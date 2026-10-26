Nueva salsa chamoy Tajín apuesta por la tendencia “swicy”

Tajín va más allá de su famoso sazonador de chile y limón. La marca con sede en Houston lanzó Tajín Twist Chamoy, una nueva salsa chamoy Tajín, pensada para dulces, postres congelados, fruta y bebidas. El producto, dulce y picante, ya está disponible en tiendas selectas de todo el país.

Con este lanzamiento, una marca líder de chile mexicano se suma a la tendencia “swicy”, que combina sabores dulces y picantes. Para los supermercados, además, abre una nueva forma de conectar varias secciones de la tienda con un solo condimento de moda.

Qué aporta la salsa chamoy Tajín al anaquel

El chamoy es una salsa tradicional mexicana que combina notas dulces, ácidas y saladas con un toque de chile. Sus seguidores suelen añadirlo a la fruta fresca, a los dulces y a las bebidas congeladas.

La versión de Tajín combina chiles con limón y un toque dulce. Asimismo, la compañía asegura que la salsa no contiene colorantes ni saborizantes añadidos. Ese argumento podría atraer a los compradores que leen las etiquetas con atención. Tajín diseñó la fórmula para tres usos: bañar, sumergir y mezclar.

Por ahora, la empresa no ha revelado precios ni tamaños de empaque. Tampoco ha nombrado a las cadenas participantes.

Una marca que apuesta por la curiosidad

Javier Leyva, director de Tajín USA, presentó el producto como una invitación a experimentar.

“Algunos de los mejores descubrimientos de sabor comienzan con un poco de curiosidad, y Tajín Twist Chamoy les da a todos una deliciosa razón para experimentar”, afirmó Leyva en el comunicado. “Ya sea que les des a tus gomitas favoritas un toque dulce y picante o que añadas un chorrito a un postre congelado, queremos que cada bocado se sienta divertido, sorprendente e inconfundiblemente Tajín”.

Para impulsar esa experimentación, la marca sugiere mezclar ositos de goma, aros de durazno o gusanitos de gomita con la salsa. También recomienda verterla sobre helado suave, sorbete, paletas o raspados. Entre otras ideas, propone añadirla a uvas, bayas o mandarinas congeladas, integrarla en granizados de fruta y usarla para escarchar los bordes de cócteles sin alcohol.

Además, Tajín anima a sus seguidores a combinar la salsa con su sazonador Tajín Twist. Esa combinación ofrece a los minoristas que ya venden el sazonador una oportunidad natural de venta cruzada.

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La ola de los sabores dulces y picantes

El momento coincide con un cambio más amplio en los gustos del consumidor. Las Global Taste Charts 2026 de Kerry Group destacaron el auge de las combinaciones dulces y picantes, según informó Confectionery Production en enero. Según ese informe, la tendencia muestra un impulso especialmente fuerte entre la generación Z en Asia y África.

Mientras tanto, los compradores hispanos siguen impulsando el crecimiento del sector. Un análisis de Circana de 2024 reveló que los hogares hispanos representaron el 16% del crecimiento total de los bienes de consumo envasados en Estados Unidos. Ese mismo estudio mostró que más de una cuarta parte de la generación Z y de la generación Alfa se identifica como hispana.

En conjunto, estas tendencias apuntan a dos públicos. Por un lado, están los compradores que ya conocen el chamoy. Por otro lado, aparecen los consumidores más jóvenes del mercado general, dispuestos a probarlo.

De hecho, Tajín no es nueva en el mundo de las salsas. En 2021, la marca lanzó una salsa picante de chamoy afrutada en Amazon, según el San Antonio Current. Sin embargo, la nueva línea Twist se enfoca más directamente en dulces y postres.

Exhibición más allá del pasillo de especias

Tajín vinculó el lanzamiento a ocasiones como noches de cine, fiestas de Halloween y meriendas de la tarde. Además, la llegada a finales de octubre coincide con los días previos a Halloween, una temporada clave para la venta de dulces.

Por lo tanto, los minoristas podrían colocar la salsa chamoy Tajín cerca de los dulces, los postres congelados o la fruta cortada. A su vez, las exhibiciones secundarias ayudarían a los compradores a descubrir usos que de otro modo pasarían por alto.

La compañía también invita a los consumidores a compartir sus creaciones en redes sociales usando la etiqueta @TajinUSA. Esas publicaciones podrían llevar el alcance del producto mucho más allá de la tienda.

Una marca global de chile que sigue creciendo

Industrias Tajín lanzó en 1985 su mezcla insignia de chiles suaves, limón y sal de mar. Más tarde, en 1993, la empresa comenzó a exportar a Estados Unidos y fundó Tajín International Corp. en Houston para dirigir su negocio en ese país.

Hoy, la marca tiene presencia en más de 70 países, según la compañía. Ahora, con Tajín Twist Chamoy, convierte los bocadillos de todos los días en una nueva aventura de sabor.