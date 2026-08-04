Save A Lot y Más abrirá su segunda tienda en St. Louis

Save A Lot, una de las cadenas de supermercados de descuento más grandes de Estados Unidos, y Leevers Supermarkets anunciaron la apertura de su segundo formato Save A Lot y Más en el área de St. Louis. Ubicada en el 3427 S. Jefferson, en el vecindario de Gravois Park en St. Louis, Missouri, la tienda evoluciona a partir del concepto tradicional de Save A Lot, ofreciendo una selección ampliada de frutas y verduras frescas de origen hispano, carnes especializadas y productos de panadería diseñados para brindar relevancia cultural y valor diario.

Este nuevo concepto toma como base la tienda existente en Overland, Missouri (ubicada en el 9430 Midland Blvd) y dos ubicaciones en Colorado.

“Ver cómo la presencia de Save A Lot y Más se extiende a más vecindarios del área de St. Louis demuestra nuestro compromiso de ofrecer experiencias de compra de calidad, culturalmente significativas y a precios accesibles”, afirmó Bill Mayo, director ejecutivo (CEO) de Save A Lot. “Trabajamos continuamente para responder a las necesidades del consumidor actual, y tanto esta oferta optimizada de productos como el formato de la tienda demuestran que escuchamos y satisfacemos las preferencias de nuestros clientes.”

Conceptos Save A Lot y Más y Save A Lot Ahorra Mucho

Este formato representa el siguiente paso en la colaboración continua entre Save A Lot y Leevers para atender mejor a la comunidad hispana, tras la llegada del formato Ahorra Mucho en Aurora, Colorado. Save A Lot y Más integra los aprendizajes de Ahorra Mucho y combina esas mejores prácticas dentro de la exitosa plataforma de precios bajos de Save A Lot que los clientes ya conocen y valoran.

Entre sus características iniciales destacan un surtido de frutas y verduras más amplio y diverso, una selección de carnes con cortes populares y opciones marinadas listas para cocinar, así como alianzas con panaderías locales para ofrecer pan dulce fresco y otros productos auténticos de repostería.

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Save A Lot y Más también incorporó una imagen gráfica y publicidad actualizadas, diseñadas para conectar mejor con los compradores hispanohablantes. El rótulo dentro de la tienda, las promociones digitales y el material publicitario en general destacarán de manera prominente el uso del español.

“Save A Lot y Más forma parte de nuestros esfuerzos continuos de desarrollo de conceptos para responder mejor a las necesidades de los consumidores hispanos”, señaló Jon Koontz, director de operaciones (COO) de Leevers Supermarkets. “Nos entusiasma llevar esta oferta al vibrante vecindario de Gravois Park. A partir de lo aprendido en Overland y en nuestras ubicaciones en Colorado, esperamos aportar información valiosa sobre la mejor manera de servir a esta creciente base de clientes a toda la red de Save A Lot”.

Para celebrar la apertura, la tienda organizará un evento inaugural el 5 de agosto en el estacionamiento a partir de las 8:00 a. m. (hora del Centro). Los primeros 100 clientes recibirán una bolsa de productos de abarrotes. Las familias podrán disfrutar de un brincolín, algodón de azúcar y muchas otras actividades recreativas. Miembros de la comunidad y clientes, junto con representantes de la Cámara de Comercio Hispana del Área de St. Louis, llevarán a cabo el corte de listón tradicional a las 10:00 a. m.