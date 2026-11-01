El USDA destaca la alianza entre EE. UU. y América Latina

Como parte de la celebración de los 250 años de Estados Unidos y su papel protagónico en la Americas Food and Beverage Show and Conference 2026, el subsecretario del USDA, Luke J. Lindberg, conversó en exclusiva con Abasto Media durante la feria comercial realizada en Miami del 14 al 16 de septiembre de 2026).

Descubre cómo el gobierno estadounidense está priorizando el hemisferio occidental, fortaleciendo cadenas de suministro y abriendo nuevas oportunidades para el sector agroalimentario en toda América Latina y el Caribe.

Abasto: ¿Qué resultados comerciales concretos prioriza esta semana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en toda América Latina?

Luke Lindberg: Durante los 250 años de existencia de Estados Unidos, la granja familiar ha sido una parte fundamental de la cultura estadounidense. Yo vivo en Dakota del Sur, donde tenemos de todo: desde granjas de maíz y soya en las grandes llanuras hasta operaciones de cría de ganado, por donde deambulan los búfalos. Y es parte de nuestro patrimonio cultural. Por lo tanto, reconocerlo en la feria como parte de nuestra celebración de los 250 años es realmente increíble.

Pero creo que estamos presenciando un crecimiento tremendo en toda América Latina, el Caribe, América del Sur, en toda esta región. El gobierno de Estados Unidos ha hecho un esfuerzo concertado para priorizar el hemisferio occidental. Y este último año he estado en Ecuador y Guatemala; he estado en Venezuela, en Argentina, en El Salvador, en México, para ayudar a priorizar y encontrar formas de asegurar un lugar en la mesa para la cena de todos en estos diferentes países.

Esto abarca una amplia variedad de productos. Estamos teniendo excelentes ventas de aves de corral en la región; nuestras exportaciones de carne de res se están recuperando muy bien; y también hemos visto exportaciones de lácteos extraordinarias hacia la región. Pero luego están los productos básicos, como el maíz y la soya, que a menudo se utilizan para alimentar al ganado en la región y para otros fines.

El comercio fluye en ambas direcciones; yo mismo me beneficio todas las mañanas cuando puedo disfrutar de una buena taza de café.

A: ¿Cuál es el mensaje principal que desea que los compradores internacionales se lleven de Miami Beach esta semana?

LL: Creo que cuando busquen celebrar, cuando se reúnan a cenar en la mesa de su cocina, cuando estén viendo un partido de la Copa Mundial de la FIFA, o cuando celebren el Día de los Muertos u otra festividad en su país, piensen en incluir alimentos estadounidenses como parte de sus celebraciones. Debido a que son de alta calidad, logrará que todos en la mesa estén felices.

A: ¿Cómo está colaborando el USDA con los puertos, centros logísticos y distribuidores para garantizar cadenas de suministro de productos frescos y alimentos especiales que sean resilientes y ágiles entre Estados Unidos y América Latina?

LL: Asegurarnos de que nuestros alimentos lleguen de las granjas a su mesa es de vital importancia. Por ejemplo, en Guatemala, hemos estado invirtiendo recursos de EE. UU. a través de nuestro programa Food for Progress (Alimentos para el Progreso) para ayudar a los operadores portuarios de Guatemala a incrementar el flujo y la eficiencia de las operaciones portuarias. También hemos estado analizando las inspecciones de inocuidad alimentaria y ayudándoles a capacitarse sobre las mejores prácticas en esa área. Ese tipo de inversiones ayudan a facilitar el comercio y lo hacen más eficiente y eficaz en cuanto a la salida de productos desde Guatemala hacia Estados Unidos y, viceversa. Y estamos comprometidos a hacer lo mismo en toda la región.

Conoce a Luke J. Lindberg