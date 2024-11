FMI: tendencias de compra de comestibles para las fiestas de 2024

A pesar de las continuas preocupaciones sobre los precios de los alimentos, los compradores se sienten más seguros a la hora de gestionar sus presupuestos de alimentación de cara a las fiestas de 2024, según el informe anual de FMI – The Food Industry Association’s U.S. Grocery Shopper Trends: Informe sobre la temporada navideña. Estos resultados están respaldados por el noveno informe anual Power of Foodservice at Retail de FMI, según el cual las compras en el comercio minorista siguen desempeñando un papel clave en la preparación de las comidas de los consumidores.

Los consumidores manifiestan una gran ilusión y entusiasmo por las fiestas navideñas a pesar de la preocupación por el aumento de los precios. El 73% de los que celebran las fiestas afirman sentirse muy o bastante entusiasmados con la temporada navideña. Además, el 85% de los compradores afirma tener al menos cierto control sobre sus gastos de alimentación, por lo que se sienten más preparados para afrontar las compras navideñas de este año.

“Mientras que los consumidores siguen comprensiblemente preocupados por el impacto del costo de los alimentos en la preparación de sus comidas navideñas, seguimos observando una notable resistencia y capacidad de adaptación entre los compradores”, dijo Leslie G. Sarasin, Presidente y CEO del FMI. “Ya sea comprando ofertas y rebajas o eligiendo marcas de la tienda, los estadounidenses se están abasteciendo y preparando para las fiestas pronto y con ilusión”.

El enfoque «híbrido» para la preparación de comidas, que integra artículos de servicio de alimentos al por menor como alimentos preparados en el deli en las compras semanales de abarrotes, también es cada vez más popular, y los compradores reportan que prepararon y comieron más cenas en casa en 2024 que en cualquier momento desde 2020. Los compradores reconocen que los artículos semi o totalmente preparados de su tienda de alimentos son opciones valiosas y económicas para complementar o incluso sustituir una comida cocinada desde cero en casa.

En 2024, según NIQ, las ventas de alimentos preparados de servicio de alimentos al por menor aumentaron en un 1,4% a aproximadamente $50,9 mil millones. Se espera que esta tendencia continúe durante la temporada navideña, con el 13% de los compradores reportando que comprarán más alimentos preparados de los minoristas de alimentos en comparación con el año pasado.

Entre los que celebran estas fiestas, casi el 60% de los compradores afirma que disfrutar de un tiempo armonioso y de calidad con la familia y los amigos es el ingrediente más importante para que las fiestas de 2024 sean un éxito, seguido del 32% que cita la creación de un gran banquete casero. Para hacer realidad estos objetivos, el 40% de los consumidores se prepara para las fiestas de diciembre con más de un mes de antelación.

Temporada de Fiestas de 2024 de FMI:

El gasto semanal en alimentación se ha mantenido constante este año, con un promedio de 158 dólares semanales.

El 39% de los compradores navideños están muy preocupados por la posible falta de existencias de ingredientes clave. Entre las familias con niños, esta preocupación se eleva al 44%.

El 46% de los compradores afirma que prepararía un plato alternativo conocido si sus ingredientes preferidos no estuvieran disponibles, y el 30% está dispuesto a probar una nueva receta.

La encuesta The Power of Foodservice at Retail 2024 de FMI también reveló: