Ferrero compra WK Kellogg Co por 3,100 millones de dólares

El Grupo Ferrero y WK Kellogg Co anunciaron que han llegado a un acuerdo definitivo por el que Ferrero se compromete a adquirir WK Kellogg Co por 23 dólares en efectivo por acción, lo que representa un valor empresarial total de 3,100 millones de dólares. La adquisición, que incluye la fabricación, comercialización y distribución de la emblemática cartera de cereales para el desayuno de WK Kellogg Co en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, forma parte del plan de crecimiento estratégico de Ferrero y amplía el alcance de la empresa a más ocasiones de consumo con marcas de renombre muy queridas y una gran relevancia para los consumidores.

Esta operación representa un nuevo capítulo en la estrategia probada de Ferrero de adquirir, invertir y hacer crecer marcas emblemáticas, al tiempo que sigue mejorando su presencia global y su oferta de productos en Norteamérica. Como resultado de este fuerte crecimiento, Ferrero y sus empresas afiliadas cuentan actualmente con más de 14,000 empleados en 22 plantas y 11 oficinas en Norteamérica. La cartera de Norteamérica incluye Nutella®, Kinder®, Tic Tac® y Ferrero Rocher®, así como marcas estadounidenses emblemáticas como Butterfinger®, Keebler® y Famous Amos®. También incluye marcas de confitería como Jelly Belly®, NERDS® y Trolli®, así como marcas de helados como Blue Bunny®, Bomb Pop® y Halo Top®.

Basándose en sus anteriores adquisiciones exitosas en Estados Unidos, Ferrero tiene previsto invertir y hacer crecer las marcas emblemáticas de WK Kellogg Co, entre las que se incluyen Kellogg’s Frosted Flakes®, Kellogg’s Froot Loops®, Kellogg’s Frosted Mini Wheats®, Kellogg’s Special K®, Kellogg’s Rice Krispies®, Kellogg’s Raisin Bran®, Kashi®, Bear Naked® y otras muy apreciadas por los consumidores estadounidenses. WK Kellogg Co es una empresa de renombre, con casi 120 años de trayectoria, y líder en la configuración del futuro del desayuno. Ferrero, que también cuenta con más de 75 años de historia, admira desde hace tiempo el legado de WK Kellogg Co y se enorgullece de que se le haya confiado la tarea de llevar adelante estas emblemáticas marcas estadounidenses.

Perspectivas de los directivos sobre la adquisición

“Estoy encantado de dar la bienvenida a WK Kellogg Co al Grupo Ferrero. Esto es más que una simple adquisición: representa la unión de dos empresas, cada una con un legado del que enorgullecerse y generaciones de consumidores fieles”, afirmó Giovanni Ferrero, presidente ejecutivo del Grupo Ferrero. “En los últimos años, Ferrero ha ampliado su presencia en Norteamérica, uniendo nuestras conocidas marcas de todo el mundo con joyas locales arraigadas en los Estados Unidos. La noticia de hoy es un hito clave en ese viaje, que nos da confianza en las oportunidades que nos esperan”.

“Creemos que esta transacción propuesta maximiza el valor para nuestros accionistas y permite a WK Kellogg Co escribir el siguiente capítulo del legendario legado de nuestra empresa”, afirmó Gary Pilnick, presidente y director ejecutivo de WK Kellogg Co. “Desde que nos convertimos en una empresa pública independiente en octubre de 2023, hemos logrado excelentes avances en nuestro camino para convertirnos en una empresa más centrada y rentable, impulsada por nuestro magnífico personal y una cultura ganadora, al tiempo que hemos sentado unas bases sólidas para el crecimiento futuro. La unión con Ferrero proporcionará a WK Kellogg Co mayores recursos y más flexibilidad para hacer crecer nuestras marcas emblemáticas en este mercado competitivo y dinámico. Como empresa privada familiar con valores en línea con los de nuestro fundador W.K. Kellogg, Ferrero ofrece un gran hogar a nuestra gente y tiene un historial de apoyo a las comunidades en las que opera. Esperamos colaborar con su equipo para cumplir la gran promesa de los cereales, explorar oportunidades más allá de los cereales y ayudarnos a ofrecer lo mejor a los consumidores cada día”.

Lapo Civiletti, director ejecutivo del Grupo Ferrero, añadió: “WK Kellogg Co, una empresa de confianza con marcas muy queridas, representa una incorporación significativa al Grupo Ferrero. La mejora de nuestra cartera con estas marcas domésticas complementarias supone un paso importante hacia la expansión de la presencia de Ferrero en más ocasiones de consumo y refuerza nuestro compromiso de ofrecer valor a los consumidores de Norteamérica”.

Al igual que WK Kellogg Co, Ferrero tiene sus raíces en unos humildes comienzos como empresa familiar, y sigue operando en la ciudad donde se fundó. Una vez cerrada la transacción, Battle Creek, Míchigan, seguirá siendo una ubicación clave para la empresa y será la sede de Ferrero para los cereales de Norteamérica.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo, Ferrero adquirirá todas las acciones en circulación de WK Kellogg Co por 23 dólares en efectivo por acción, lo que representa un valor empresarial total de 3,100 millones de dólares. Una vez completada con éxito la transacción, las acciones ordinarias de WK Kellogg Co dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y la empresa pasará a ser una filial de propiedad exclusiva de Ferrero.

El consejo de administración de WK Kellogg Co ha aprobado el acuerdo por unanimidad.

Los accionistas de WK Kellogg Co deben aprobar la transacción, que requiere la autorización de las autoridades reguladoras y otras condiciones habituales para su cierre. Esperamos que se cierre en la segunda mitad de 2025.

La Fundación W.K. Kellogg Trust y la familia Gund han firmado acuerdos por los que se comprometen a votar a favor de la transacción con las acciones que representan el 21.7 % de las acciones ordinarias de WK Kellogg Co, a fecha de 7 de julio de 2025.

Lazard actúa como asesor financiero principal, BofA Securities como coasesor y Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal de Ferrero. Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros y Kirkland & Ellis LLP como asesores legales de WK Kellogg Co.

WK Kellogg Co anuncia los resultados preliminares de ventas netas y EBITDA ajustado del segundo trimestre de 2025

En relación con el anuncio, WK Kellogg Co proporciona los resultados preliminares de ventas netas y EBITDA ajustado del segundo trimestre de 2025. Para el segundo trimestre finalizado el 28 de junio de 2025, la empresa espera que las ventas netas se sitúen entre 610 y 615 millones de dólares y que el EBITDA ajustado se sitúe entre 43 y 48 millones de dólares.

Estos resultados preliminares son estimaciones basadas en la información disponible para la dirección a la fecha de esta publicación y están sujetos a cambios tras la finalización de los procedimientos de cierre estándar de la empresa y la revisión por parte de su firma de contabilidad pública independiente registrada. Por lo tanto, no se puede garantizar que los resultados finales de la empresa no difieran de estas estimaciones preliminares. Consulte la “Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas” más abajo para obtener información sobre ciertos factores que podrían hacer que los resultados reales de la empresa difieran de estas estimaciones preliminares.

WK Kellogg Co publicará sus resultados completos del segundo trimestre de 2025 y la información financiera relacionada el 5 de agosto de 2025. Ese mismo día, a las 8:00 a. m. EST, se publicará un comunicado de prensa en el sitio web de la empresa. Visite investor.wkkellogg.com para acceder a estos materiales. Debido a la transacción pendiente, WK Kellogg Co no realizará una retransmisión web para comentar sus resultados del segundo trimestre de 2025.