El Precio del Diésel Está Cambiando el Costo de los Alimentos en USA

El mes pasado, los precios del diésel en USA rompieron récords y el costo ya se está viendo en la comida. Cada camión que surte tu tienda paga tarifas de transporte más altas.

A tu supermercado esto lo afecta por dos vías: fletes más elevados y proveedores que te pasan sus aumentos. Si no tienes una estrategia, ese gasto extra absorberá tus ganancias.

Aun así, amortiguar el impacto es posible con medidas concretas como revisar las rutas de reparto, renegociar las compras con distribuidores y explicarle al cliente los precios.

Para ayudarte con eso, te explicamos el costo actual del diésel, cómo se traslada al de los alimentos y qué categorías son las más afectadas. También las acciones para tu negocio.

Cuánto cuesta hoy el diésel en Estados Unidos

Para entender por qué encarece los alimentos, hay que ver el costo de este combustible. La Administración de Información Energética (EIA) actualiza cada lunes el promedio nacional.

Este dato oficial sirve para fijar lo que cobran los transportistas, distribuidores y tiendas. Su actualización permite comparar las tarifas actuales con las anteriores y ver la diferencia.

El precio nacional en octubre de 2026

La primera semana de octubre, el diésel promedió $6.20 por galón, según la EIA. Es un salto fuerte frente al año pasado, cuando rondaba los $3.71 por estas mismas fechas.

Son casi dos tercios más que en 2025. Para cualquier camión de carga pesada, esa diferencia se traduce en un sobrecosto que se repite en cada parada para recargar diésel.

El único cambio reciente fue una baja de 18 centavos en comparación con el mes previo. Esta caída paró la tendencia de septiembre cuando el galón estuvo arriba de los $6.38.

Las diferencias de precio entre regiones

Los precios del diésel en USA cambian según la geografía comercial. La EIA divide el país en regiones donde el costo varía por los impuestos y la cercanía con las refinerías.

Por eso, los costos de los distribuidores son distintos entre ciudades y se reflejan en la mercancía. Estos fueron los promedios de los primeros siete días de octubre 2026:

California: $8.08 por galón, el más alto del país.

$8.08 por galón, el más alto del país. Costa Oeste: $7.23.

$7.23. Medio Oeste: $6.29.

$6.29. Montañas Rocosas: $6.27.

$6.27. Costa Este: $5.95.

$5.95. Costa del Golfo: $5.82, la región más barata.

Por qué subió el diésel y qué espera la EIA

El informe de perspectivas a corto plazo de la Administración de Información Energética asocia los $6.29 por galón de septiembre con la subida del crudo y el margen de refinación.

También influyeron las reservas de la Costa Este, cuyos inventarios cayeron un 32% por debajo de su promedio habitual. Eso explica por qué los costos logísticos subieron tanto.

El reporte prevé que este impacto ceda de forma gradual. Sus estimaciones ubican el promedio general de 2026 en $5.19 por galón y calculan que bajará a unos $4.50 en 2027.

Cómo llega el costo del diésel al precio de los alimentos

Aunque el diésel no se ve en las etiquetas de los supermercados, está presente desde el origen. Mueve la maquinaria del campo y la flota que transporta la mercancía.

Cuando el combustible sube, se eleva también el costo del transporte de alimentos. Las empresas van traspasando esos gastos extras de una a otra hasta que llegan al anaquel.

El camión, motor de la cadena de suministro

Casi toda la mercancía se mueve en trenes y camiones con motores diésel. De acuerdo con la EIA, el sector del transporte absorbe cerca del 75% de este combustible a nivel nacional.

En el mercado alimentario, la flota terrestre conecta a las granjas, procesadoras, almacenes y tiendas. Cada uno de esos trayectos paga el carburante al precio vigente.

A esto se suman las agencias de carga que aplican un recargo por combustible cuando el diésel sube. Ese cobro extra pasa a la factura del distribuidor y eleva tu costo de compra.

El campo también funciona con diésel

Antes de subir al camión, el producto ya gastó combustible en el campo. Según la EIA, la mayor parte de la maquinaria agrícola y pesada del país funciona con este carburante.

Los tractores y cosechadoras dependen de él, por lo que sembrar y recolectar sale más caro. Eso obliga a ajustar los precios de la siguiente cosecha y el efecto tarda en verse.

Qué parte del precio del diésel es petróleo

Para saber por qué el precio del diésel en USA varía tanto, hay que ver de dónde sale ese costo. El reporte anual de la EIA desglosa los componentes que determinan lo que pagas.

En 2025, con un promedio por galón de $3.66, el crudo representó el peso mayoritario. El porcentaje restante se dividió oficialmente de la siguiente manera:

43,6% del precio en petróleo.

21.0% por distribución y comercialización.

19.2% en refinación y ganancias de refinerías.

16.2% por impuestos federales y estatales.

Qué alimentos sienten más la subida del diésel

Los fletes no afectan de la misma manera a toda la mercancía. El costo sube más en los productos grandes, los que se consumen frescos y los que viajan largas distancias.

Para prever los precios de los alimentos 2026 y medir las diferencias, las tiendas revisan dos fuentes oficiales: la Oficina de Estadísticas Laborales y las proyecciones del USDA:

Lo que muestran los precios oficiales de agosto

Según datos de la BLS, el costo de la energía aumentó 16,3% en un año, impulsada por el combustible de calefacción que subió un 52%. En cambio, la comida se ubicó en un 2,7%.

En los supermercados el alza fue del 2.2%, mientras que comer fuera de casa se encareció un 3.4%. Esta diferencia se debe a que los fletes tardan en reflejarse en los productos.

Productos frescos y refrigerados, los más expuestos

Las frutas, carnes y lácteos viajan en camiones refrigerados que usan diésel para moverse y mantener el frío. Al ser perecederos, requieren viajes constantes para llegar a tiempo.

Esa frecuencia multiplica el gasto en combustible. Para evaluar los costos semanales, vale la pena revisar la gestión de los alimentos frescos en los supermercados.

El pronóstico del USDA para 2026

Las proyecciones del Servicio de Investigación Económica apuntan a un alza general del 2.9% en la comida para este año, con un incremento del 2.4% en la despensa para el hogar.

Sin embargo, las verduras subirán un 5.7%, la carne de res un 9.4% y los dulces un 6.6%. Esas cifras sirven de base para anticipar las compras y proteger los márgenes de la tienda.

Cómo proteger los márgenes de tu supermercado

Aunque las tiendas no controlan los precios del diésel en USA, sí deciden cómo organizan sus pedidos, los fletes y la comunicación con el público.

Estas acciones no borran el aumento, pero ayudan a repartir el impacto. Hacer estos cambios protege el trato con los proveedores y cuida la lealtad de los clientes.

Revisa rutas y frecuencias de entrega

Manejar tu propio transporte te permite chequear las rutas de reparto. También juntar las entregas por zonas para reducir las distancias y bajar el gasto semanal de diésel.

Al depender del proveedor, hacer pedidos más grandes de mercancía seca y productos empacados con menos frecuencia disminuye el recargo por combustible.

Negocia con proveedores y distribuidores

La tarifa extra por combustible cambia según el diésel semanal, por lo que revisar el indicador de cada distribuidor te ayuda a evaluar:

Si la base del cobro es el promedio semanal de la EIA.

Que el flete baje de inmediato cuando el diésel disminuya.

Si comprar más volumen por entrega abarata el costo del transporte de alimentos .

. Las opciones de proveedores locales para acortar las distancias de viaje.

Esta información te deja negociar desde una posición mejor. Para ver cómo reaccionan otros supermercados independientes a estas presiones, analiza los recortes de ALDI.

Comunica los precios con transparencia

Cuando un costo sube, el público agradece saber el motivo. Poner un cartel sencillo que mencione el impacto del transporte evita malentendidos y da claridad sobre el aumento.

Otra opción es promover ofertas en categorías estables para equilibrar el precio de los alimentos 2026. Impulsar lo local reduce fletes y conecta con la clientela hispana.

Precios del diésel en USA: una oportunidad para fortalecer tu operación

Aunque los precios del diésel en USA presionan los costos, tu tienda no tiene por qué asumir sola el aumento. Una estrategia inteligente distribuye ese peso financiero.

Planificar entregas y negociar con datos te deja en una posición más fuerte. Para seguir estos cambios, suscríbete al boletín de Abasto y recibe en tu email la información.