Nuevos pabellones globales de marcas privadas

La feria comercial 2025 de la PLMA organizada por la Private Label Manufacturers Association (PLMA) denominada “Store Brands Marketplace”, del 16 al 18 de noviembre en Chicago, presentará nuevos pabellones globales, incluyendo a México, Ecuador, Países Bajos, Bélgica) y Jordania.

En total, la exposición contará con más de 50 pabellones de países y 900 proveedores internacionales. Los expositores representarán a 63 países de Europa, Latinoamérica y Asia.

“Este año marca un nuevo récord para PLMA en términos de alcance e influencia internacional en la industria”, comentó Enriketa Beluli, gerente de Pabellones Globales de PLMA.

PABELLONES GLOBALES

El espacio de exhibición ha crecido casi un 30% en los últimos tres años, y una porción significativa de esa demanda proviene de fuera de Estados Unidos. Esta es una clara señal de la confianza global en las marcas propias y en la feria comercial de PLMA.

Entre los Pabellones de Países para 2025 se encuentran: dos pabellones de Bélgica (Flandes y Valonia), Italia, Francia, España, Reino Unido, tres pabellones de Grecia, Dinamarca, Polonia, Georgia, Marruecos, Turquía y Serbia.

Otros pabellones este año incluyen a Brasil, Chile, Perú, Guatemala, Colombia y Costa Rica. Los proveedores canadienses estarán representados por tres pabellones oficiales.

Pabellones adicionales incluyen a Australia y Nueva Zelanda, así como varios pabellones de China, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam.

Tras una feria que batió récords el año pasado, PLMA ha agregado 100 stands adicionales en la sección “World of Private Label” (Mundo de las Marcas Propias), que este año se ha expandido del North Hall a una ubicación mejorada en el Main Hall del piso de exhibición.

MARCAS PROPIAS

Las marcas propias, privadas o blancas representan una calidad y un rendimiento iguales o superiores a los de las marcas nacionales, a la vez que ofrecen un ahorro significativo. Como resultado, su popularidad sigue creciendo. Uno de cada cuatro productos comestibles y no comestibles adquiridos por los consumidores estadounidenses en todos los puntos de venta es una marca propia suministrada por un fabricante de marca privada.

En 2024, las ventas totales de marcas propias alcanzaron los $271 mil millones de dólares—un aumento de $9 mil millones año tras año y un récord histórico—en supermercados físicos y en línea, cadenas de farmacias y retailers masivos. Las ventas totales de unidades de marcas propias aumentaron en 1.5 mil millones, llegando a 67.4 mil millones, lo cual también es un récord.

Más allá de simplemente mantenerse, las marcas propias representaron el 47% de todas las ganancias en ventas el año pasado en la industria minorista de EE. UU. ($9 mil millones del crecimiento total de $19 mil millones), revelan cifras de PLMA.

Durante los últimos cuatro años, las ventas anuales en dólares de marcas propias mejoraron en $51.7 mil millones, o un +23.6%, mientras que las ventas anuales por unidad de marcas propias aumentaron un 2.1%, o 1.4 mil millones. Durante el mismo periodo, las marcas nacionales ganaron un 11.5% en ventas anuales en dólares, pero cayeron un -6.8%, o 16.2 mil millones, en ventas anuales por unidad.

Los diez departamentos de alimentos y no alimentos experimentaron un crecimiento en dólares de la marca propia el año pasado en comparación con 2023. Refrigerados (+7.5%), Alimentos Generales (+4.3%) y Bebidas (+4%) tuvieron las mejores ganancias. En crecimiento de unidades de marca propia, los principales departamentos fueron Bebidas (+3.5%), Cuidado de Mascotas (+3.5%) y Cuidado del Hogar (+3.3%).

En un estudio de PLMA de 2024, más de la mitad de los compradores de la Generación Z que participaron dijeron que “siempre/frecuentemente” eligen un lugar para comprar debido a sus marcas propias, el 67% está “extremadamente/muy” consciente de las marcas propias; el 64% compra marcas propias “siempre/frecuentemente”; y el 56% está “extremadamente propenso/propenso” a experimentar con marcas propias para encontrar el “mejor valor”.