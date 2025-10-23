La lucha por lo fresco: Global Produce & Floral Show 2025

Anaheim, California, conectó a más de 20,000 asistentes de toda la cadena de suministro de productos frescos y florales, junto con más de 1,100 expositores y tomadores de decisiones de más de 70 países, durante el Global Produce & Floral Show 2025 de la IFPA.

La International Fresh Produce Association (IFPA) celebró del 15 al 17 de octubre la exposición de productos frescos y florales más grande del mundo, el destino principal para el crecimiento empresarial, la innovación y las conexiones globales en la industria.

Cathy Burns, directora ejecutiva (CEO) de la IFPA, subió al escenario el primer día para presentar su discurso sobre el “Estado de la Industria”, ofreciendo un panorama completo del sector.

Comercio y Aranceles

Tras señalar que los aranceles fueron el “mayor impacto que enfrentamos este año, y su efecto en el comercio global”, Burns compartió cómo la IFPA aboga por políticas comerciales transparentes y basadas en la ciencia, y ha logrado interactuar con funcionarios de alto nivel del gobierno de EE. UU. para representar las perspectivas de la industria. Además, la Junta Directiva de la IFPA se reunió con el Representante de Comercio de EE. UU. y el Consejo Económico Nacional en marzo para abogar por la exención de los productos de la industria.

Una innovación en el sector comercial fue la creación del Monitor Geoeconómico impulsado por IA de Stanford, que se utiliza para analizar el impacto de los aranceles. El comportamiento del consumidor también se está adaptando, con clientes enfocados en reducir el desperdicio de alimentos y comprar solo artículos esenciales. Un dato positivo es que la investigación de IFPA Global Insights descubrió que los productos frescos siguen siendo los menos afectados por los cambios en los patrones de compra.

Se destacaron los beneficios del comercio de alimentos para la salud mediante investigaciones que vinculan la importación de frutas y verduras con una reducción de la mortalidad por enfermedades no transmisibles a nivel mundial. “La conclusión es que nuestros productos importan y salvan vidas”, señaló Burns.

Retos Laborales y Dinámicas en el Lugar de Trabajo

Citando las medidas de cumplimiento laboral que afectan la mano de obra agrícola, Burns destacó las victorias legales de la organización y las colaboraciones con agencias gubernamentales, que han aliviado algunas presiones sobre los productores, incluidos cambios en las tasas salariales y mayor claridad en el cumplimiento de la ley. “Ganamos nuestra demanda contra el Departamento de Trabajo, lo que alivió la presión sobre los productores, y aconsejamos al Departamento que desarrollara una Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR) menos onerosa, y lo hicieron, lo que resultó en el cambio financiero más significativo en la historia para los productores que emplean visas H-2A”, señaló.

A medida que la inteligencia artificial continúa influyendo en la dinámica laboral, la confianza en la tecnología varía enormemente. A principios de 2025, se informó que el 31% de los empleados estadounidenses admitió haber “saboteado” la estrategia de IA de su empresa al negarse a adoptar herramientas de IA. A mediados de año, las generaciones más jóvenes ocultaban su uso de IA porque sentían que les daba una “ventaja secreta”.

A finales del verano, Deloitte informó que dos tercios de las Generaciones Z y Millennials en todo el mundo buscarán roles que consideren a salvo de la disrupción impulsada por la IA Generativa. Sin embargo, el 60% también dijo que las habilidades de GenAI son necesarias para el avance profesional, y más de un tercio planea buscar capacitación en GenAI.

Para ayudar a sus miembros a acceder y actuar sobre los datos contenidos en la investigación de la industria y el consumidor de la IFPA, la organización lanzó un Motor de Inteligencia Global impulsado por IA para proporcionar información específica de la industria a partir de datos extensos, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y los resultados financieros.

El Mandato Nutricional: Frutas y Verduras son la Solución

En cuanto a la salud, Burns destacó la prioridad nutricional central de la IFPA: lograr que las recetas de productos frescos se integren en el estándar de la atención clínica. Recordó a la audiencia que “Las frutas y verduras frescas no tienen que hacer nada. Somos la solución. Nuestros productos son reales, integrales y saludables”.

La necesidad es urgente: las enfermedades relacionadas con la dieta continúan escalando, y un informe de The Lancet proyecta que la obesidad afectará a más de la mitad de los adultos y a casi un tercio de los jóvenes para 2050. Los alimentos ultraprocesados comprenden actualmente el 73% del suministro de alimentos de EE. UU., constituyendo el 60% de la dieta promedio de los adultos.

Burns cuestionó apasionadamente el desequilibrio: “¿No debería la mitad de cualquier ingesta calórica o dieta diaria consistir en frutas y verduras frescas?” Enfatizó la necesidad de una industria sostenible y rentable para lograr un mundo más saludable, haciendo referencia a la campaña “Fresh Produce for a Healthier America” de la IFPA y a las diez recomendaciones de política proporcionadas a la Comisión MAHA para que las frutas y verduras sean fundamentales en todas las intervenciones de salud pública.

Un Futuro Vital

Cathy Burns cerró su presentación compartiendo su convicción personal. “Creo con todo mi corazón que los productos de nuestra industria, frutas frescas, verduras y flores, crean un futuro vital para todos”. Sin embargo, este futuro debe comenzar creando un futuro vibrante para los propios miembros de la IFPA, donde la defensa de sus intereses se juzgue por los resultados, no solo por las acciones.

Su declaración final fue un llamado a la acción para la audiencia, una promesa de continuar el trabajo crítico de la industria: “Debido a todo esto, creo, y de hecho, sé, que apenas estamos comenzando en nuestra lucha por lo fresco”.

Anuncios y Reconocimientos

¡Marca tu calendario para el próximo año! La International Floral and Produce Association (IFPA) anunció que el Global Produce and Floral Show 2026 se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 2026, en Orlando, Florida.

Impulsa tu crecimiento con tecnología de próxima generación, ideas audaces y conexiones que cambian el juego en la exposición de productos frescos y florales más grande del mundo.

Desayuno Women’s Fresh Perspectives

Amalia Zimmerman-Lommel, directora de Responsabilidad Social de Good Services, recibió el Frieda Rapoport Caplan Women’s Catalyst Award. Amalia comenzó en esa empresa como recepcionista hace más de 30 años y ahora acaba de ser invitada a convertirse en socia (partner).