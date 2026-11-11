Ciberataques a refrigeradores: FBI urge 8 medidas a supermercados

El FBI y otras cuatro agencias federales advirtieron que los recientes ciberataques a refrigeradores de supermercados en Europa podrían ocurrir en EE. UU. Por eso, su mensaje a los supermercados del país es claro: hay que desconectar los controladores de refrigeración de internet y cambiar las contraseñas de fábrica ya.

En una hoja informativa conjunta, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el FBI y los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Agricultura y Transporte señalaron que los atacantes apuntan a controladores de temperatura y de refrigeración comercial en supermercados y almacenes en frío. Según las agencias, los hackers aprovechan equipos sin actualizar o expuestos en internet para forzar “ciclos continuos de calentamiento y descongelación”.

Para los supermercados, esto no es solo un problema de tecnología. De acuerdo con la alerta, una sola intrusión nocturna puede arruinar el inventario congelado y fresco, acortar la vida útil de los equipos y generar un riesgo de incendio. Además, podría afectar a los consumidores si se venden productos mal conservados.

El momento también preocupa. En estas semanas, los congeladores se llenan de pavos y productos de temporada antes del Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

Así fueron los ataques a congeladores de supermercados en Europa

La primera gran ola golpeó a Francia en la noche del 11 al 12 de octubre. Entonces, los atacantes tomaron el control de los equipos de refrigeración de Danfoss y activaron ciclos de descongelación, según informó BleepingComputer. Entre las cadenas mencionadas figuran Intermarché, Coopérative U, Carrefour Market, Monoprix y Leclerc.

Según The Associated Press, el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, dijo al Parlamento que unos 700 de los cerca de 10,000 supermercados del país se vieron afectados. Sin embargo, otros medios reportaron cifras menores.

Luego, una segunda ola el 2 de noviembre alcanzó a más de 115 tiendas en Bélgica, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Estonia, según BleepingComputer. Entre ellas hubo unas 40 tiendas de Ahold Delhaize en Bélgica y Luxemburgo. Esta empresa es propietaria, en EE.UU., de cadenas como Food Lion, Stop & Shop, Giant y Hannaford.

En Suecia, el gerente de una tienda ICA dijo a la televisora TV4 que los congeladores amanecieron programados a 122 grados Fahrenheit (50 grados Celsius). Como no pudieron revertir el ajuste, la tienda tuvo que desechar sus productos congelados.

Después, los ataques se extendieron al sector alimentario. El servicio nacional de sangre de Francia, EFS, informó que se alteraron los controles de temperatura en tres de sus sedes. Además, la intrusión se produjo a través de un proveedor externo de refrigeración, “como en el caso de varios minoristas afectados”, según informó The Record.

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Por qué los supermercados deben tomar en serio la alerta del FBI

Según las autoridades federales, los puntos débiles son básicos y comunes.

“Los atacantes están entrando a través de controladores sin parches, accesibles desde internet o que aún usan las contraseñas predeterminadas que aparecen en el manual del fabricante”, dijo Brett Leatherman, jefe de la división cibernética del FBI, en un video publicado junto con la alerta.

Además, miles de estos equipos siguen expuestos. Con el buscador Shodan, Reuters encontró al menos 4,500 interfaces web de Danfoss visibles en internet el 13 de octubre, según una recopilación de ComplexDiscovery.

Estados Unidos también tiene señales de alerta propias. De hecho, funcionarios militares estadounidenses trabajan con la policía francesa para resolver fallas de refrigeración en comisariatos militares de EE. UU., informó Cybersecurity Dive.

Hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido los ataques en Europa, según The Record. Por lo tanto, es difícil prever quién podría ser el próximo blanco.

Aun así, el caso del servicio de sangre francés demuestra que la preparación funciona.

“Las alarmas llegaron a las personas correctas, el personal respondió y, en este caso, no se perdió sangre”, dijo Leatherman.

8 medidas para proteger los controladores de refrigeración

Las agencias federales piden a dueños y operadores aplicar “de inmediato” estas medidas de ciberseguridad para la cadena de frío:

Salir de internet. No exponga en línea los paneles de los controladores. Si necesita acceso remoto, protéjalo con un firewall o un dispositivo de borde actualizado.

No exponga en línea los paneles de los controladores. Si necesita acceso remoto, protéjalo con un firewall o un dispositivo de borde actualizado. Aislar los sistemas de refrigeración. Coloque la tecnología operativa en una red local virtual propia, separada de la red administrativa.

Coloque la tecnología operativa en una red local virtual propia, separada de la red administrativa. Reforzar las contraseñas. Cambie las contraseñas de fábrica, exija contraseñas robustas y use autenticación multifactor resistente al phishing cuando sea posible.

Cambie las contraseñas de fábrica, exija contraseñas robustas y use autenticación multifactor resistente al phishing cuando sea posible. Actualizar y reemplazar. Mantenga el firmware actualizado y retire los controladores para los que el fabricante ya no ofrece soporte.

Mantenga el firmware actualizado y retire los controladores para los que el fabricante ya no ofrece soporte. Restringir el acceso. Permita cambios solo desde equipos y direcciones IP autorizados.

Permita cambios solo desde equipos y direcciones IP autorizados. Hacer respaldos. Guarde copias de seguridad actualizadas fuera del sitio y sin conexión, y pruébelas.

Guarde copias de seguridad actualizadas fuera del sitio y sin conexión, y pruébelas. Vigilar. Active los registros de actividad y revíselos con frecuencia. Si no hay registros, capture el tráfico de red entre los equipos.

Active los registros de actividad y revíselos con frecuencia. Si no hay registros, capture el tráfico de red entre los equipos. Fijar límites seguros. Defina rangos de temperatura razonables y configure alertas ante cualquier desviación.

Qué preguntarle a su proveedor de refrigeración

Muchas tiendas europeas fueron atacadas mediante proveedores externos. Por eso, la supervisión de los proveedores es clave para la alerta. “Sepan cómo sus proveedores configuran estos equipos”, dijo Leatherman.

Sin embargo, actualizar el software podría no ser suficiente. El director de Sabcobel, proveedor belga de refrigeración, dijo que una actualización no resolvería el problema en los equipos afectados, los cuales también requieren cambios físicos, informó BleepingComputer.

Antes de la temporada alta, los supermercados pueden preguntar a sus proveedores:

¿Cuáles de nuestros controladores son accesibles desde internet?

¿Quién tiene acceso remoto y cómo está protegido?

¿Algún controlador ya no recibe soporte del fabricante?

¿Se cambiaron todas las contraseñas de fábrica?

¿Las alarmas de temperatura le llegarán a un gerente a las 3 a.m.?

Cómo reportar un posible ataque

Las agencias piden a las empresas de EE. UU. reportar cualquier actividad sospechosa al Centro de Operaciones 24/7 de CISA, en contact@cisa.dhs.gov o al 1-844-SAY-CISA (1-844-729-2472). También pueden acudir al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, en ic3.gov, o a una oficina local del FBI.

Asimismo, el reporte debe incluir la fecha, la hora y el lugar del incidente, el tipo de actividad, el equipo afectado y un contacto de la empresa.

Acción de Gracias, la próxima prueba para la cadena de frío

Mientras tanto, las investigaciones continúan en Europa. La Comisión Europea trabaja con las autoridades nacionales en relación con los ataques, según Cybersecurity Dive.

Para los supermercados de EE. UU., en cambio, el plazo práctico está más cerca. Con Acción de Gracias a dos semanas, la recomendación de las agencias es clara: ubicar los controladores expuestos, cerrar los accesos remotos vulnerables y confirmar que las alarmas lleguen a las personas correctas antes de que los congeladores se llenen.