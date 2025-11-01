4 alimentos con más azúcar de lo que imaginas

Por Consumer Reports

La Asociación Americana del Corazón indica que un límite diario saludable de azúcar añadido (los que se introducen durante el procesamiento de los alimentos, no los que se encuentran naturalmente en las frutas o los lácteos) es de 6 cucharaditas (25 gramos) para las mujeres y 9 cucharaditas (36 gramos) para los hombres.

Pero el adulto medio consume unas 17 cucharaditas al día. Las dietas ricas en azúcar añadido se han relacionado con un mayor riesgo de aumento de peso y obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y más. Aquí tienes cuatro fuentes ocultas de azúcares añadidos y consejos para hacerlas más saludables.



Sorbete

La fruta puede ser el primer ingrediente en la etiqueta, y el sorbete puede tener menos grasas saturadas que el helado, pero normalmente contiene mucha más azúcar.

Hazlo más saludable: Para un sorbete casero, congela trozos de fruta y licúalos con un poco de leche. Congela la mezcla antes de servirla. Si te parece demasiado complicada, opta por una pequeña porción de helado que pueda tener menos azúcares añadidos.

Bebidas de cafetería

Las bebidas con café pueden tener más azúcar que los refrescos. Un Latte de Vainilla Grande de Starbucks (473 ml) tiene 35 gramos de azúcar. Starbucks no indica la cantidad de azúcares añadidos, pero estimamos que unos 20 gramos provienen de las cuatro dosis de jarabe de vainilla. (Cada dosis añade aproximadamente 5 gramos de azúcar). El resto proviene de la leche.

Hazlo más saludable: Personaliza tu pedido. Pide menos dosis de jarabe, por ejemplo. (Starbucks usa de tres a cuatro dosis para la mayoría de las bebidas Grande). O pruébalos sin jarabe. Además, evita la crema batida y el rocío, que aportan azúcar sin mucho sabor.

Condimentos

El kétchup, la salsa barbacoa y otros condimentos pueden contener mucha azúcar en una porción pequeña. Una cucharada de kétchup puede tener 4 gramos de azúcar añadida, mientras que algunas salsas barbacoa, como la Sweet Baby Ray’s Original, tienen 8 gramos.

Hazlo más saludable: Busca productos con un máximo de 3 gramos de azúcar añadida por cucharada y sin edulcorantes artificiales ni otros sustitutos del azúcar. Ten en cuenta que los alimentos etiquetados como “sin azúcar añadido” o “sin azúcar” suelen contener sustitutos del azúcar.

Yogur de vainilla

Está presente en todo, desde parfaits hasta batidos, pero no es solo yogur natural con un toque de vainilla. Suele contener una buena dosis de azúcares añadidos.

Hazlo más saludable: Añade tu propio edulcorante y unas gotas de extracto de vainilla al yogur natural. Una cucharadita de miel, jarabe de arce o azúcar moreno contiene de 4 a 5 gramos de azúcar. O elige yogur con 6 gramos o menos por porción, como el de vainilla de Siggi.

