Meijer celebra su 90 aniversario

Hace 90 años, en medio de la Gran Depresión de 1934, Hendrik Meijer, un barbero local de Greenville, Michigan, se arriesgó y abrió Meijer’s Grocery con su esposa Gezina y sus hijos, Johanna, de 18 años, y Fred, de 14, para atender a los clientes que visitaban la barbería de Hendrik.

En la actualidad, el minorista familiar celebra su 90 aniversario con más de 500 supermercados Meijer, tiendas de alimentos, mercados de barrio, centros exprés e instalaciones de distribución y fabricación en seis estados del Medio Oeste, gestionados por más de 70,000 empleados.

“Hemos creado un equipo increíble aquí en Meijer que está logrando grandes cosas y disfruta trabajando juntos, y ellos son la razón por la que hemos sido capaces de evolucionar y crecer a lo largo de 90 años desde una pequeña tienda de alimentos a un nuevo concepto de venta al por menor a una empresa ágil con múltiples formatos”, dijo el presidente ejecutivo Hank Meijer. “Seguimos estudiando cómo podemos servir mejor a los clientes de diversas maneras para garantizar que nuestros primeros 90 años sean solo nuestro primer capítulo”.

Enfoque en el cliente

Desde el principio, Meijer se ha enfocado en hacer que la experiencia de compra de sus clientes sea la mejor posible. Además de precios bajos y un excelente servicio al cliente, la innovación ha sido a menudo clave para superar las expectativas de los clientes. En los últimos 90 años, estas innovaciones han incluido la introducción de carros de la compra, puertas automáticas, cintas transportadoras, supercentros, carriles de autopago, mPerks, recogida en acera, entrega a domicilio y Shop & Scan (Compre y escanee).

“Fred Meijer solía decir que los clientes no nos necesitan a nosotros, sino que nosotros los necesitamos a ellos, por lo que el objetivo de ganarnos el negocio de nuestros clientes día a día ha sido fundamental en nuestra forma de trabajar”, declaró Rick Keyes, presidente y director general de Meijer. “Estamos evaluando constantemente cómo podemos elevar aún más la experiencia que tienen nuestros clientes cuando compran con nosotros, y la innovación unida a grandes precios y un excelente servicio de atención al cliente será la forma en que sigamos ganándonos el negocio de los clientes”.

Crear una cultura de dignidad y respeto

“Para Hendrik y Gezina Meijer, era importante que quienes trabajaban y compraban con ellos se sintieran tratados con la dignidad y el respeto que merecen todas las personas”, comentó Keyes. “Noventa años más tarde, ese sentimiento sigue siendo una parte fundamental de nuestros valores y nuestra cultura, lo que inspira la manera en que nos tratamos los unos a los otros”.

Los miembros del equipo Meijer son elegibles para recibir una variedad de beneficios.

Como resultado de estos esfuerzos, Meijer ha sido reconocida recientemente como Great Place to Work® por sexto año consecutivo. La certificación Great Place to Work® reconoce a los empleadores por crear experiencias de empleados sobresalientes basadas en las respuestas a The Trust Index Survey ™, una evaluación de la cultura de toda la organización. Esta encuesta mide la opinión de los empleados sobre la cultura organizativa, la credibilidad, la imparcialidad, el respeto, la camaradería y el orgullo.

Ser parte activa de la comunidad

Meijer ha donado sistemáticamente al menos el 6 % de sus beneficios anuales a organizaciones sin ánimo de lucro de todo el Medio Oeste. Este esfuerzo continuado ha repercutido positivamente en millones de vecinos del minorista.

Apoyar a las organizaciones de lucha contra el hambre es una parte fundamental del compromiso de la empresa con la comunidad, en concreto, su programa Simply Give de lucha contra el hambre.

“Mi familia nunca quiso que Meijer fuera un negocio más”, reforzó Hank Meijer.

“Siempre hemos querido ser una fuerza del bien ayudando a nuestras comunidades a hacer frente a sus necesidades más acuciantes, y seguiremos haciéndolo durante los próximos 90 años”.