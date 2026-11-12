Minoristas demandan para frenar comisiones en cobros por tarjeta

Un grupo de asociaciones de comerciantes presentó un par de demandas impugnando las medidas tomadas a principios de este año por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) y la National Credit Union Administration (NCUA), que intentan bloquear la entrada en vigor de la ley de Illinois —primera en su tipo en el país— que prohíbe el cobro de comisiones por procesamiento (swipe fees) de tarjetas de crédito y débito sobre los impuestos sobre las ventas y las propinas.

Demanda contra la OCC

“La regla provisional pretende determinar que la Ley Bancaria Nacional protege la capacidad de los bancos nacionales para recibir las tarifas de intercambio establecidas por las redes de tarjetas de pago, incluso cuando dichas tarifas son fijadas de manera centralizada y no competitiva por las redes en lugar de los propios bancos, se cobran a los comerciantes y no a los clientes bancarios, y son mucho más altas que el monto necesario para compensar a los bancos por sus altamente rentables prácticas con tarjetas de crédito”, señala la demanda contra la OCC. “Pero nada en la Ley Bancaria Nacional —ni en la regla improvisada y mal fundamentada de la OCC— autoriza tarifas tan colusorias y excesivas para comerciantes que no tienen ninguna relación bancaria con la institución financiera que cobra dichas comisiones”.

La demanda indica que las tarifas de intercambio o comisiones por procesamiento fijadas por las redes de tarjetas para tramitar transacciones —que ascienden a casi $200,000 millones al año en todo el país y son 10 veces superiores a las tasas cobradas en Europa— “se reflejan en última instancia en los precios que pagan los consumidores”, dejando a estos “cargando con la factura de las tarifas de intercambio mientras los bancos emisores obtienen inmensas ganancias”. La ley de Illinois, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de julio pero se retrasó un año tras impugnaciones legales, ahorraría a los comerciantes de Illinois y a sus clientes más de $500 millones al año.

Las comisiones sobre los impuestos a las ventas y las propinas “son particularmente injustas” porque los comerciantes no se quedan con esos fondos, sostiene la demanda. El retraso también implica que a los comerciantes y consumidores “se les cobrarán cientos de millones de dólares más” en comisiones mientras tanto.

Demanda contra la NCUA

La demanda contra la OCC y una demanda similar contra la NCUA llegaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., por la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS), la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el Centro de Litigios Minoristas de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA), FMI — la Asociación de la Industria Alimentaria, el Centro Legal de Restaurantes de la Asociación Nacional de Restaurantes, la Asociación Nacional de Abarroteros (NGA), la Asociación de Comerciantes Minoristas de Illinois, la Asociación de Combustibles y Comercio Minorista de Illinois y la Asociación de Restaurantes de Illinois.

Las demandas representan el litigio más reciente en torno a la Ley de Prohibición de Tarifas de Intercambio de Illinois, aprobada en 2024. En febrero de este año, la jueza federal de distrito Virginia Kendall rechazó el argumento de los bancos de que la Ley Bancaria Nacional prevalecía sobre la ley estatal, señalando que las comisiones son establecidas por redes de tarjetas como Visa y Mastercard y no están sujetas a las leyes bancarias porque las redes de tarjetas no son bancos. Los bancos apelaron ese fallo, pero mientras el caso estaba en apelación, la OCC emitió una regla en abril que establecía que la Ley Bancaria Nacional impide que las leyes estatales se apliquen a los bancos con estatuto nacional, incluso cuando estos actúan en colusión para cobrar tarifas fijadas por un tercero.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. devolvió el caso a Kendall y, en junio, ella falló en contra de la ley de Illinois citando la regla de la OCC. La NCUA emitió una regla similar en junio para que la Ley Federal de Cooperativas de Crédito prevaleciera sobre la ley de Illinois y sobre otras legislaciones similares aplicables a las cooperativas de crédito federales. En septiembre, Kendall amplió su orden judicial contra la ley para incluir a dichas instituciones. El mes pasado, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, anunció que apelaría ambos fallos.

La primera demanda de los grupos de comerciantes sostiene que la regla de la OCC “se basa en una interpretación jurídica errónea de las facultades de la OCC, de las atribuciones de los bancos nacionales y de la primacía federal bajo la Ley Bancaria Nacional”. La ley de Illinois aplica únicamente a las comisiones fijadas por las redes de tarjetas y no por los bancos, y “se dirige al negocio de las redes de tarjetas y no al negocio bancario”.

Al emitir la regla y la orden en forma “provisional definitiva” en lugar de una regla “propuesta”, y hacerlo “sin previo aviso” apenas unas semanas antes de que entrara en vigor —en contraste con la práctica habitual de otorgar meses para recibir comentarios de los grupos afectados—, la OCC violó “injustificadamente” los requisitos de “aviso y comentarios públicos” de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) antes de hacer definitiva una norma, indica la demanda.

El recurso añade que la OCC “tiene un historial de favorecer intereses financieros al pretender invalidar los esfuerzos estatales por proteger a sus ciudadanos” y citó varios casos en los que los tribunales han revocado sus intentos de primacía federal, incluido uno que señalaba que “reiteradamente se han planteado dudas sobre la independencia de la OCC respecto a los bancos que supervisa”.

La segunda demanda expuso argumentos similares sobre la regla de la NCUA, calificándola también de “mal fundamentada” e “improvisada”. Señaló que “nada” en la Ley Federal de Cooperativas de Crédito invalida la ley de Illinois y que la agencia igualmente se excedió en su autoridad y violó los requisitos de aviso y comentarios de la APA.

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En sus propias palabras

Leslie G. Sarasin, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de FMI — La Asociación de la Industria Alimentaria

“Los compradores de comestibles ya cuidan cada dólar al pagar en caja, y cada costo adicional en el sistema cuenta. A los supermercados no se les debería cobrar comisiones por procesamiento sobre los impuestos sobre las ventas y las propinas, dinero que recaudan y transfieren íntegramente a los gobiernos y empleados y que no conservan como ingresos. Eliminar estas tarifas ayuda a garantizar que una mayor parte de cada dólar gastado en el supermercado se destine a mantener los precios de los alimentos y artículos esenciales del hogar lo más bajos posible”.

Nate Harris, director ejecutivo (CEO) de la Asociación de Combustibles y Comercio Minorista de Illinois

“Cada vez que un cliente en Illinois desliza una tarjeta, las instituciones financieras se quedan con una parte del impuesto sobre las ventas de esa compra. Para una tienda familiar, esas comisiones suman miles de dólares al año pagados sobre dinero que nunca fue suyo. Cada mes que esta ley permanece suspendida, los minoristas de Illinois y sus clientes pagan más sin recibir nada a cambio. Es momento de dejar que la ley funcione”.

Sam Toia, presidente y director ejecutivo (CEO) de la Asociación de Restaurantes de Illinois

“Los restaurantes de Illinois operan con márgenes sumamente estrechos y el aumento de los costos no da tregua. Nuestra legislatura aprobó la Ley de Prohibición de Tarifas de Intercambio para dar un respiro a los operadores respecto a las comisiones cobradas sobre dinero que no les pertenece: el impuesto sobre las ventas que envían al estado y las propinas que entregan a sus empleados. Las reglas de la OCC y la NCUA le quitaron ese alivio a los restaurantes pequeños e independientes que más lo necesitan. Estos negocios y los trabajadores que emplean merecen una oportunidad justa”.

Rob Karr, presidente y director ejecutivo (CEO) de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Illinois

“Después de que la Ley de Prohibición de Tarifas de Intercambio de Illinois fuera inicialmente ratificada por los tribunales, los bancos, las compañías de tarjetas de crédito y los procesadores intentaron eludir a los legisladores y a las cortes para proteger su capacidad de imponer tarifas unilateralmente a consumidores y empresas. La acción de hoy pone de relieve serias preocupaciones sobre el actuar de los reguladores federales, al tiempo que reafirma nuestro compromiso de buscar un alivio real en las comisiones para consumidores, minoristas locales, restaurantes y bares que luchan contra el alto costo de la vida”.

Doug Kantor, consejero general de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS)

“Estas demandas demuestran que la OCC y la NCUA ignoraron la ley y no tenían autoridad para hacer lo que hicieron. Las reescrituras apresuradas de las regulaciones federales por parte de la OCC y la NCUA no son legítimas. El tribunal debe coincidir con ello y ayudar a proteger a los consumidores y a las pequeñas empresas de las enormes comisiones que la industria de las tarjetas de crédito les extrae todos los días”.

Greg Ferrara, presidente y director ejecutivo (CEO) de la Asociación Nacional de Abarroteros (NGA)

“Los supermercados independientes operan con márgenes mínimos, y cada dólar perdido por comisiones excesivas de tarjetas de crédito es un dólar que podría destinarse a mantener los alimentos asequibles, invertir en los empleados y servir a las comunidades locales. La NGA ha abogado durante mucho tiempo por una reforma significativa de estas comisiones, e Illinois dio un paso de sentido común para proteger a los negocios locales de pagar tarifas sobre impuestos y propinas. La OCC y la NCUA eludieron la ley para proteger las ganancias de bancos y cooperativas de crédito, y pedimos al tribunal que ratifique la ley de Illinois y proteja a los supermercados independientes y a las comunidades que cargan con el peso de estas tarifas excesivas”.

Marissa Bostick, vicepresidenta sénior y consejera general de la Federación Nacional de Minoristas (NRF)

“Un juez federal dictaminó hace casi un año que la ley bancaria federal no prevalece sobre la ley de comisiones de Illinois. Pero en lugar de aceptar un fallo judicial que no les gustó, los bancos y las cooperativas de crédito acudieron a los reguladores en Washington, quienes intentaron revertir esa decisión sin dar al público la oportunidad de opinar. Esto va más allá de una sola ley estatal: se trata de si las agencias federales pueden anular a las legislaturas estatales solo para proteger las ganancias de los bancos y cooperativas de crédito mientras las pequeñas empresas y sus clientes pagan el precio”.

Robin Repass, director ejecutivo del Centro Legal de Restaurantes

“El impuesto sobre las ventas y las propinas que recauda el operador de un restaurante pasan directamente de su negocio al estado y a sus empleados, pero el costo de procesar esos pagos sale de su propio bolsillo, reduciendo sus ya escasos márgenes. Los legisladores de Illinois buscaron brindar cierto alivio a los operadores de restaurantes eliminando las comisiones sobre impuestos y propinas, y un tribunal federal respaldó la ley. Cuando la OCC y la NCUA intervinieron sin seguir el debido proceso, privaron a los dueños de restaurantes de Illinois del derecho procesal de proteger sus intereses”.

Monica Welt, presidenta del Centro de Litigios Minoristas

“En un momento en que las familias cuidan cada dólar que gastan, los estados deberían poder proteger a los comerciantes y consumidores de un sistema de pagos anticompetitivo y sus comisiones infladas. En cambio, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito están engrosando sus ganancias con comisiones innecesarias que exprimen a los comerciantes y elevan los precios para los consumidores. A los minoristas incluso se les cobran comisiones sobre impuestos y propinas que simplemente recaudan para terceros. La OCC y la NCUA se excedieron en su autoridad y pasaron por alto los procesos normales para bloquear la razonable ley de Illinois destinada a frenar estas tarifas, favoreciendo a los bancos, cooperativas de crédito y compañías de tarjetas por encima del consumidor estadounidense”.