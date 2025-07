¿Estás listo para el regreso a clases… de tu equipo?

En medio de los aplausos y vítores en la ceremonia de graduación de UC Berkeley, una joven se acercó al podio. No lo hizo en inglés, como marca la costumbre. Lo hizo en español. “Este logro no es solo mío —dijo—, es de mis padres, de mi comunidad, de todos los que soñaron con este momento”.

Su nombre es Arisay Martínez, hija de inmigrantes mexicanos, primera generación universitaria. Su mensaje se hizo viral. ¿Por qué? Porque tocó una fibra profunda en millones de latinos que vieron en ella un reflejo de sus propios sueños, de su propia lucha, de su propia niñez.

Arisay Martinez

Arisay representa el resultado de una inversión: emocional, económica y humana. La inversión de unos padres que trabajaron sin descanso. De una niña que estudió en inglés sin dejar de pensar en español. De una comunidad que, a pesar de los obstáculos, cree en la educación como camino hacia el futuro.

Una historia en marcha

Y cada verano, como ritual bien ensayado, en el retail en Estados Unidos nos alistamos para el regreso a clases.

Las estanterías se llenan de cuadernos, mochilas, lápices de colores, ofertas irresistibles y campañas diseñadas para atraer a madres, padres y estudiantes hispanos.

En nuestras cadenas de abarrotes, nos enfocamos en los snacks, los “lunch boxes” y no faltarán las promociones de productos variados que tanto prefiere el consumidor latino.

Esta niñez hispana es un orgullo, sumando ya más de 18.8 millones de “chamacos” aquí en EE. UU. y representan no un mercado sino una historia en marcha.

Pero hoy, desde HumanX Insights, quiero conectar nuestro negocio de “regreso a clase” con una deuda que tenemos en el retail hispano… una que va más allá del ticket promedio o la ejecución de anaquel:

¿Estás listo para el regreso a clases… de tus empleados?

Los niños latinos representan casi 26% de todos los menores de 18 años en Estados Unidos. Son biculturales, bilingües, y crecen con una conciencia aguda de sus raíces y su rol en una sociedad que aún no les ofrece igualdad de oportunidades.

Muchos de estos jóvenes hispanos, empiezan su primer trabajo en retail, en nuestras propias tiendas.

Según Pew Research, la matrícula universitaria de jóvenes hispanos alcanzó un récord en 2021, con 2.4 millones de estudiantes latinos inscritos en universidades de cuatro años. Sin embargo, más de la mitad de ellos enfrentan dificultades económicas para completar sus estudios.

Y no olvidemos que el 40% de los latinos en EE. UU. son menores de 25 años. No es exagerado decir que el futuro del país —y del retail— literalmente depende de su progreso. Porque insisto, no sólo es su fuerza de consumo, sino su fuerza como motor de talento en nuestras tiendas y organizaciones.

No me queda duda que tus tiendas lucirán espectaculares en el regreso a clases.

Si te has preparado bien, le darás prioridad a los alimentos sanos y seguro no faltarán los productos con “Lilo y Stitch”, el hit de Disney en cines este verano, que ha capturado más de $950 millones en entradas a nivel mundial.

El valor del factor humano

Pero mientras invertimos en vestir de mochilas las estanterías, ¿cuáles son los planes de inversión en llenar de habilidades a nuestros equipos?

Hoy, uno de cada cinco trabajadores del retail en EE. UU. es latino. Muchos de ellos con historias similares a la de Arisay. Sin embargo, la mayoría nunca ha recibido capacitación formal en liderazgo, habilidades digitales o gestión de equipos.

Y eso es un error estratégico. Según un estudio de Indeed, las habilidades más demandadas en el retail incluyen comunicación efectiva, adaptabilidad, alfabetización digital y gestión de conflictos.

Todo eso se puede enseñar, si existe voluntad.

Ten presente quién es el corazón de tu negocio

La transformación digital ya llegó al retail: checkout sin contacto, apps de recompensas, inteligencia artificial en anaqueles. Pero si no preparamos a nuestros empleados para vivir en esta nueva realidad, corremos el riesgo de dejar atrás al corazón del negocio.

Imagina un programa donde cada nuevo empleado, además de aprender a usar la caja registradora, recibe mentoría sobre liderazgo, clases básicas de inglés para atención al cliente, y sesiones sobre herramientas tecnológicas para ventas o inventario.

La inversión vale la pena. Según Stanford GSB, las empresas lideradas por latinos generan más de $800 mil millones en ingresos anuales en EE. UU., pero muchas nacieron desde abajo, gracias a que alguien creyó en ellos.

¿Y si tú eres ese “alguien” dentro de tu empresa?

Este regreso a clases es una gran oportunidad para renovar nuestro compromiso con la niñez hispana… pero también, con los jóvenes y los no-tan-jóvenes en nuestras tiendas que alguna vez fueron esos niños. Que sueñan, que se esfuerzan, que quieren más.

Si el retail quiere seguir siendo relevante en la vida de las familias latinas, tiene que ir más allá de los estantes. Tiene que formar.

Porque vender botanas esta temporada será fácil. Pero formar futuros líderes… eso es lo que realmente transforma comunidades, es la experiencia humana a la que aspiramos.

Mientras que el 42% de los no hispanos tienen una licenciatura o un título superior, solo el 21% de los hispanos lo tienen…