahorros logísticos.

Ese freno pesó sobre todo el grupo. Las ventas consolidadas bajaron 2.0% a 70,356 millones de pesos, y la utilidad neta cedió 1.2% a 1,626 millones de pesos. Además, la apreciación del peso del 6.2% frente al dólar redujo el valor de los ingresos estadounidenses al convertirlos a moneda mexicana.

Tres frentes golpean a los formatos hispanos de Chedraui USA

El Super, con 72 tiendas, y Fiesta, con 61, atienden sobre todo a la comunidad hispana, principalmente mexicoamericana. Precisamente esos formatos concentraron la caída en el número de transacciones.

“En Chedraui USA, las VMT continúan mostrando debilidad”, afirmó Antonio Chedraui, director general del grupo, en el reporte. El directivo atribuyó el descenso a la política migratoria, a la menor distribución de recursos del SNAP y a un consumo presionado por los precios de los combustibles.

Carlos Smith, director general de Chedraui USA, fue igual de directo en la conferencia con analistas del 28 de octubre. “El entorno macroeconómico de Estados Unidos sigue siendo desafiante”, dijo. Según Smith, las acciones migratorias generan hoy menos ruido mediático, pero siguen “muy activas en las comunidades que atendemos”, sobre todo en Texas.

Aun así, el directivo detectó una leve mejora. El tráfico de El Super y Fiesta se mantuvo en terreno negativo, aunque superó al de los dos primeros trimestres. Además, el norte de California mostró un mejor desempeño que el sur del estado.

Los datos públicos respaldan ese diagnóstico. La inscripción en SNAP sumaba poco más de 37 millones de personas en abril, 5.3 millones menos que un año antes. Así lo indican las cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Las nuevas reglas laborales del programa entraron en vigor el 1 de febrero.

Por su parte, la consultora Circana estima que las transferencias del SNAP disminuirán en unos $10,000 millones. Mientras tanto, el galón de gasolina regular promedió $4.36 en septiembre, 37.6% más que un año antes, según la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS).

En contraste, Smart & Final resistió mejor. Sus 253 tiendas lograron un VMT de 0.1% en dólares: el número de clientes bajó 0.5%, pero el ticket promedio subió 0.7%. De acuerdo con Smith, los clientes de negocios impulsaron canastas de compra más grandes y un mayor número de visitas.

Eficiencias logísticas sostienen la rentabilidad

Detrás del avance en los márgenes se encuentra el centro de distribución de Rancho Cucamonga, California (RCDC). Hacia esa instalación, la empresa realinea el abasto de cinco de sus ocho centros en Estados Unidos.

Smith explicó que los ahorros provienen de dos fuentes. Por un lado, la empresa consolidó sus almacenes y optimizó sus rutas de transporte. Por otro lado, El Super ahora distribuye por cuenta propia varias categorías que antes compraba a un mayorista. Smart & Final, por su parte, aprovecha la escala de las compras consolidadas.

¿Cuánto ahorro queda por capturar? Smith evitó dar cifras. “El entorno es muy incierto en este momento”, afirmó.

La competencia, además, se intensifica. El directivo reconoció una mayor actividad promocional y precios más agresivos por parte de sus rivales. Aun así, las tres cadenas aumentaron su utilidad bruta en el trimestre, según Smith.

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Gracias a esos ahorros, el EBITDA de la división en dólares apenas disminuyó. En pesos, en cambio, retrocedió un 5.7% a 2,591 millones debido al efecto cambiario.

Sin embargo, el desempeño interno revela dos realidades. El EBITDA de El Super y Fiesta Mart cayó 12.2%, a 1,263 millones de pesos, y su margen bajó de 8.1% a 7.9% por la pérdida de palanca operativa. Smart & Final, por el contrario, elevó su EBITDA en 1.4% a 1,328 millones, con un margen del 7.1%, 55 puntos base más.

A nivel consolidado, el margen bruto avanzó 53 puntos base, a 25.1%. El RCDC y mejores negociaciones con proveedores compensaron los mayores costos logísticos derivados del combustible.

Además, la filial redujo su deuda bancaria en 26.3%, hasta 356.7 millones de dólares, mediante prepagos a largo plazo.

México gana peso frente a Chedraui USA dentro del grupo

Mientras la operación estadounidense se contraía en pesos, la mexicana crecía. Chedraui México vendió 35,733 millones de pesos, 4.6% más, impulsada por un aumento del 4.7% en su piso de ventas.

Con ello, México aportó el 50.8% de los ingresos del trimestre, frente al 47.6% un año antes. Chedraui USA, por lo tanto, quedó con el 49.2% del total.

No obstante, el mercado nacional también mostró fatiga. Las VMT en México bajaron 0.7%, en línea con lo reportado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). La región Sureste, la más importante para el grupo, recibió menos inversión pública y privada, así como menos turismo.

En la llamada, Antonio Chedraui precisó que el Sureste representa cerca del 42% de las ventas del grupo. Allí, las VMT de la ANTAD cayeron un poco más del 4%, mientras que las de Chedraui retrocedieron cerca del 2%. Tampoco hay alivio a la vista: el directivo indicó que en octubre no se observaron cambios en el consumo.

Aun así, la contención de gastos limitó el daño. El EBITDA mexicano creció 4.1% a 3,519 millones de pesos, con un margen del 9.8%. Como consecuencia, el EBITDA consolidado apenas bajó un 0.3% a 6,110 millones, y su margen subió 14 puntos base a 8.7%.

El balance, por otro lado, se mantiene sólido. El grupo cerró septiembre con una caja neta de 3,197 millones de pesos y una inversión acumulada de 7,285 millones de pesos en nueve meses, 24.3% más que en 2025.

Chedraui USA, lejos de sus metas para 2026

Las cifras del trimestre contrastan con los objetivos que la compañía fijó para el año, según el reporte trimestral presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Para Chedraui USA, la empresa proyectaba VMT de entre 1% y 2% en dólares, y una mejora de margen de entre 30 y 60 puntos base.

La compañía también anticipaba que la presión migratoria afectaría al menos la primera mitad del año, con mayor estabilidad hacia la segunda mitad. Hasta septiembre, esa estabilidad no llegó a sus formatos hispanos.

Durante la conferencia, ningún directivo mencionó cambios en esas metas. Smith, no obstante, dijo confiar en que la rentabilidad de la filial mejorará “a mediano y largo plazo” conforme madure la operación del RCDC.

Pese a ello, el grupo mantiene su plan de inversión en ambos países. En el trimestre, abrió una tienda El Super en Las Vegas y otra Fiesta en Houston, y su plan para 2026 contempla cinco aperturas en Estados Unidos. Paralelamente, el comercio electrónico ya representa el 3.7% de las ventas de la filial, frente al 3.2% de un año antes.

Smith también dejó abierta la puerta a adquisiciones. “En este tipo de entornos hay ganadores y perdedores”, afirmó, y añadió que la empresa siempre busca oportunidades. Asimismo, se mostró muy optimista respecto del consumidor hispano, una población que, según dijo, suma 70 millones de personas en Estados Unidos.

Para los minoristas que atienden al consumidor hispano en Estados Unidos, el caso de Chedraui ofrece una señal clara: el tráfico depende hoy de factores externos a la tienda. Por eso, la eficiencia en la distribución y la diversificación de clientes, como las ventas de Smart & Final a pequeños negocios, resultan relevantes como amortiguadores.