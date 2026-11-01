¿Cuándo Bajará la Carne de Res? Lo Que Proyecta El USDA Para 2026 Y 2027

Ir a la carnicería hoy en día se siente casi prohibido. Esto se debe al alza del precio de la carne de res USA, lo que tiene muy preocupados a los consumidores y supermercados.

Frente a esto, el Departamento de Agricultura del país (USDA) publica estimaciones cada mes para que sea más fácil calcular las compras, ajustar precios y planear promociones.

¿Qué se espera para el 2026 y 2027? El reporte oficial ya muestra por qué ha subido tanto, algunas señales de alivio y cómo adaptar tu negocio. Echa un vistazo.

Qué dice el USDA sobre el precio de la carne de res USA

La agencia estadounidense da sus pronósticos en dos informes mensuales. Uno analiza el comportamiento de los precios en las tiendas y el otro, la cantidad de ganado y producción.

El pronóstico para 2026: un alza de 9,4%

El informe de septiembre sobre Perspectivas de Precios de Alimentos del ERS prevé un encarecimiento que cuadruplica el del resto de la comida. La brecha proyectada es enorme:

Subida de la carne de res y ternera de 9,4%, con un rango de entre 7,4% y 11,6%.

Ajuste moderado del cerdo de 1,2%.

Aumento del pollo y otras aves de 1,0%

Disminución del precio de los huevos de 29,4%, respecto a 2025.

Incremento de 2,4% en la canasta para el hogar.

Lo que se espera para 2027

En cuanto al año que viene, las tablas de pronóstico aun no indican que el precio de la carne de res USA vaya a bajar. Por el contrario, podría aumentar un 4,7% más.

Lo positivo es que ese porcentaje equivale a la mitad del alza vista en 2026. Es decir, esta proteína seguirá cara, pero con una subida menos acelerada en su costo.

El Servicio de Investigación Económica del USDA también estima que la comida en general subirá 2,0% y la del supermercado 1,8%, lo que deja a la res por encima del promedio.

Cómo se ve en la carnicería: carne molida en récord

En términos generales, el aumento ya es visible en los mostradores. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la libra promedió 6,92 dólares en agosto pasado.

Para cualquier familia, esto pesa en la compra semanal. Por poner un ejemplo, llevar tres libras significa gastar casi 21 dólares solo en ese artículo.

Este costo es el más alto registrado desde 1984, a pesar de que el ERS reportó una ligera baja del 0,6% en la carne de res y ternera entre julio y agosto.

Por qué la carne de res sigue tan cara

El problema está en el campo, donde la cría de ganado se mantiene en un mínimo histórico. Al haber tan pocos animales en el mercado, el precio de la carne de res USA no baja.

Hay menos ganado listo para el matadero

Según el reporte de ganadería del USDA, este año habrá menos carne que en 2025. ¿La razón? La producción pasará de 26.003 millones de libras a 24.675 millones.

Las proyecciones para 2027 apuntan a un descenso aun mayor, situándose en 24.675 millones. Serían dos años consecutivos con insuficiencia de ganado, lo que presiona el alza.

A ello se suma el sacrificio de vacas que, de enero a septiembre fue el más bajo desde 1950. En otras palabras, hay pocos animales para abastecer las carnicerías.

Los ganaderos guardan vaquillas para reconstruir sus hatos

Por otra parte, estos productores están reteniendo las hembras jóvenes para cría en lugar de enviarlas al matadero. Esta decisión, reduce la disponibilidad en los corrales de engorda.

Como señala el USDA, aunque la medida hace que haya menos oferta de animales, permitirá a largo plazo que nazcan más terneros y se recupere el sector.

Las importaciones crecen, pero no alcanzan

Ante la falta de producto local, el país está comprando más carne fuera. El gobierno espera importar 6.347 millones de libras este año, un 18% más para abastecer a las procesadoras.

Al revisar el flujo de enero a agosto de 2026, los datos del USDA muestran que el suministro dependió casi por completo de un pequeño bloque de países:

Australia se consolidó como el mayor proveedor con 985 millones de libras.

Brasil entregó 877 millones de libras, acelerando los envíos entre agosto y septiembre.

Canadá aportó 656 millones de libras.

México sumó 539 millones de libras con envíos regulares.

Nueva Zelanda cerró la lista con 478 millones de libras.

Aún así, toda esta carne importada no alcanza para abastecer a los comercios. De ahí que se prevean pedidos menores para 2027, de 6.175 millones de libras.

Señales que anticipan un alivio en los precios

Aunque nada garantiza una baja inmediata del precio de la carne de res USA, varias señales indican que por fin comienza a moderarse.

El ganado en pie dejó de subir

Las empacadoras llevan cuatro meses comprando estos animales vivos más barato. En septiembre, el novillo listo para sacrificio rondó los 221 dólares por cada cien libras.

Esta caída dejó el precio en 17,59 dólares por debajo del mismo mes de 2025. El USDA espera que el valor se estabilice en 237,50 dólares hacia 2027.

Con los animales de engorda (de 750 a 800 libras) pasa algo parecido. La agencia oficial calcula el costo de estos ejemplares en 342,50 por libra para el próximo año.

Esta baja es clave para el sector, aunque los supermercados siempre tardan meses en trasladar el alivio al consumidor, según el ERS.

La reapertura de puertos para ganado mexicano

A finales de septiembre, el cruce de Santa Teresa en Nuevo México volvió a operar. Hasta entonces, todo el flujo se concentraba únicamente en Douglas, Arizona.

Por Santa Teresa, que es la ruta con más movimiento, entraron casi 2,000 cabezas en una semana, sumándose a las 7,500 que recibió la aduana estatal.

Este flujo llevó al Departamento de Agricultura a elevar el ingreso previsto a engorda para 2027, anticipando una mayor disponibilidad de producto a mediano plazo.

Recortes magros importados a menor precio

Estas piezas 90% libres de grasa, con las que se hace la carne molida, registraron también una caída en el mercado mayorista en los últimos meses.

De acuerdo con el USDA, ese ajuste coincide con la entrada de producto importado más barato, otra señal para que las tiendas revisen el precio de la carne de res USA.

Qué hacer en tu tienda mientras la res sigue cara

Ningún pronóstico es útil si no se toma en cuenta para actuar Los de la agencia oficial sirven para planear compras, exhibiciones y ajustar precios sin perder clientes.

Equilibra la oferta de proteínas en el anaquel

El precio de la carne de res USA está cambiando las decisiones de compra. El USDA prevé que el consumo bajará a 58.9 libras por persona este año y a 58.3 libras en 2027.

El pollo es el gran sustituto económico, con una demanda que subirá casi un 4% en 2026. Darle más espacio en el anaquel significa vender lo que la gente busca.

La ventaja es que la producción avícola crecerá un 3.6%. Habrá suficiente stock para lanzar ofertas competitivas todas las semanas.

Comunica el valor de cada corte

Las familias seguirán incluyendo la res en sus listas de compras si los minoristas las ayudan a gastar mejor, mediante pequeños ajustes que alivien el presupuesto, como:

Cortes más económicos para guisados y cocción lenta, que rinden más que un bistec.

Paquetes grandes de carne molida pensados para comidas familiares.

Ideas de recetas sencillas para combinar la proteína con arroz, frijoles o verduras.

Promociones cruzadas, colocando salsas, tortillas o especias junto a la carne.

Precios por libra con números grandes para que puedan comparar rápido.

Nada de esto bajará el precio de la carne, pero el cliente sentirá que su dinero rinde más. Esta es la clave para que siga eligiendo visitar sus tiendas.

Vigila los reportes mensuales del USDA

Como esta agencia actualiza sus cifras cada mes, el panorama de precios varía constantemente. De hecho, el próximo reporte ganadero se publica el 17 de noviembre.

Revisar estas publicaciones a tiempo te ayuda a negociar mejor con los proveedores. En Abasto encuentras más análisis sobre costos y tendencias para entender el retail hispano.

Un 2027 con alzas más suaves para la res

Por el momento, el Departamento de Agricultura estadounidense descarta que el precio de la carne de res USA vaya a caer en el corto plazo.

Lo que sí espera es que se moderen bastante de aquí a 2027. Al no dar saltos bruscos, los negocios tendrán más tiempo para reaccionar, planificar y ofrecer proteínas accesibles.

Si te interesa conocer más proyecciones y tendencias relacionadas con este tema, revisa los análisis del sector publicados en el boletín del supermercado Abasto