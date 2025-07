Mitos Nutricionales y Alimentos Incomprendidos

Por Consumer Reports

Para distinguir los mitos nutricionales de la realidad, ten en cuenta estos consejos:

Verifica tus fuentes. Si obtienes información en línea o en redes sociales, asegúrate de que sea creíble. Busca expertos con un título de dietista registrado, médico o doctor en medicina o nutrición, y afiliados a un hospital, universidad o agencia confiable.

Cuestiona la afirmación. Los mensajes que suenan extremos (“¡Los aceites de semillas son tóxicos!”) o demasiado buenos para ser verdad (“¡La sopa de col elimina cinco libras al día!”) probablemente no sean correctos. Investiga más a fondo para verificar la afirmación.

Pero algunos temas de nutrición generan más confusión que otros, por eso le pedimos a algunos expertos que opinaran sobre algunos de los alimentos más incomprendidos:

Leche cruda: Quienes defienden la leche cruda (leche sin pasteurizar) afirman que contiene más nutrientes y bacterias beneficiosas que la versión pasteurizada del supermercado.

Otros lo ven de distinta manera. “En realidad, no hay evidencia de que la leche cruda sea mejor para la salud ni de que la pasteurización altere la calidad nutricional”, afirma Alison Kane, dietista registrada del Hospital General de Massachusetts en Boston. “Se trata simplemente de calentar la leche durante un breve periodo de tiempo para eliminar organismos patógenos como E. coli, listeria y salmonela”. De hecho, muchos expertos afirman que la pasteurización es uno de los mayores avances en seguridad alimentaria.

Aceites de semillas: Estos aceites, que incluyen el de canola, semilla de uva, girasol y soya, se extraen de las semillas de las plantas. Los críticos afirman que sus niveles de grasas omega-6 aumentan la inflamación en el cuerpo y que su consumo puede provocar cáncer, enfermedades cardíacas, y otras enfermedades.

Pero la evidencia científica no lo respalda. “En docenas de estudios que analizan los omega-6 y la inflamación, no he visto ninguno que muestre un efecto inflamatorio, y aproximadamente la mitad muestran efectos antiinflamatorios”, afirma Willett. Además, sabemos desde hace décadas que un mayor consumo de estos aceites ha contribuido significativamente a la gran disminución de las muertes por enfermedades cardíacas en Estados Unidos.

Polvos verdes: Si crees en la publicidad, estas mezclas de vegetales, frutas y otros ingredientes tienen el poder de aumentar tu energía, mejorar tu digestión, y reforzar el sistema inmunitario. “Aunque estos polvos parecen estar repletos de nutrientes, se pierden la fibra, el contenido de agua y las interacciones sinérgicas que se producen cuando consumimos nutrientes de alimentos integrales”, afirma Kane.

También es posible que algunos nutrientes se destruyan durante el procesamiento. Y como son suplementos, los fabricantes generalmente no tienen que demostrar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) su seguridad y eficacia. Además, está el precio: algunos cuestan cerca de $100 para cubrir un mes. Con ese dinero, se pueden comprar muchos productos deliciosos y que sacian el hambre.

*Esta es una versión condensada de un artículo de Consumer Reports. Visite ConsumerReports.org para ver el artículo completo.