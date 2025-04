Heritage asciende a Kim Cates y Allison Garcia a VP del Grupo

Heritage Grocers Group, el minorista de alimentos hispanos y étnicos más grande del país, se complace en anunciar las promociones de dos líderes clave: Kim Cates y Allison Garcia. Cates ha sido promovida al puesto de vicepresidenta del Grupo de Comercialización y Garcia ha sido promovida al puesto de vicepresidenta del Grupo de Marketing.

Cates y Garcia reportarán directamente a Suzy Monford, presidenta y directora ejecutiva de Heritage Grocers Group.

“Tanto Kim como Allie aportan una gran cantidad de conocimientos, pensamiento innovador y una profunda pasión por nuestros clientes y comunidades”, dijo Monford. “Su liderazgo, visión y excelencia en la ejecución están transformando nuestras marcas Cardenas, Los Altos, Tony’s y El Rancho, y nos permiten competir de manera poderosa”.

Kim Cates

La extensa carrera de Cates en la industria alimentaria incluye 23 años en H-E-B, con sede en San Antonio, donde progresó constantemente a través de varios puestos de operaciones de tiendas, entre ellos directora de servicio de alimentos y gerente general de H-E-B Central Market. Pasó varios años en Daymon, con sede en Stamford, Connecticut, donde desarrolló marcas privadas, y antes de llegar a HGG, Cates fue directora de ventas de productos de almacén en Associated Wholesale Grocers (AWG), con sede en Kansas City, Kansas. Cates tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Texas en San Antonio.

Allison Garcia

La carrera de Garcia en la industria alimentaria incluye 16 años en Kroger, donde progresó a través de una variedad de puestos, incluyendo líder de marketing en Ralphs Grocery Co., directora de marketing para Kroger Enterprise y líder de marketing en Fry’s Food and Drug, su puesto más reciente. Garcia tiene una licenciatura de la Universidad de Kentucky. También completó el Programa de Liderazgo Ejecutivo de la USC y se desempeña como vicepresidenta de Next Up en la región de Phoenix.

Acerca de Heritage Grocers Group

Heritage Grocers Group (HGG) es el minorista de alimentos hispanos y étnicos más grande del país que ofrece una amplia variedad de productos de supermercado tanto tradicionales como especializados. Con una experiencia de cliente única centrada en la frescura, la autenticidad y la asequibilidad, la familia de supermercados de HGG incorpora alimentos étnicos recién hechos, formatos de tienda diferenciados que presentan distintas categorías especializadas y surtidos localizados que se relacionan con cada comunidad. Con sede en Ontario, California, Heritage Grocers Group opera en seis estados: California, Texas, Nevada, Arizona, Kansas e Illinois, con un total de 58 tiendas Cardenas Markets, 29 El Rancho Supermercado, 21 Tony’s Fresh Market y 7 Los Altos Ranch Market.