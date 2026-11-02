Empresas Polar adquiere Ricos Products, pionera del queso para nachos

Empresas Polar adquirió Ricos Products Co., la empresa de San Antonio que creó los nachos de concesión, y suma así una marca familiar de quinta generación a su creciente negocio de alimentos en Estados Unidos.

El grupo venezolano de alimentos y bebidas cerró la operación a través de su subsidiaria Alimentos Polar International Inc., según un comunicado de Empresas Polar. Ninguna de las partes reveló los términos financieros.

Además, el comprador no planea cambios de fondo. Ricos conservará sus operaciones, su equipo directivo y su sede en San Antonio.

Para supermercados y operadores de servicios de alimentos, Ricos Products es un nombre conocido. La compañía vende salsa de queso para nachos, totopos, palomitas de maíz y otros productos en más de 80 países. Sus artículos llegan a los anaqueles de minoristas, cines, estadios y otros canales de alimentos.

Ricos Products conserva a sus líderes y sus raíces en San Antonio

Tony Liberto, director ejecutivo de Ricos y miembro de la familia fundadora, describió la venta como un nuevo capítulo. Su familia ha dirigido el negocio durante más de un siglo. Según Liberto, encontraron en Empresas Polar “al custodio adecuado”, gracias a su herencia compartida como empresa familiar de alimentos.

Asimismo, Liberto afirmó que el compromiso a largo plazo de Polar ayudará a Ricos a acelerar su crecimiento e innovación. También le permitirá ampliar su alcance y seguir entregando productos de alta calidad. Por último, agradeció a los socios comerciales, a los clientes y a los empleados.

Por su parte, Lorenzo Mendoza, presidente y director ejecutivo de Empresas Polar, calificó a Ricos de “un verdadero original estadounidense”. Mendoza se comprometió a proteger a su gente, sus raíces locales y las tradiciones que sus clientes valoran. Al mismo tiempo, aseguró que Polar invertirá en el crecimiento de la marca y llevará sus productos a más consumidores en el mundo.

En cuanto a los asesores, BofA Securities actuó como asesor financiero exclusivo de Ricos y Norton Rose Fulbright como asesor legal. Del lado del comprador, Balandra Capital brindó asesoría financiera, mientras que Skadden se encargó de la parte legal.

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Del Arlington Stadium a más de 80 países

El negocio de la familia Liberto opera en San Antonio desde 1909, según el San Antonio Report. Sin embargo, su momento decisivo llegó décadas después.

En 1976, Frank Liberto, padre de Tony, presentó los nachos de concesión en el Arlington Stadium, entonces sede de los Texas Rangers, según informó la revista Smithsonian. Su versión combinaba totopos, una salsa de queso de larga duración y chiles jalapeños. De ese modo, los puestos podían atender rápidamente a los aficionados.

La idea dio frutos de inmediato. En esa primera temporada, el estadio vendió cerca de 800,000 dólares en nachos de Ricos, según el Smithsonian. Al año siguiente, el snack llegó al Texas Stadium, entonces sede de los Dallas Cowboys.

Hoy, casi todos los estadios de las Grandes Ligas de béisbol venden nachos, y la mayoría usa salsa de queso de Ricos, de acuerdo con Texas Monthly. Mendoza recordó esa historia en el anuncio y señaló que Ricos “comenzó con una idea sencilla en un estadio de Texas”.

Empresas Polar refuerza su apuesta en Estados Unidos

Para Empresas Polar, la compra amplía una estrategia en Estados Unidos que ya tiene más de 15 años. En 2010, la compañía adquirió su primera planta de producción en el país, ubicada en Florida. Allí elabora cerveza y bebidas de malta para Norteamérica y el Caribe. Cuatro años después, abrió su planta International Grains and Cereals en Greenville, Texas, para impulsar su marca P.A.N.

Actualmente, Polar compite en varias categorías en EE. UU., como harina de maíz precocida, mezclas, congelados, mayonesa, modificadores de la leche y bebidas de malta. Según la empresa, ese crecimiento le permitió identificar nuevas opciones para su portafolio y abrió el camino hacia Ricos.

Polar nació en Caracas en 1941, y hoy la dirige la tercera generación de la familia Mendoza. Entre sus marcas figuran Harina P.A.N., Cerveza Polar y Maltín Polar. Por otro lado, Bloomberg Línea describe al grupo como el mayor productor mundial de harina de maíz precocida.

La compra de Ricos también llega tras otra expansión reciente. En 2025, Polar adquirió dos plantas de pasta y harina de maíz en Barranquilla, Colombia, según informó Forbes Colombia.

Un clásico de las concesiones gana una matriz multinacional

Para compradores de supermercados y de servicios de alimentos, el acuerdo une a un pionero de la categoría con una amplia red internacional. Ricos ya llega a más de 80 países. Además, ahora forma parte de un grupo con operaciones en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España y otros mercados.

No obstante, ninguna de las dos compañías ha detallado planes para nuevos productos, expansión minorista o precios. En cambio, la decisión de Polar de mantener al equipo directivo actual apunta a la continuidad a corto plazo para los clientes minoristas y de concesiones.