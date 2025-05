Restaurantes del futuro triunfan al invertir en su gente

Los restaurantes del futuro — locales que combinan equipos empoderados con tecnología inteligente — siguen superando a la competencia, afirmó Michelle Korsmo, presidenta y CEO de la National Restaurant Association, durante su discurso inaugural pronunciado ante los asistentes al evento anual de la National Restaurant Association celebrada en Chicago.

Jóvenes trabajadores exigen crecimiento

El 60 % de los empleados del sector tiene menos de 35 años, según el informe 2025 State of the Restaurant Industry. Buscan mentores, horarios flexibles y trayectorias claras. Korsmo instó a los dueños a presentar los empleos como carreras con propósito, no trabajos transitorios.

Programas como ProStart ofrecen a estudiantes de secundaria experiencia culinaria remunerada y formación empresarial. “Celebramos a casi 16 millones de personas que impulsan nuestra industria”, dijo. “Reclútenlos, fórmenlos y muéstrenles hasta dónde pueden llegar”.

Los restaurantes del futuro priorizan la capacitación

Michelle Korsmo, presidenta y CEO de la National Restaurant Association.

Los operadores que aventajan a sus rivales integran la capacitación continua en la rutina diaria. Los cocineros rotan por estaciones, aprenden costos de menú y perfeccionan técnicas. Los meseros acompañan a colegas veteranos que modelan ventas adicionales y resolución de conflictos. Los gerentes revisan métricas con el personal cada semana y fijan objetivos conjuntos.

Korsmo llama a este método “blindaje para el futuro” porque crea equipos adaptables. “La competencia por el talento es feroz”, advirtió. “Inspira a los trabajadores y ellos te elegirán”.

La tecnología impulsa eficiencia y moral

El aumento de costos laborales y de alimentos presiona los márgenes; el software ayuda a combatirlo. El 83 % de los operadores reporta ventaja competitiva gracias a la tecnología, y dos de cada cinco atribuyen a las herramientas digitales una mayor satisfacción del cliente, señaló Korsmo.

Los restaurantes del futuro integran plataformas de inventario que alertan en tiempo real y reabastecen automáticamente. Las aplicaciones de horarios analizan ventas, pronostican comensales y recomiendan dotaciones óptimas, reduciendo horas extra. Kioscos de autoservicio y terminales portátiles acortan transacciones y liberan al personal para recibir a los invitados y vender postres.

“Ya pasaron los días de cuadrar libros una vez al mes”, afirmó. “Necesitamos información diaria y detallada para proteger las ganancias”.

Cadenas de suministro optimizadas protegen utilidades

Los sistemas de compras inteligentes generan alertas de compra al por mayor, consolidan proveedores y calculan costos por plato al instante. Así, los operadores reformulan platillos o ajustan porciones antes de que el desperdicio erosione los márgenes. La analítica predictiva anticipa alzas en verduras, permitiendo sustituir ingredientes de temporada sin sacrificar sabor.

Korsmo pidió compartir esos datos con los equipos de primera línea. “Cuando los cocineros entienden los costos de alimentos y los anfitriones ven los dólares laborales en tiempo real, todos reman juntos”, afirmó.

La demanda del consumidor sigue sólida

Pese a la inflación, los estadounidenses consideran salir a comer un capricho accesible. La asociación proyecta ventas de 1.5 billones de dólares en 2025, entre servicio rápido, servicio completo, catering y entrega.

La consistencia y la fiabilidad atraen a los clientes, así que los restaurantes del futuro se obsesionan con lo básico: bienvenidas cálidas, baños impecables y pedidos sin fallos.

La defensa del sector lo fortalece

Korsmo cerró su discurso instando a los operadores a involucrarse con los legisladores en temas como la propina, reglas de horarios razonables y subvenciones para formación laboral. “Nadie cuenta nuestra historia mejor que ustedes”, dijo. “Su voz define si los restaurantes del futuro prosperan”.

Fundada en 1919, la National Restaurant Association representa a más de un millón de establecimientos y 15.7 millones de trabajadores.