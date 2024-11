Sinclair y Zespri presentan etiquetas compostables certificadas

Hace casi veinte años, los compostadores industriales notaron contaminantes debido a las etiquetas de las frutas. En octubre, Sinclair y Zespri lanzaron la etiqueta compostable certificada Sinclair T55.

Las certificaciones TÜV AUSTRIA, ABA y DIN CERTCO son reconocidas a nivel mundial, asegurando a consumidores y minoristas que su etiqueta de fruta compostable cumple con los más altos estándares ambientales.

Sinclair, un proveedor líder de soluciones de etiquetado para la industria de productos frescos, comenzó con este proyecto hace mucho tiempo, dijo Duncan Jones, gerente sénior de Marketing en Sinclair, a Abasto Media durante una entrevista durante la International Fresh Produce Association (IFPA) anual Global Produce & Floral Show en Atlanta. En este evento, Sinclair y Zespri, el mayor comercializador de kiwi del mundo, lanzaron su etiqueta compostable certificada.

Las etiquetas estándar de productos utilizan polietileno o polipropileno, que no son amigables para la composta, o se debe pagar por mano de obra adicional para quitarlas. En 2014, Sinclair tuvo su primera etiqueta compostable. Sin embargo, no estaba certificada como compostable, por lo que Jones dijo que no tenían pruebas tangibles de su desempeño al final de su vida útil.

Continuaron con el desarrollo de la investigación y se asociaron con Zespri, con quienes realizaron las pruebas. Siguieron trabajando para lograr su primera etiqueta compostable industrial certificada en 2019.

Como Sinclair es una empresa inglesa, Madrid fue el primer lugar en conocer la etiqueta. La lanzaron en Norteamérica durante el evento anual de la IFPA, que tuvo lugar del 16 al 18 de octubre de 2024.

Fundada hace más de cuatro décadas en Norwich, Inglaterra, Sinclair notó que las frutas y verduras carecían de una marca individual. Decidieron cambiar eso y fueron pioneros en la tecnología patentada para sistemas automáticos de etiquetado de alta velocidad para productos frescos.

Empaque y etiqueta compostables

Las empresas de empaque tienen un producto compostable, pero las etiquetas son un problema. Este es un desarrollo muy específico y de nicho para los productos frescos.

“Estamos emocionados de tener este producto. Esperamos poder contribuir a la industria reduciendo los residuos plásticos, que es el objetivo final para nuestros clientes”, dijo Jones a Abasto sobre la Sinclair T55.

La etiqueta se degradará y desaparecerá para convertirse en parte de un composta utilizable sin dejar toxicidad en el medio ambiente.

Para el compostaje industrial, las etiquetas creadas por Sinclair y Zespri se degradarán en 180 días. En contraste, el compostaje casero tardará 365 días debido a condiciones no controladas.

Para las condiciones de compostaje casero, los pimientos, el apio, el repollo y las zanahorias son productos frescos que ya usan las etiquetas y pueden descomponerse como material orgánico.

Características Clave

La etiqueta tiene como objetivo ser la etiqueta compostable de mayor rendimiento disponible. Su rendimiento de aplicación es equivalente al de las etiquetas plásticas convencionales. Proporciona una conformidad excepcional para adherirse de forma segura a frutas y verduras, permitiendo que se muestre información esencial del producto, como origen, variedad, PLU y códigos de barras, junto con la marca.