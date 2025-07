Goya patrocina The Genuine Cup: inclusión y autismo

Goya Foods, la mayor compañía de alimentos de propiedad hispana en los Estados Unidos, se enorgullece en patrocinar la segunda Genuine Cup anual, un torneo mundial de fútbol para atletas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en la Universidad Rice en Houston, Texas, del 29 de julio del 2025 al 1 de agosto del 2025.

“En Goya Foods, estamos dedicados a los valores de comunidad e inclusividad. Patrocinar The Genuine Cup va más allá de apoyar un torneo; se trata de unirnos para elevar y celebrar a las personas con discapacidad intelectual y autismo. Nos sentimos honrados de formar parte de este movimiento que fomenta la comprensión, la aceptación y la unidad a través del lenguaje universal del fútbol”, declaró Rafael Toro, Director Nacional de Relaciones Públicas de Goya Foods.

Este torneo reúne a más de 800 participantes y 38 equipos de 24 naciones, entre ellos Ajax, AS Roma, Athletic Club Fundazioa, Atlanta United FC, Bayer Leverkusen, Boca Juniors, City in the Community, Club América, Club Brugge, Club Peñarol, Club Querétaro, Corinthians Soccer Academy, Selección Nacional de Croacia, CSDM Guatemala, Faddim, FBK Kaunas, FC Seoul, Football Futures Foundation, Fundació Barça, Fundaçao Benfica, Hungary National Team, Inter Miami, Inter Milan, Manchester United Foundation, México National Team, Newcastle United Foundation, No Barriers, Nàstic de Tarragona, Paris Saint-Germain, Puerto Rico National Team, Racing Club, Rangers FC, Sporting CP, Tigres UANL, United Genuine, Valencia FC, Werder Bremen, y Yokohama F. Marinos.

“Contar de nuevo con Goya significa mucho para nosotros. El apoyo continuo de Goya no sólo afirma la dirección positiva que estamos tomando, sino que también valida nuestra misión y el impacto que nos esforzamos por lograr. Y lo que es más importante, nos ayuda a fortalecer nuestros esfuerzos para servir a la comunidad neurodiversa y construir una poderosa plataforma para un cambio duradero y un impacto significativo. Estamos profundamente agradecidos por su confianza y colaboración en este viaje”, declaró Nacho Torras, uno de los organizadores de The Genuine Cup.