Ponche Navideño Mexicano con Frutas de Temporada y Receta Tradicional

Saber cómo hacer ponche de frutas resuelve las bebidas de Navidad con algo caliente, rico y barato. De paso, la casa se te llena sola de ese olor a canela tan típico de diciembre.

La versión tradicional mexicana se hace con frutas de temporada, piloncillo y especias. Todo esto se mezcla con facilidad en una misma olla y rinde de sobra para todos tus invitados.

Aquí tienes los ingredientes y el paso a paso para prepararlo, además de varias opciones para darle tu toque. También incluimos los errores más frecuentes que deberías evitar.

El ponche navideño, una tradición que calienta diciembre

Para muchos latinos en Estados Unidos, la Navidad comienza en cuanto huele a ponche. La misma bebida que en México acompaña los encuentros de fin de año desde siempre.

Una bebida ligada a las posadas

Esta celebración abarca del 16 al 24 de diciembre para revivir el peregrinaje de María y José. En esas noches, los jarros llenos de ponche caliente nunca faltan.

La mayoría lo sirve con trozos de frutas para comerlas al terminar. Aunque la receta varía en cada hogar, la guayaba, el tejocote, la caña y el piloncillo son ingredientes fijos.

Hasta ahora, esta costumbre sigue firme entre los latinos en Estados Unidos. Ahí, parroquias y escuelas arman posadas donde ofrecen esta bebida junto a tamales y piñatas.

Por qué se prepara con frutas de temporada

Diciembre llega con la cosecha de los frutos que se usan para el ponche. Por eso, los mercados reciben guayabas y tejocote justo cuando arrancan los festejos.

Este último es pequeño, redondo y con un tono amarillo anaranjado. Además, tiene una pulpa entre dulce y ácida que recuerda a la manzana.

Juntar estas frutas frescas es lo que da ese trago agridulce, aunque la canela y el piloncillo son los que completan su sabor.

Ingredientes del ponche con frutas de temporada

Si ya sabes cómo hacer ponche de frutas, organiza todo en la mesa para empezar a trabajar en tu receta. Con esto te salen unas 12 tazas.

Las frutas que no faltan en la olla

Para que tu olla de cuatro litros quede en su punto, escoge frutas maduras pero que aguanten bien el fuego. Aquí tienes las cantidades justas para preparar la base:

Entre 8 y 10 guayabas cortadas en cuartos.

Unos 15 tejocotes, enteros o a la mitad.

2 trozos de caña pelados y en tiras.

2 manzanas y 2 peras en cubos.

Media taza de ciruelas pasas.

4 o 5 vainas de tamarindo peladas.

Después de esto, si quieres que quede más ácido, agrégale rodajas de naranja, o echa pasas y un puñado de jamaica para que quede de un color más fuerte.

Especias y endulzantes

El toque de canela y el piloncillo son la base para lograr el sabor tradicional. Este último viene en cono, no está refinado y sabe a caramelo.

Para hacer esta receta bastan dos o tres rajas y una pieza de unos 250 gramos. Si no la consigues, el azúcar morena sirve, aunque modifica el sabor.

Echa el dulce poco a poco y prueba antes de ponerle más. La fruta suelta su propio azúcar al hervir, así que la bebida se va endulzando sola.

Dónde conseguir los ingredientes en Estados Unidos

Gran parte de los supermercados hispanos en el país surten guayaba, caña, piloncillo y tamarindo en diciembre. Conviene comprar todo con tiempo antes de que se agoten..

Si el tejocote fresco no aparece por ningún lado, búscalo en almíbar o congelado. En caso de que no lo consigas, el ponche sale igual, aunque pierde su toque.

Abasto sigue la pista de este comercio navideño en los supermercados y comparte datos del sector de la comida latina a lo largo de las fiestas.

Cómo hacer ponche de frutas paso a paso

Teniendo claro cómo hacer ponche de frutas es momento de cocinar. La preparación te llevará cerca de una hora, aunque pasa la mayor parte del tiempo haciéndose solo.

Prepara la fruta antes de cocinar

Para empezar, limpia con agua fría todas las frutas. Luego, corta las guayabas, manzanas y peras quitándoles las semillas para que no estorben en la taza al beber..

Dale un hervor de cinco minutos a los tejocotes y pásalos también por agua fría. Así les quitas la piel rápido y tu ponche queda suave.

Cocina el ponche en el orden correcto

Ahora bien, el orden en que añades los ingredientes influye en cómo hacer ponche de frutas. Sigue estos pasos para que estas no se deshagan:

Calienta el agua con la canela hasta soltar el hervor

Disuelve el piloncillo por completo a fuego suave

Echa primero los tejocotes, la caña, el tamarindo y la jamaica por 15 minutos

Incorpora las guayabas, manzanas, peras y ciruelas pasas al final

Baja la flama y mantén el hervor tapado de a 40 minutos

Sirve el ponche caliente

Como paso final, prueba antes de apagar el fuego y ajusta el dulce si le falta. Saca las rajas de canela para evitar que caigan en la taza.

Sírvelo bien caliente con un cucharón para repartir la misma cantidad de caldo y fruta. Deja cucharas a la mano para que todos se coman los trozos al final.

Si vas a repartir entre los vecinos, usa vasos térmicos con tapa. Así no se enfría en el camino ni se te va derramando la fruta.

Ideas para adaptar el ponche a tu gusto

Ya que dominas cómo hacer ponche de frutas, cambiar la receta resulta facilísimo. Adapta los ingredientes y mantén el sabor clásico que le gusta a todos.

Ponche con piquete para adultos

En las fiestas es costumbre acompañar el ponche con un chorro de alcohol. Lo más tradicional es ofrecer brandy, ron o tequila para servir al gusto de cada invitado.

Ese añadido se pone en la taza, nunca en la olla. De esta manera, los niños y quienes no beben comparten el mismo ponche sin ningún problema.

Una versión con menos azúcar

Para bajarle el dulce, usa solo medio cono de piloncillo. La caña junto con la manzana y la guayaba se encargan de darle el toque natural.

Aparte de lo anterior, ponle más canela o una rodaja adicional de naranja. Este aroma compensa la falta de azúcar para que la bebida quede rica sin empalagar.

Ponche para fiestas grandes

Si vas a recibir mucha gente, duplica las cantidades en una olla tamalera. Así preparas de una sola tanda suficiente bebida para que rinda.

Un buen truco es pasar el ponche a un aparato de cocción eléctrico a baja temperatura para que se mantenga calentito durante toda la fiesta.

Errores que arruinan el ponche y cómo evitarlos

Si tu preparación no quedó como esperabas, seguro se te escapó algún detalle. La clave para aprender cómo hacer ponche de frutas es cuidar esos pequeños descuidos.

De esta forma, no botas ingredientes a la basura ni pierdes tu tiempo en la cocina. Son ajustes tan simples que no necesitas experiencia ni utensilios raros.

Fruta deshecha o sabor aguado

Cuando la fruta se deshace en la olla es porque se te pasa la mano en el fuego. Para evitarlo, pincha un pedazo en un tenedor en la primera media hora.

Por el contrario, a un ponche desabrido le falta fruta. La solución es destapar la cocción y dejar que hierva un rato hasta que espese.

Dulzor desequilibrado y otros descuidos

Por otra parte, dar con el punto exacto a veces se complica, pero corregir el sabor antes de servir es facilísimo afinando estos detalles:

Echa el piloncillo por partes para que no te pases de dulce.

Baja la flama, un hervor fuerte te va a secar la olla y hacer puré la fruta.

Pela por completo el tamarindo para que la bebida no te quede amarga.

Acuérdate de retirar las rajas de canela para que no se concentre de más.

Con estos pequeños ajustes vas a conseguir una bebida equilibrada y con un aroma espectacular. Conforme hagas más, más fácil te será dar con las proporciones correctas.

Cómo guardar el ponche sobrante

Si te quedó un montón, pásalo a un recipiente bien cerrado y directo al refrigerador. Al otro día basta con darle un hervor suave para calentar.

Déjale la fruta adentro para que no pierda la humedad. Por el contrario, va a seguir soltando jugo y vas a ver que tu bebida sabe hasta mejor.

Un ponche que reúne a la familia

Con esta información ya tienes claro cómo hacer ponche de frutas tradicional estilo mexicano. Reúne las frutas de temporada, la canela y el piloncillo para prepararlo.

Arranca con esta receta base y luego vas probando con tus frutas favoritas. Si andas buscando más ideas de bebidas y alimentos latinos, checa las novedades de Abasto.