¿Cómo hacer tamales colombianos? 

¿Has tenido la oportunidad de disfrutar una auténtica fiesta paisa? Si es cierto, es probable que te hayas deleitado con los tamales colombianos.

Este plato tradicional no falta en las celebraciones tradicionales. Especialmente en las que se llevan a cabo durante el mes de diciembre.

Las familias los preparan con mucho cariño y generosidad para festejar la Nochebuena, el Año Nuevo o algún aniversario de vida.

Si aun no has tenido el placer de probarlos, cuando visites Colombia no te olvides de pedir estos clásicos de su gastronomía.

Se convertirán en unos de tus favoritos, ya que son generosos y reconfortantes. En cada bocado, descubrirás la maravillosa combinación de sabores.

Los encuentras en todas partes y representan las mejores sazones. Quédate para conocer cuáles son los tamales colombianos más populares y el secreto de su exquisitez.

¿Qué son los tamales colombianos?

Es una comida envuelta en hojas de plátano, hechos con maíz y rellenos con abundantes guisos de carnes y vegetales.

Tanto la masa como la mezcla que llevan en su interior varían según la región donde se preparan. Al igual que su forma de envoltura.

Algunos bollos se hacen con arroz o una combinación de harinas, así como con varios tipos de carnes o una sola clase.

Ya sea de cerdo, ternera o pollo, lo cual depende de las costumbres regionales. Los de puerco y ave son los más comunes.

Y es que cada localidad tiene su receta típica propia, por lo que hay diferentes estilos de tamales colombianos.

Desde rectangulares hasta redondos, con distintos ingredientes locales y formas de cocción representativas de sus costumbres culinarias.

Tamales colombianos antioqueños

No puedes irte de Colombia sin probar este platillo originario de Antioquia. ¿Por qué? Es un auténtico ícono gastronómico de la región.

Su sabor delicioso e irresistible es el centro de eventos importantes y reuniones familiares. Por ejemplo, de cumpleaños y fiestas de Navidad.

En efecto, es una de las preparaciones colombianas tradicionales más exquisitas que probarás durante tu estancia en este país.

Su elaboración es prácticamente un ritual que comienza desde la mañana y se prolonga durante casi todo el día.

¿Te gustaría disfrutarlos en casa con tus seres queridos? Aprende a elaborar estos tamales, aquí te mostramos lo que necesitas para hacerlo.

Receta clásica

Ingredientes

(Masa)

453 g de harina de maíz amarilla

5 tazas de agua

½ taza de marinada

Sal

Sazón con azafrán

(Marinada)

1 pimiento rojo y 1 verde

1 cebolla picada

4 dientes de ajo

4 cebolletas

4 cdas de comino

Sal

2 tazas de agua

(Relleno)

453 g de tocino

680 g de carne de cerdo

906 g de costillas de cerdo

3 papas grandes

1 taza de zanahorias

1 taza de guisantes

(Envoltura)

1 kilo de hojas de plátano

Paso a paso

Licúa los ingredientes de la marinada para sazonar las carnes cortadas en pequeños trozos. Con una cuchara de madera o usando las manos haz la masa.

Unta un poco sobre dos hojas de plátano colocadas en forma de cruz. Encima, un trozo de carne, tocino y una cucharada de vegetales.

Envuelve doblando las cuatro puntas de las hojas hacia arriba y amarra con un hilo. Cocina en agua hirviendo con sal por 1 hora y media.

Tamales colombianos de bogotanos

Son unos de los más sabrosos y con un sabor único de Bogotá. La receta es igual a la anterior, solo que el relleno incluye tres tipos de carne.

¿Cuáles? Pollo, cerdo y ternera, así como longanizas. También llevan garbanzos, papas y zanahorias que complementan su sabor.

La preparación requiere varias etapas, por lo que es un poco laboriosa. Desde adobar las carnes con ajo, cebolla, pimientos, comino y sal, hasta cocinar las legumbres.

También necesitas cortar las salchichas y la tocineta en trozos pequeños y preparar la salsa roja con la que se sirven estos tamales.

De igual forma, debes amasar la harina de maíz con el caldo hasta que quede suave y lavar muy bien las hojas para la envoltura.

Las porciones que deseas obtener determinan la cantidad de ingredientes Disfrútalos tanto en el desayuno como en el almuerzo.

Versión de tamales de pollo bogotana

Ingredientes

(Relleno)

2 kilo de muslos

1 ½ de pollo deshuesado

1 ½ de pechugas

1 lata de garbanzos

4 zanahorias

4 papas

(Salsa roja)

4 tomates picados

1 pimiento rojo

1 pimiento amarillo

1 cebolla

4 cebollinos

4 dientes de ajo

½ cdta de pimienta negra

Sal

2 tazas de agua

(Marinada)

1 cebolla

4 cebollinos

4 dientes de ajo

4 cdas de sazón

3 tazas de agua

(Masa)

906 g de harina de maíz

5 tazas de agua

½ taza de guiso cocido

2 cdas de sazón

2 cdtas de sal

Paso a paso

Introduce el pollo y los garbanzos en una bolsa hermética con los ingredientes licuados de la marinada para adobar.

Para la salsa, cocina la cebolla en aceite por 5 minutos. Agrega las demás sustancias del guiso y remueve hasta que espese.

Mezcla la harina con el agua hirviendo, un poco de guiso y el condimento. Arma y sella el tamal. Luego, cocina 2 horas.

Tamales colombianos vallunos

Estas delicias del Valle del Cauca son dignas de probar al menos una vez en tu vida. Se diferencian de los otros tamales colombianos por su tamaño.

Contienen presas de pollo enteras (muslos, alas, pechugas) y filete o lomo de cerdo cortados en pedazos grandes.

La masa, a base de maíz molido, se combina muchas veces con arroz. Y hay quienes sustituyen las hojas de plátano por las de bijao.

En estos dos tipos de envolturas está el secreto del delicioso aroma de estos platillos.

¿Quieres prepararlos? Sigue leyendo.

Receta del Valle del Cauca

Ingredientes

(Escabeche)

½ cebolla

5 dientes de ajo

4 tallos de cebollino

4 cdas de condimento con colorante

Pimienta y sal

2 tazas de agua

(Salsa para el guiso)

2 cdas de aceite de oliva

4 cebollas verdes

½ cebolla blanca

½ pimiento rojo

2 dientes de ajo

1 caldo de pollo

Especias

Sal

Pimienta

4 tomates sin semillas

(Masa)

906 g de harina de maíz blanco

1 caldo de pollo

8 tazas de agua

1 cdta de cebolla en polvo

1 cdta de ajo en polvo

1 cda de color

Sal al gusto

(Relleno)

1 lb de cerdo

1 lb de tocino en picado

15 trozos de pollo

3 zanahorias

4 papas rojas

Perejil

Agua y sal

¿Cómo se hacen estos tamales?

Procesa en la licuadora los ingredientes del escabeche, agrega a la carne y guarda en bolsas plásticas en la nevera, la noche anterior.

Pela los vegetales y corta en rodajas gruesas. Prepara el guiso en una sartén grande, sofriendo los insumos en el aceite oliva.

En una olla grande, entibia el agua y agrega de a poco la harina y demás ingredientes para la elaboración de la masa.

Arma los tamales sobre las hojas de plátano, coloca una extensión de masa, la salsa, un trozo de cada carne, 1 rama de perejil y los vegetales.

Cierra uniendo los lados de las hojas y doblando hacia adentro. Amarra bien y cocina durante dos horas al vapor.

Tamales colombianos guajiros

Tradicionalmente, esta delicia de plato se consume durante las fiestas decembrinas. En la zona de la Guajira es muy apreciado.

Si no te gusta comer carne de cerdo y tampoco de ternera, el relleno de estos tamales colombianos es perfecto para ti.

Contienen únicamente carne de ave desmenuzada o en trozos, además de vegetales, pasas y alcaparras como complementos.

Son similares a la hallaca venezolana, pero de tamaño más reducido. ¿Quieres comprobar su rico sabor? Prueba esta preparación.

Receta del tamal Guajiro de pollo

Ingredientes

3 pechugas de pollo

4 dientes de ajo

1 pimiento rojo y 1 verde

1 cebolla grande

4 cebollinos

3 cdas de achiote

4 cdas de comino

1 taza de judías verdes

1 taza de zanahorias

1 taza de guisantes

2 tazas de agua

2 cdas de alcaparras

3 cdas de pasas

Sal

Paso a paso

Cocina el pollo en una olla con las dos tazas de agua junto con las cebollas, el ajo, los pimientos, el cebollino, el achiote y la sal.

Cuando esté tierno, retira del fuego y deja enfriar. Desmenuza y agrega los demás ingredientes del relleno.

Prepara la masa mezclando harina de maíz, achiote, agua, aceite y los aliños. Extiende 5 cucharadas encima de un par de hojas de plátano.

Rellena, dobla la envoltura hacia adentro y cierra. Cocina por 45 minutos al vapor y deléitate con este platillo.

¿Te antojaste de comer tamal? En Colombia hay muchas variedades de estos platos tradicionales de origen prehispánico.

Además de los que acabas de ver, son muy famosos los tolimenses, de pipián y el pastel costeño. ¿La razón? Sus sabores locales.

Todos los tamales colombianos tienen en común las hojas de plátano o de bijao, las cuales envuelven su sazón y les dan un toque especial de sabor.

Lleva a tu mesa un pedacito de estas recetas culinarias típicas. No hay razón para esperar hasta diciembre, pruébalos en cualquier momento.