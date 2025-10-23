¿Qué compran los hispanos en las tiendas de conveniencia?

Las tiendas de conveniencia (C-stores) están experimentando un aumento en las visitas frecuentes, una tendencia impulsada significativamente por la población hispana, que está aprovechando este canal para soluciones rápidas de alimentos y bebidas. Un estudio reciente de Acosta Group, que encuestó a 1,097 compradores de C-stores en julio, destacó el papel fundamental que desempeñan estas tiendas en la rutina del comprador hispano.

Abasto Media conversó con Kathy Risch, vicepresidenta sénior de Perspectivas del Comprador y Liderazgo de Pensamiento en Acosta Group.

El Mayor Impulsor: Los Alimentos

“De hecho, vimos que eso despuntó aún más con los hispanos. Fueron uno de los subgrupos que impulsó las afirmaciones de que la gente está aprovechando las tiendas de conveniencia con frecuencia”, compartió Risch.

Si bien las categorías tradicionales como dulces, snacks, productos horneados y bebidas se mantienen fuertes, el lado del servicio de alimentos —específicamente los alimentos fríos y calientes preparados en la tienda— está demostrando ser un gran atractivo. Aproximadamente la mitad de los compradores de C-stores ya califica la calidad de los alimentos preparados en la tienda como buena o mejor, un sentimiento que es aún más marcado entre los compradores hispanos. Este grupo confía cada vez más en estas ubicaciones para comidas y snacks recién hechos, a menudo deteniéndose de camino al trabajo, de vuelta a casa o incluso durante su jornada laboral.

Kathy Risch, de AcostaGroup

El deseo es amplio, no limitado a artículos específicos étnicos. Risch señaló: “No fue solo comida étnica… De hecho, vi que los hot dogs, taquitos y burritos estaban despuntando”. Al probar 12 conceptos diferentes de alimentos, la audiencia hispana mostró un mayor interés en la mayoría de las ideas presentadas. El artículo principal en general —que despuntó aún más entre los hispanos— fue el burrito de carne asada con arroz, frijoles, salsa, queso y acompañamientos. Sin embargo, el interés se extendió a conceptos diversos como las albóndigas picantes de tocino al bourbon con puré de papa, rábano picante y queso cheddar blanco, lo que indica un deseo general de opciones de comida únicas e interesantes.

Además, los compradores hispanos buscan activamente mejores alternativas para la salud. Cuando se les preguntó qué desearían más de las C-stores, este grupo mostró un mayor interés en general por atributos como más saludables en general (por ejemplo, más proteína, menos grasa), naturales y orgánicos, sin OGM, a base de plantas y libres de alérgenos. Están “definitivamente buscando las mejores opciones para la salud”, confirmó Risch.

Más que Alimentos

La dependencia de la población hispana de las C-stores se extiende más allá de los alimentos y bebidas, que son el “mayor impulsor”. “Simplemente creo que los hispanos son más dependientes de este canal que los no hispanos”, afirma Risch.

Al hacer una parada, los compradores hispanos también están comprando artículos no alimenticios a tasas más altas. Si bien la comida o la bebida son el motivo de la parada para el 92% de los compradores de C-stores, el segmento hispano también despuntó en compras no alimenticias como tabaco, boletos de lotería o souvenirs. Como contexto, el 35% de todos los compradores de C-stores en el estudio reportaron comprar productos de tabaco.

El segmento de la población hispana también tiende a ser más experto en tecnología digital, particularmente con teléfonos móviles. Esto presenta una oportunidad clave para que el canal C-store aproveche la señalización en la bomba de gasolina y dentro de la tienda para comunicar ofertas y convertir una parada rápida en una compra más amplia y de alto valor.

Equipo Van Urban

Acosta se erige como la agencia de outsourcing más grande en el canal de conveniencia, utilizando su significativa penetración y escala para ejecutar programas a través de una vasta red. La compañía trabaja con fabricantes y minoristas asociados, abarcando más de 600 distribuidores, 400 cadenas y suministrando a 150,000 puntos de venta.

Hobie Walker, SVP, Acosta

“Tenemos la escala para poder ser realmente un ‘uno-a-uno’ para la mayoría de nuestros socios”, explica Hobie Walker, vicepresidente sénior de Formato Pequeño en Acosta. “Así que podemos hacer todo a lo largo de toda la tienda en términos de ejecución”.

Más allá de su enfoque principal en C-stores, Acosta cuenta con un equipo especializado llamado Van Urban que se dirige a 12 mercados principales, incluidos el Noreste, Miami, Texas, Chicago y Los Ángeles. Este equipo visita aproximadamente 20,000 bodegas y tiendas pequeñas del centro de la ciudad.

El objetivo principal del equipo Van Urban es impulsar la innovación y los productos en estos mercados metropolitanos y educar a los minoristas sobre dónde obtenerlos. Walker señala que en los mercados del centro de la ciudad, el mayor problema para los compradores es a menudo la disponibilidad. A través de este programa dedicado, Acosta aborda la necesidad de hacer que los productos sean accesibles a los consumidores en estas áreas densamente pobladas, lo que resulta en un crecimiento significativo.