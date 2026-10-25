Al terminar la fiesta de Acción de Gracias, es habitual que quede mucha comida. Menos mal que abundan las recetas con sobras de pavo que se preparan en un santiamén.

¿Te da pereza comer lo mismo varios días seguidos o desperdiciar lo que te costó trabajo y dinero? La clave está en guardar todo muy bien para crear platos distintos.

Por eso, hicimos esta guía rápida para conservar la carne sin riesgos. También incluimos seis opciones con sabor latino que en casa comerán como si estuvieran recién hechas.

Cómo guardar las sobras del pavo de forma segura

Antes que nada, hay que meter el pavo en el refrigerador en un envase bien limpio. Si lo guardas mal, cambia de sabor enseguida y, lo peor, es que puede enfermar a tu familia.

Para ir a lo seguro, vale la pena hacerle caso al Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) de Estados Unidos. Sus consejos evitan que le caiga mal alguien.

En esta sección, te dejamos el momento exacto para refrigerar la carne, el tiempo de conservación y el truco para recalentarla.

Qué Hacer Con Las Sobras Del Pavo de Thanksgiving

Al terminar la cena de Acción de Gracias es habitual que quede mucha comida. Menos mal que abundan las recetas con sobras de pavo que se preparan en un santiamén.

¿Te da flojera comer lo mismo varios días seguidos o desperdiciar lo que te costó trabajo y dinero? La clave está en guardar todo muy bien para crear platos distintos.

Por eso, hicimos esta guía rápida para conservar la carne sin riesgos. También incluimos seis opciones con sabor latino que en casa comerán como si estuvieran recién hechas.

Cómo guardar las sobras del pavo de forma segura

Antes que nada, hay que meter el pavo en el refrigerador en un envase bien limpio. Si lo guardas mal, cambia de sabor enseguida y, lo peor, es que puede enfermar a tu familia.

Para ir a lo seguro, vale la pena hacerle caso al Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) de Estados Unidos. Sus consejos evitan que le caiga mal alguien.

En esta sección, te dejamos el momento exacto para refrigerar la carne, el tiempo de conservación y el truco para recalentarla.

Refrigera el pavo antes de que pasen 2 horas

Según el FSIS, cualquier plato cocinado tiene que ir a la nevera a más tardar un par de horas después de prepararse. Por supuesto, esta regla aplica perfectamente para el pavo.

Mientras platican tras la cena no dejes el pavo en la mesa. Apenas terminen, aparta la carne del hueso y pásala a refractarios herméticos.

En su guía sobre sobras, la agencia del USDA también recomienda repartirla en varios envases para que se enfríe más rápido y no se llene de bacterias.

Cuánto duran las sobras en el refrigerador y el congelador

Una vez guardada, el ave no dura una eternidad. Conocer sus tiempos te facilitará planificar tus recetas con sobras de pavo sin correr ningún riesgo en la cocina:

En el refrigerador, entre 3 y 4 días.

Congelado, 3 a 4 meses.

Ya descongelado, máximo 4 días en frío.

Descongela con agua helada, microondas o en la nevera.

Cómo recalentar el pavo sin que se seque

El secreto para volver a calentar la carne es que el centro alcance 165 °F, tal como señala el FSIS. Así tienes la total certeza de que es seguro llevarla a la mesa.

Para que no quede seco, echa un chorrito de caldo en el recipiente y tápalo bien. Con el propio vapor, el pavo quedará suave y en su punto.

Si vas a usar el gravy y las salsas espesas, déjalas en la estufa hasta que hiervan con fuerza. Esto también aplica si vas a calentar alguna sopa sobrante.

Recetas con sobras de pavo para el día siguiente

Después de Acción de Gracias, nadie quiere pasar horas cocinando. Pensando en eso, estas ideas se preparan rapidísimo y con ingredientes que seguro ya tienes en casa.

Además, tienen un toque latino que le cambia el sabor a la carne. Al hacerlas, transformas los restos de la cena en un menú fresco y diferente.

Como el pavo ya está listo de la noche anterior, te ahorras mucho trabajo. Solo te queda recalentar, armar los platos y sentarte a disfrutar.

Tacos de pavo con salsa verde

Esta es una de las recetas con sobras de pavo más rápidas de hacer, porque solo debes deshebrar la carne y pasarla por la sartén con cebolla. Para 4 personas necesitas:

Dos tazas de carne desmenuzada sin cuero.

Tortillas de maíz bien calientes y doradas.

Salsa verde de tomatillo de la marca que más te guste.

Cilantro fresco, cebolla fina y limones jugosos para decorar.

Sándwich de pavo con salsa de arándanos

Hacer un emparedado es la tradición del día siguiente al Thanksgiving. Lo mejor es que junta el punto salado de la carne con el agridulce de los arándanos.

Prepararlo es tan simple como tostar pan y untarle mayonesa con la salsa de fruta. Encima añades los trozos de pavo, lechuga crujiente y algo del relleno.

También te sirve como almuerzo para el trabajo o la escuela. Solo mételo en un envase bien cerrado y ya tienes una comida lista para llevar.

Quesadillas de pavo y queso

Este plato les fascina a los niños y está listo en un instante. Solo debes poner un buen queso que derrita sobre una tortilla de harina, añadir la carne y doblar.

La dejas en la sartén a fuego medio hasta que ambos lados se doren. Al retirarla, córtala en triángulos para que sea mucho más cómoda de comer.

Servir un poco de guacamole y crema te ayudará a estirar esa porción para armar un almuerzo completo. Hallarás más recetas con sobras de pavo en el portal de Abasto.

Platos calientes para aprovechar el pavo toda la semana

Cuando el clima de noviembre empieza a enfriarse, estos guisos caen de maravilla. No solo eso, es la oportunidad de aprovechar los huesos y la carne que quedaron sueltos.

A esto se añade que estas recetas con sobras de pavo alcanzan para varias porciones. Si las guardas en la nevera, ya tienes las comidas para los días siguientes.

Sopa de pavo con verduras

Un caldo casero es perfecto para usar el esqueleto del ave junto a los pedacitos de carne que todavía tenga pegados. Nada más, debes ponerlo a hervir junto con esto:

La carcasa limpia con los restos que le quedaron

Trozos de papa, zanahoria, apio y calabaza.

Cebolla entera, ajo machacado y hojas de laurel.

Limones, arroz blanco o tortillas para acompañar

Para empezar, pon la carcasa al fuego con el laurel, la cebolla y el ajo durante una hora. Saca los huesos con cuidado, echa las verduras y déjalas cocer hasta que ablanden.

Arroz con pavo al estilo latino

Esta receta se hace igual que el clásico arroz con pollo hispano. Basta con cambiar la proteína por los restos del pavo y utilizar el caldo que hiciste antes.

Comienza haciendo un sofrito de cebolla, ajo y pimiento. Ahí mismo echas el arroz, el consomé, un chorrito de salsa de tomate y lo cocinas tapado.

Un poco antes de que el agua se consuma, incorpora la carne y unos chícharos. Así el pavo agarra muy buen gusto sin quedarse seco en la olla.

Pastel de pavo con puré

Es una opción fabulosa porque te permite reciclar la carne y puré de papas al mismo tiempo. Cabe añadir que es la versión casera del shepherd’s pie estadounidense.

Para hacerla, mezcla los trozos del ave con vegetales salteados y un poco de gravy dentro de un molde para horno. Encima acomoda una buena capa con las sobras de puré.

Seguidamente, hornea hasta que la superficie quede dorada y empiece a burbujear por los lados. No hay que olvidar que el termómetro debe marcar 165 °F para que esté listo.

Errores que arruinan las sobras del pavo

Si en ocasiones anteriores no te ha quedado bien, vale la pena revisar tus métodos. Casi siempre los fallos tienen que ver con el tiempo fuera de la nevera o el tipo de envase.

A pesar de ello, corregir estos errores requiere ajustes mínimos. Con estos hábitos, tus recetas con sobras de pavo quedarán ricas y serán completamente seguras.

Dejar el pavo sobre la mesa toda la tarde

Con las pláticas largas durante la cena, es facilísimo olvidarse de la comida. El problema es que tras dos horas fuera de la nevera, las bacterias se multiplican rápido.

Para evitar descuidos, encárgale a alguien guardar todo apenas terminen de comer. Es la mejor forma de que el pavo entre al refrigerador a tiempo.

En caso de que se haya quedado afuera más de ese límite, lo mejor es tirarla. Ningún truco de cocina va a salvar una carne que ya se echó a perder

Recalentar la misma porción varias veces

Hay otro error que considerar y es calentar todo el envase cada vez que a alguien se le antoja un plato. Ese recalentado repetido hace que la carne pierda jugo y se ponga dura.

Dicho esto, lo mejor es sacar del refrigerador solo la porción que vayas a comer en ese instante. Lo demás debe quedarse en el frío para que mantenga su buena textura.

Los platos pequeños se calientan en minutos y de manera más pareja. Así logras que el centro alcance la temperatura correcta y sin resecar las orillas del pavo

Aprovecha cada bocado de tu cena de Thanksgiving

En resumen, organizar bien los refractarios hace que el banquete rinda para una semana entera de platos deliciosos. A su vez, ahorras presupuesto, trabajo, y evitas desperdicios.

Intenta probar primero los tacos o el caldo, y dejar para los días siguientes el experimento con el arroz y el pastel. Cada alternativa le da un sabor distinto y novedoso.

En Abasto vas a encontrar más consejos prácticos y platillos latinos para el diario. Date una vuelta por su sitio para ver nuevas recetas con sobras de pavo de Acción de Gracias.

Según el FSIS, cualquier plato cocinado tiene que ir a la nevera a más tardar un par de horas después de prepararse. Por supuesto, esta regla aplica perfectamente para el pavo.

Mientras platican tras la cena, no dejes el pavo en la mesa. Apenas terminen, aparta la carne del hueso y pásala a refractarios herméticos.

En su guía sobre sobras, la agencia del USDA también recomienda repartirla en varios envases para que se enfríe más rápido y no se llene de bacterias.

Cuánto duran las sobras en el refrigerador y el congelador

Una vez guardada, el ave no dura una eternidad. Conocer sus tiempos te facilitará planificar tus recetas con sobras de pavo sin correr ningún riesgo en la cocina:

En el refrigerador, de 3 a 4 días.

Congelado, de 3 a 4 meses.

Ya descongelado, máximo 4 días en frío.

Descongela con agua helada, microondas o en la nevera.

Cómo recalentar el pavo sin que se seque

El secreto para volver a calentar la carne es que el centro alcance 165 °F, tal como señala el FSIS. Así tienes la total certeza de que es seguro llevarla a la mesa.

Para que no quede seco, echa un chorrito de caldo en el recipiente y tápalo bien. Con el propio vapor, el pavo quedará suave y en su punto.

Si vas a usar el gravy y las salsas espesas, déjalas en la estufa hasta que hiervan con fuerza. Esto también aplica si vas a calentar alguna sopa sobrante.

Recetas con sobras de pavo para el día siguiente

Después de Acción de Gracias, nadie quiere pasar horas cocinando. Pensando en eso, estas ideas se preparan rapidísimo y con ingredientes que seguro ya tienes en casa.

Además, tienen un toque latino que le cambia el sabor a la carne. Al hacerlas, transformas los restos de la cena en un menú fresco y diferente.

Como el pavo ya está listo de la noche anterior, te ahorras mucho trabajo. Solo te queda recalentar, armar los platos y sentarte a disfrutar.

Tacos de pavo con salsa verde

Esta es una de las recetas con sobras de pavo más rápidas de hacer, porque solo debes deshebrar la carne y pasarla por la sartén con cebolla. Para 4 personas necesitas:

Dos tazas de carne desmenuzada sin cuero.

Tortillas de maíz bien calientes y doradas.

Salsa verde de tomatillo de la marca que más te guste.

Cilantro fresco, cebolla fina y limones jugosos para decorar.

Sándwich de pavo con salsa de arándanos

Hacer un emparedado es la tradición del día siguiente al Thanksgiving. Lo mejor es que junta el punto salado de la carne con el agridulce de los arándanos.

Prepararlo es tan simple como tostar pan y untarle mayonesa con la salsa de fruta. Encima añades los trozos de pavo, lechuga crujiente y algo del relleno.

También te sirve como almuerzo para el trabajo o la escuela. Solo mételo en un envase bien cerrado y ya tienes una comida lista para llevar.

Quesadillas de pavo y queso

Este plato les fascina a los niños y está listo en un instante. Solo debes poner un buen queso que derrita sobre una tortilla de harina, añadir la carne y doblar.

La dejas en la sartén a fuego medio hasta que se dore por ambos lados. Al retirarla, córtala en triángulos para que sea mucho más cómoda de comer.

Servir un poco de guacamole y crema te ayudará a estirar esa porción para armar un almuerzo completo. Hallarás más recetas con sobras de pavo en el portal de Abasto.

Platos calientes para aprovechar el pavo toda la semana

Cuando el clima de noviembre empieza a enfriarse, estos guisos caen de maravilla. No solo eso, es la oportunidad de aprovechar los huesos y la carne que quedaron sueltos.

A esto se añade que estas recetas con sobras de pavo alcanzan para varias porciones. Si las guardas en la nevera, ya tienes las comidas para los días siguientes.

Sopa de pavo con verduras

Un caldo casero es perfecto para usar el esqueleto del ave junto a los pedacitos de carne que todavía tenga pegados. Nada más, debes ponerlo a hervir junto con esto:

La carcasa limpia con los restos que le quedaron

Trozos de papa, zanahoria, apio y calabaza.

Cebolla entera, ajo machacado y hojas de laurel.

Limones, arroz blanco o tortillas para acompañar

Para empezar, pon la carcasa al fuego con el laurel, la cebolla y el ajo durante una hora. Saca los huesos con cuidado, echa las verduras y déjalas cocer hasta que ablanden.

Arroz con pavo al estilo latino

Esta receta se hace igual que el clásico arroz con pollo hispano. Basta con cambiar la proteína por los restos del pavo y utilizar el caldo que hiciste antes.

Comienza haciendo un sofrito de cebolla, ajo y pimiento en una olla con aceite. Ahí mismo echas el arroz, el consomé, un chorrito de salsa de tomate y lo cocinas tapado.

Un poco antes de que el agua se consuma, incorpora la carne y unos chícharos. Así el pavo agarra muy buen gusto sin quedarse seco en la olla.

Pastel de pavo con puré

Es una opción fabulosa porque te permite reciclar la carne y puré de papas al mismo tiempo. Cabe añadir que es la versión casera del shepherd’s pie estadounidense.

Para hacerla, mezcla los trozos del ave con vegetales salteados y un poco de gravy dentro de un molde para horno. Encima acomoda una buena capa con las sobras de puré.

Seguidamente, hornea hasta que la superficie quede dorada y empiece a burbujear por los lados. No hay que olvidar que el termómetro debe marcar 165 °F para que esté listo.

Errores que arruinan las sobras del pavo

Si en ocasiones anteriores no te ha quedado bien, vale la pena revisar tus métodos. Casi siempre los fallos tienen que ver con el tiempo fuera de la nevera o el tipo de envase.

A pesar de ello, corregir estos errores requiere ajustes mínimos. Con estos hábitos, tus recetas con sobras de pavo quedarán ricas y serán completamente seguras.

Dejar el pavo sobre la mesa toda la tarde

Con las pláticas largas durante la cena, es facilísimo olvidarse de la comida. El problema es que tras dos horas fuera de la nevera, las bacterias se multiplican rápido.

Para evitar descuidos, encárgale a alguien guardar todo apenas terminen de comer. Es la mejor forma de que el pavo entre al refrigerador a tiempo.

En caso de que se haya quedado afuera más de ese límite, lo mejor es tirarla. Ningún truco de cocina va a salvar una carne que ya se echó a perder

Recalentar la misma porción varias veces

Hay otro error que considerar y es calentar todo el envase cada vez que a alguien se le antoja un plato. Ese recalentado repetido hace que la carne pierda jugo y se ponga dura.

Dicho esto, lo mejor es sacar del refrigerador solo la porción que vayas a comer en ese instante. Lo demás debe quedarse en el frío para que mantenga su buena textura.

Los platos pequeños se calientan en minutos y de manera más pareja. Así logras que el centro alcance la temperatura correcta y sin resecar las orillas del pavo

Aprovecha cada bocado de tu cena de Thanksgiving

En resumen, organizar bien los refractarios hace que el banquete rinda para una semana entera de platos deliciosos. A su vez, ahorras presupuesto, trabajo, y evitas desperdicios.

Intenta probar primero los tacos o el caldo, y dejar para los días siguientes el experimento con el arroz y el pastel. Cada alternativa le da un sabor distinto y novedoso.

En Abasto vas a encontrar más consejos prácticos y platillos latinos para el diario. Date una vuelta por su sitio para ver nuevas recetas con sobras de pavo de Acción de Gracias.