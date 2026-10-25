Cómo Hacer Tamales para Navidad Paso a Paso si Nunca los Has Preparado

¿Decidiste hacer por primera vez este año la receta de tamales caseros para tu cena navideña? Seguro vas a poder prepararlos, incluso si nunca has tocado la masa o las hojas.

En realidad, elaborarlos en casa no tiene mayor complicación. Todo consiste en una buena organización previa, conseguir los ingredientes adecuados y respetar cada paso.

Por eso, acá te dejamos la lista de lo que necesitas, el procedimiento y tres rellenos clásicos. También los errores habituales y la manera correcta de conservar las sobras.

Lo que necesitas antes de empezar

Hacer tamales exige paciencia, por lo que vale la pena adelantar lo que puedas un día antes. De este modo, te dedicas de lleno a ensamblarlos.

Los utensilios básicos

Preparar la receta de tamales caseros requiere una vaporera u olla alta con rejilla al fondo. Este accesorio es clave, ya que permite cocinarlos con el vapor sin que toquen el agua.

De igual forma, te hará falta un tazón amplio, una espátula para untar y agua caliente a mano. Si usas batidora eléctrica, conseguirás la textura de la masa mucho más rápido.

¿No tienes vaporera? Improvisa una adaptando cualquier olla profunda con una base o canastilla. Lo importante es mantener los tamales bien elevados por encima del líquido.

Los ingredientes de la masa

La textura del tamal depende por completo de la masa, así que mide todo bien. Para unas dos docenas medianas, necesitas esto a la mano:

Cuatro tazas de harina gruesa de maíz o nixtamalizada para tamales.

Manteca vegetal o de cerdo, lo equivalente a una taza y un tercio.

Tres a cuatro tazas de caldo tibio de pollo o cerdo.

Una buena cucharada de polvo para hornear para ayudarlos a esponjar.

Dos cucharaditas de sal, ajustando la cantidad si el caldo ya tiene sazón.

Unas treinta hojas de maíz secas, por si algunas son muy pequeñas o están rotas.

Dónde conseguir los ingredientes en Estados Unidos

Si vives en este país, los supermercados hispanos tienen lo necesario durante todo el año. Aun así, la demanda sube en diciembre, por lo que conviene adelantarte con las compras.

En estas fechas, muchas tiendas ofrecen también la masa ya lista. De hecho, para ver qué nuevos productos van llegando, vale la pena consultar las noticias de Abasto.

Receta de tamales caseros paso a paso

Ya que tienes todo listo, es momento de arrancar. Aunque la preparación total toma unas tres o cuatro horas, los tamales pasan casi todo ese tiempo haciéndose solos.

Lo mejor es que la receta de tamales caseros queda bien con el relleno que sea. Concéntrate primero en perfeccionar la masa, luego, elige la opción que prefieras.

Remoja las hojas de maíz

Para empezar, sumerge las hojas secas en agua caliente entre media hora y 60 minutos. Esto hace que se ablanden rápido y puedas doblarlas sin miedo a que se rompan.

Después, lávalas una a una para quitarles la tierra o los hilos sueltos. Al terminar, escúrrelas bien y mantelas cubiertas con un paño húmedo mientras trabajas para que no se sequen.

Prepara la masa

Lo primero es batir la manteca sola un rato hasta que blanquee y esponje. Esto llena la mezcla de aire, lo cual hace que tus tamales queden más ligeros y suaves.

Por otro lado, revuelve la harina de maíz con el polvo para hornear y la sal. Agrega esto a la manteca por partes, intercalando con el caldo tibio mientras sigues batiendo.

La masa estará en su punto cuando tenga la textura de una crema espesa. Haz la prueba de la abuela echando una bolita en agua fría y, si flota, ya quedó.

Arma y cocina los tamales

El primero siempre da un poco de miedo, pero después de hacer tres o cuatro le agarras el hilo por completo a estos pasos:

Toma la hoja por el lado liso y unta dos cucharadas de masa bien estiradas.

Coloca una porción de guiso justo en el medio.

Une los bordes para tapar el relleno y dobla la punta delgada hacia atrás.

Acomoda de pie en la olla con la abertura hacia arriba.

Pon la tapa y cocina a fuego medio durante una hora y media.

Enfría un tamal dos minutos para ver si quedó listo, ya que se despegará limpio si está bien cocido. Es más, haz una minitanda de prueba para checar tu receta de tamales caseros.

Rellenos tradicionales para tu primera tamalada

En México, hacer tamales implica reunir a la familia para cocinar juntos. Es por eso que casi todas optan por preparar dos o tres guisos diferentes.

Tamales de pollo en salsa verde

El relleno con esta salsa es perfecto para debutar porque no tiene ninguna complicación. Simplemente, deshebrar el pollo cocido y lo mezclas con tomatillo, ajo y chile serrano.

Además, usar el caldito de la olla para batir la masa es un secreto buenísimo. Consigues que compartan de maravilla el sabor y aprovechas hasta la última gota.

Si te gusta el picante, agrégale un jalapeño. En cambio, para los niños, quítale las semillas al serrano y te quedará todavía más suave.

Tamales de cerdo en chile rojo

Para este guiso, pon a cocer la carne de cerdo hasta que casi se deshaga de lo suave. Ya listo, lo mezclas con su salsa de guajillo hidratado, comino, ajo y caldo.

Este chile da un tono rojo oscuro, pero casi no pica. Por tanto, es el ideal si buscas un sabor bastante intenso sin un picor excesivo para tu receta de tamales caseros.

Tamales de rajas con queso

Si quieres evitar comer carnes, mezclar queso con tiras de poblano es un acierto. Basta con asar los chiles, limpiarlos bien y cortarlos en rajas.

Lo mejor es que no tienes que cocinar este relleno antes de armar, por lo que te ahorras un buen paso. Sobre todo, si andas a las carreras en la cocina.

El queso Oaxaca se derrite al cocinarse y deja hilos larguísimos cuando le das un mordisco, a diferencia del fresco que no pierde su forma y da un toque mucho más suave.

Errores que arruinan los tamales y cómo evitarlos

¿Intentaste seguir la receta de tamales caseros y algo no salió bien? Ve por partes y chequea estos puntos para lograr esa consistencia suave y el sabor que te encanta.

Casi cualquier error se soluciona fácil en la cocina, por lo que no es necesario que tires la masa y comiences de cero. Corregir la equivocación a tiempo es suficiente.

Masa dura o seca

Cuando queda así, el problema casi siempre es la falta de grasa o caldo. Ve agregando líquido tibio poco a poco hasta que la sientas suave y se unte sin esfuerzo.

Por otro lado, si dejas de batir antes de tiempo, se vuelve pesada. Dale diez minutos seguidos para que esponje bien y vuelve a hacer la prueba del agua.

Tamales crudos o aguados

Si notas que tus tamales salen crudos o con una textura aguada, lo más probable es que el fallo esté en la vaporera debido a estos descuidos:

Quedarse sin agua, por lo que debes revisar la olla cada media hora y reponerla siempre caliente.

Dejar que el líquido toque la base, algo que evitas usando correctamente la rejilla divisoria.

Perder calor por una tapa floja, lo cual solucionas sellando todo con un paño limpio.

Retirarlos antes de tiempo, un error que previenes haciendo la famosa prueba de la hoja.

Cómo guardar y recalentar tus tamales

Las tamaladas siempre dejan sobras, y eso es una suerte, ya que si las guardas bien, mantienen su sazón intacta y te resuelven la cena de varios días.

Guárdalos en el refrigerador

No los guardes calientes, aguarda a que se enfríen para meterlos en una bolsa o un recipiente bien cerrado. Dejarles la hoja es el secreto para que mantengan su humedad.

Al recalentarlos, es mejor meterlos de nuevo a la vaporera 15 minutos, porque el microondas los deja duros y reseca si te pasas de tiempo.

Otra gran alternativa es dorarlos sin la hoja directo en la sartén para que se les haga unas costricas crujientes deliciosas para el desayuno o incluso el almuerzo.

Congélalos para después de las fiestas

Ahora bien, si preparaste una tamalada demasiado grande para la cena, no te preocupes. Congela el sobrante en recipientes bien tapados y te durarán mucho más tiempo.

Un buen tip es marcarle la fecha afuera a fin de saber cuál te conviene ir sacando primero. Cuando se te antojen, pásalos del congelador directo a la vaporera unos cuarenta minutos.

Quedan como nuevos al instante y te ahorras tener que descongelarlos antes. Otra opción es quitarles las hojas y echarlos al aceite para que se doren y queden crocantes.

Tu primera tamalada, lista para Navidad

Con esto, ya estás más que listo para preparar tu mesa navideña. Sigue esta receta de tamales caseros y verás que te van a quedar con esa sazón de hogar único.

Invita a tu familia a la cocina para hacer los rellenos juntos. Si andas buscando buenos ingredientes de temporada o productos hispanos, dale una mirada al portal de Abasto.