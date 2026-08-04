Regreso a clases: incremente el ticket de compra

En la temporada de regreso a clases, los supermercados independientes más rentables están cambiando su enfoque: en lugar de aplicar grandes descuentos, buscan incrementar el ticket de compra. Cada consumidor representa una oportunidad clave para elevar el valor de vida del cliente; por ello, el éxito no depende de vender un solo producto en oferta, sino de lograr que el comprador salga con un carrito mucho más lleno.

Las compras de regreso a clases abren de forma natural oportunidades para adquirir productos de distintas categorías en toda la tienda. Los padres no solo buscan botanas; compran opciones completas de alimentación que provienen de diferentes pasillos. Esto ofrece a las tiendas independientes una gran oportunidad para generar ingresos adicionales y fortalecer la relación con el cliente.

PlaneaR las comidas

Los minoristas deben prestar atención a cómo los compradores planifican sus comidas y preparan los almuerzos escolares durante esta época de alta demanda. Un programa para la lonchera debe combinar categorías como panadería, salchichonería, frutas y verduras, abarrotes, lácteos y bebidas. Cereales, leche, fruta, yogur y productos listos para llevar deben formar parte de las opciones para el desayuno. La planificación de comidas es una forma sencilla de aumentar el ticket de compra y establecer un patrón que se mantenga durante todo el ciclo escolar.

Las metas de planificación de comidas deben respaldarse con una ejecución eficaz en el punto de venta. Los programas de exhibición cruzada, cabeceras de pasillo y exhibidores secundarios deben facilitar que los clientes encuentren productos complementarios. Si publica un anuncio impreso o digital, simplifique el proceso para que los compradores puedan armar paquetes y planificar sus menús. Coloque juntos todos los productos anunciados para evitar que el cliente tenga que “ir de cacería” por la tienda. El objetivo es facilitarle las cosas a la mamá o al papá, motivándolos a comprar más y aumentar el tamaño de su carrito.

La mayoría de los padres están lo suficientemente ocupados como para no detenerse demasiado tiempo en un solo pasillo durante esta temporada. Por lo general, la tienda que ofrece una experiencia de compra fácil genera mayores ingresos que aquella que solo tiene el mejor precio.

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crecer los carritos de compra

Las estrategias orientadas a incrementar el ticket promedio siempre ayudarán al minorista a generar más ingresos y fidelizar clientes. Las ofertas atractivas pueden atraer compradores a la tienda, pero aumentar el tamaño del carrito mediante la planificación de comidas genera ventas sin asumir costos adicionales por adquisición de nuevos clientes.

Los supermercados independientes deben analizar sus datos de transacciones para identificar qué combinaciones de productos se compran de manera constante durante todo el año. Con esa información, pueden diseñar exhibiciones que impulsen la compra de soluciones completas en lugar de artículos individuales. Cuando las tiendas se enfocan en incrementar el valor del carrito, descubren que pequeños aumentos en el ticket promedio se traducen en grandes incrementos de ventas durante toda la temporada.

Ayudar a los clientes a resolver la planificación de sus comidas es una de las mejores estrategias para hacer crecer el negocio en un entorno en el que la economía sigue influyendo en los hábitos de consumo. Para tener éxito en el regreso a clases, se necesita más que solo vender productos: se trata de facilitarle al cliente completar sus compras en una sola visita y lograr que regrese una y otra vez durante todo el año.